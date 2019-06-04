 Рада рассмотрит перенос введения нового рынка электроэнергии на 9 месяцев

Об этом сообщает NBN.ua.
В частности, в парламент был внесен проект закона №10318-1, поданный нардепами Юрием Чижмарем и Алексеем Рябчиным. Законопроект предлагает отсрочить новый рынок э/э на 9 месяцев.
Напомним, ранее перенос запуска нового рынка э/э официально поддержали Евросоюз, ЕБРР, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Украинская ассоциация возобновляемой энергии и ряд авторитетных экспертов.
Кроме того, идею переноса внедрения этой реформы одобрили в КГГА, в частности заммэра Киева Петр Пантелеев. Позицию о переносе на более долгий срок поддерживают и водоканалы. И парламентарии, и эксперты, и представители коммунального сектора страны считают, что альтернативный законопроект о переносе рынка э/э только на три месяца несет ряд рисков. В октябре в Украине стартует новый отопительный сезон и реформа рынка э/э снова столкнется с проблемами цен, тарифов и субсидий. Поэтому логичнее было бы отсрочить проведение реформы на более долгий срок, как, собственно, и предлагается в законопроекте №10318-1.
Зато против переноса активно выступают ДТЭК Рината Ахметова (фактически являются компаниями-монополистами) и отдельные чиновники.
В то же время, как написал у себя в Facebook соавтор законопроекта №10318-1 Юрий Чижмарь, закон о введении нового рынка э/э "бесспорно прогрессивный и учитывает европейские стандарты функционирования энергетического рынка, но из-за "высокопроФФесиональности" правительства Гройсмана за год не было обеспечено всех подготовительных мероприятий для внедрения рынка электроэнергии, и это может спровоцировать коррупцию и неконтролируемый рост тарифов для населения".
"Надеюсь, что у энергетического парламентского лобби хватит ума не только считать свои доходы, но и расходы населения", - отметил парламентарий.
Напомним, ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности также советовали перенести запуск нового энергорынка.
Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос запуска рынка э/э на более поздний срок, а СБУ в свою очередь уже выразило предостережение об угрозах национальной безопасности в случае запуска энергорынка с 1 июля.
Как известно, ранее ЕС рекомендовал отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине с учетом того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.
"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить введение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в заявлении ЕС.
В документе также отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.
ГАНЬБА! (с)
Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання парламенту, передає Еспресо.TV
За це рішення проголосував 231 народний депутат.
Законопроект передбачає, зокрема, накладення штрафу на водіїв транспортних засобів, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності в розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
против переноса активно выступают ДТЭК Рината Ахметова (фактически являются компаниями-монополистами) и отдельные чиновники.
Це все, що треба знати!
Рынок электроэнергии - не, переносим！
Украина цивилизованная страна - ... переносим！
Скоро рынок - тоже плохо.
Хорошо будет только когда люди начнут мозгами пользоваться.