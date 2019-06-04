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 Политика Украины
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Все про:ВР (23002) рынок (396) Чижмарь (45) Рябченко (9) электроэнергия (259)

 Рада рассмотрит перенос введения нового рынка электроэнергии на 9 месяцев

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты о переносе срока запуска нового рынка электроэнергии.

Об этом сообщает NBN.ua.

В частности, в парламент был внесен проект закона №10318-1, поданный нардепами Юрием Чижмарем и Алексеем Рябчиным. Законопроект предлагает отсрочить новый рынок э/э на 9 месяцев.

Напомним, ранее перенос запуска нового рынка э/э официально поддержали Евросоюз, ЕБРР, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Украинская ассоциация возобновляемой энергии и ряд авторитетных экспертов.

Кроме того, идею переноса внедрения этой реформы одобрили в КГГА, в частности заммэра Киева Петр Пантелеев. Позицию о переносе на более долгий срок поддерживают и водоканалы. И парламентарии, и эксперты, и представители коммунального сектора страны считают, что альтернативный законопроект о переносе рынка э/э только на три месяца несет ряд рисков. В октябре в Украине стартует новый отопительный сезон и реформа рынка э/э снова столкнется с проблемами цен, тарифов и субсидий. Поэтому логичнее было бы отсрочить проведение реформы на более долгий срок, как, собственно, и предлагается в законопроекте №10318-1.

Зато против переноса активно выступают ДТЭК Рината Ахметова (фактически являются компаниями-монополистами) и отдельные чиновники.

В то же время, как написал у себя в Facebook соавтор законопроекта №10318-1 Юрий Чижмарь, закон о введении нового рынка э/э "бесспорно прогрессивный и учитывает европейские стандарты функционирования энергетического рынка, но из-за "высокопроФФесиональности" правительства Гройсмана за год не было обеспечено всех подготовительных мероприятий для внедрения рынка электроэнергии, и это может спровоцировать коррупцию и неконтролируемый рост тарифов для населения".

"Надеюсь, что у энергетического парламентского лобби хватит ума не только считать свои доходы, но и расходы населения", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности также советовали перенести запуск нового энергорынка.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос запуска рынка э/э на более поздний срок, а СБУ в свою очередь уже выразило предостережение об угрозах национальной безопасности в случае запуска энергорынка с 1 июля.

Как известно, ранее ЕС рекомендовал отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине с учетом того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить введение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в заявлении ЕС.

В документе также отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

Источник: https://censor.net.ua/n3130438
 
 
 Топ комментарии
 
На ромашке погадать? С одной стороны интересы САМОГО Рыжего и возможность направить негатив на Зе, с другой стороны необходимость еще 45 дней делать видимость, что депутаны иногда защищают интересы народа.
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Ахметов грабит Украинский Народ.Все активы Ахметова должны быть национализированы.
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Бунта Коломойского? Ему не выгоден рынок, он хочет покупать ЭЭ дешевле для своих заводов.
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На ромашке погадать? С одной стороны интересы САМОГО Рыжего и возможность направить негатив на Зе, с другой стороны необходимость еще 45 дней делать видимость, что депутаны иногда защищают интересы народа.
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Очень много ошибок в слове интресы шариковых. Рынок - требование Европы. А так да - совки очень не хотят в цивилизацию, очень хотят, чтобы пусть в стойле, зато с подачками.
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Ахметов грабит Украинский Народ.Все активы Ахметова должны быть национализированы.
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Отнять и поделить? И да, есть какое то подтверждение, про продает в лугандон по 30 коп? Или зебилам и так заходит?
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Допоки не буде справжнього ринку (навіть в інтересах злочинців, таких, як, приміром, Ахметов) - годі говорити про цивілізацію в Україні.
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"Покращення наступить попіздже... апосля виборів - шо би нє шакировать изберателів"

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перенос запуска нового рынка э/э официально поддержали Евросоюз, ****, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Украинская ассоциация возобновляемой энергии

против переноса активно выступают ДТЭК Рината Ахметова (фактически являются компаниями-монополистами) и отдельные чиновники.

Це все, що треба знати!
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Беня не спит...Беня заносит бабло туда куда это только возможно...для Бениных ферросплавов рынок электроэнергии как серпом по йайцам....
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на 9 месяцев переносят, значит зачатие ещё не состоялось, со дня на день ждут Рада рассмотрит перенос введения нового рынка электроэнергии на 9 месяцев - Цензор.НЕТ 1131
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Рынок земли - не, переносим！
Рынок электроэнергии - не, переносим！
Украина цивилизованная страна - ... переносим！
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Сейчас - монополия - плохо.
Скоро рынок - тоже плохо.
Хорошо будет только когда люди начнут мозгами пользоваться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада рассмотрит перенос введения нового рынка электроэнергии на 9 месяцев
 
 
 
 
 
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