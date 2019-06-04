 ГБР и военная контрразведка СБУ разоблачили рейдеров в Хмельницком: Криминальный авторитет Лича требовал у бизнесмена $420 тыс. для чиновника Госгеонедр Мищенко

Об этом стало известно Цензор.НЕТ.
Под процессуальным руководством ГПУ и оперативным сопровождением военной контрразведки СБУ следователями теруправления ГБР в Хмельницком разоблачена группа лиц, которые, будучи подконтрольными криминальному авторитету Лищенко А.В. (по прозвищу Лича), требовали у представителя бизнеса 30 тыс. долларов США для передачи должностным лицам Госгеонедр за составление положительного акта проверки одного из принадлежащих ему карьеров, а также 390 тыс. долларов США - 10 млн грн, за возвращение имущества, которым завладели рейдерским способом, и имущественных прав по другому карьеру.
Как стало известно, по данному делу задержаны два человека, по еще двум - решается вопрос о задержании. В частности, в деле фигурирует заместитель начальника Центрального межрегионального отдела Департамента государственного геологического контроля Государственной службы геологии и недр Украины Мищенко Роман Владимирович.
В настоящее время продолжаются обыски по месту передачи средств (отделение "Приватбанка" в г.. Киев), в помещении Госгеонедр и по месту жительства фигурантов.
Ранее правоохранители разоблачили рейдеров, захвативших предприятие и требовавших за возвращение 10 млн грн.
Киев Оперативный
28 апреля 2017 г. ·
П'яна еліта державної служби геології та надр України
Відео: https://youtu.be/eT7gmcp3WYQ
Головний спеціаліст Державна служба геології та надр України- Міщенко Роман Володимирович, керуючи автомобілем #Mercedes ML, 2007 року випуску, д.н.з #BE4499BB, на бульварі Вацвала Гавела (Лепсе), 17, здійснив зіткнення із трьома припаркованими автівками, а згодом, тікаючи, в'їхав у дерево та стовп.
Комусь зателефонував і вже через декілька хвилин на місце, за допомогою таксі, приїзджає жіночка-білявка, що починає "влаштовувати циркову виставу", вдаючи, ніби вона керувала позашляховиком. Вийшов з авто і першочергово починає знімати номерні знаки. Не встигає, на місце приїзджає патрульна поліція.
Поліцейські відбирають пояснення у свідків, які дуже чітко бачили, що саме "вельмишановний" пан Роман був за кермом.
Від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння відмовився.
Ще один дзвінок від Романа і на місці група підтримки на #Audi, д.н.з #HAJ724 (Lt) та #Fiat, д.н.з #RP65117 (Pl). Володимирович впевнений у своїй безкарності, каже "страховая парєшаєт".
Еліта, вона така...