 Рада рассмотрит перенос введения нового рынка электроэнергии на 9 месяцев

Об этом сообщает NBN.ua.

В частности, в парламент был внесен проект закона №10318-1, поданный нардепами Юрием Чижмарем и Алексеем Рябчиным. Законопроект предлагает отсрочить новый рынок э/э на 9 месяцев.

Напомним, ранее перенос запуска нового рынка э/э официально поддержали Евросоюз, ЕБРР, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Украинская ассоциация возобновляемой энергии и ряд авторитетных экспертов.

Кроме того, идею переноса внедрения этой реформы одобрили в КГГА, в частности заммэра Киева Петр Пантелеев. Позицию о переносе на более долгий срок поддерживают и водоканалы. И парламентарии, и эксперты, и представители коммунального сектора страны считают, что альтернативный законопроект о переносе рынка э/э только на три месяца несет ряд рисков. В октябре в Украине стартует новый отопительный сезон и реформа рынка э/э снова столкнется с проблемами цен, тарифов и субсидий. Поэтому логичнее было бы отсрочить проведение реформы на более долгий срок, как, собственно, и предлагается в законопроекте №10318-1.

Зато против переноса активно выступают ДТЭК Рината Ахметова (фактически являются компаниями-монополистами) и отдельные чиновники.

В то же время, как написал у себя в Facebook соавтор законопроекта №10318-1 Юрий Чижмарь, закон о введении нового рынка э/э "бесспорно прогрессивный и учитывает европейские стандарты функционирования энергетического рынка, но из-за "высокопроФФесиональности" правительства Гройсмана за год не было обеспечено всех подготовительных мероприятий для внедрения рынка электроэнергии, и это может спровоцировать коррупцию и неконтролируемый рост тарифов для населения".

"Надеюсь, что у энергетического парламентского лобби хватит ума не только считать свои доходы, но и расходы населения", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности также советовали перенести запуск нового энергорынка.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос запуска рынка э/э на более поздний срок, а СБУ в свою очередь уже выразило предостережение об угрозах национальной безопасности в случае запуска энергорынка с 1 июля.

Как известно, ранее ЕС рекомендовал отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине с учетом того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить введение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в заявлении ЕС.

В документе также отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.