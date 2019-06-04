 Помпео призвал Европу не связывать свою энергетическую базу с РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", такое заявление прозвучало на фоне продолжения строительства газопровода "Северный поток - 2" под Балтийским морем, которое ведут Москва и ее европейские партнеры.
"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно отнесется к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы – энергетической базы, не связанной с Россией", – заявил Помпео голландскому телеканалу.
"Мы знаем историю отношений Европы и России. Мы знаем, что во время конфликта русские будут использовать любые имеющиеся у них инструменты, чтобы повысить издержки для Европы, если она захочет принять решения, которые отвечают ее наилучшим интересам, но, возможно, не отвечают интересам России, – отметил госсекретарь США. – Мы надеемся, что Европа поймет это правильно".
При этом он отказался сообщить, существует ли риск введения санкций против голландских компаний, если они примут участие в проекте.
Помпео также подтвердил приверженность США НАТО и призвал европейские страны вносить справедливый вклад в коллективную оборону.
"Мы считаем НАТО важным, – сказал он. – Мы считаем, что НАТО имеет значение. Мы считаем, что НАТО является успешным. Именно поэтому мы вкладываем более 3 процентов нашего ВВП в оборону, и часть этих средств очень сильно ориентирована на защиту людей здесь, в Европе. Поэтому мы надеемся, что все страны, которые входят в НАТО, поступят правильно и будут делать то, что будет защищать их народы".
На кону такое бабло.
Достал уже.
Если даже из под прокси, то тебе какое дело?
Про це повідомив прес-секретар польського лідера Блажей Спихальський, передає Польське радіо.
"Пан президент Анджей Дуда повторно запросить президента України на урочистості, пов'язані з початком ІІ Світової війни. Запрошення на цю подію було надіслано ще пану президенту Порошенкові, отже завтра справді буде така можливість, аби індивідуально, безпосередньо запрошення переказати вже пану президенту Зеленському, і маємо надію, що він вже 1 вересня буде у Варшаві", - сказав Спихальський.
За його словами, на урочистості також запросять президента США Дональда Трампа.