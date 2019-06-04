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 Экономика, За рубежом
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Все про:Россия (72943) США (15021) Северный поток (464) Помпео (132)

 Помпео призвал Европу не связывать свою энергетическую базу с РФ

Госсекретарь США Майк Помпео призвал европейские страны диверсифицировать источники поставок энергоносителей, чтобы их "энергетическая база не была связана с Россией".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", такое заявление прозвучало на фоне продолжения строительства газопровода "Северный поток - 2" под Балтийским морем, которое ведут Москва и ее европейские партнеры.

"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно отнесется к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы – энергетической базы, не связанной с Россией", – заявил Помпео голландскому телеканалу.

"Мы знаем историю отношений Европы и России. Мы знаем, что во время конфликта русские будут использовать любые имеющиеся у них инструменты, чтобы повысить издержки для Европы, если она захочет принять решения, которые отвечают ее наилучшим интересам, но, возможно, не отвечают интересам России, – отметил госсекретарь США. – Мы надеемся, что Европа поймет это правильно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс США обнародовал проект санкций против "Северного потока-2"

При этом он отказался сообщить, существует ли риск введения санкций против голландских компаний, если они примут участие в проекте.

Помпео также подтвердил приверженность США НАТО и призвал европейские страны вносить справедливый вклад в коллективную оборону.

"Мы считаем НАТО важным, – сказал он. – Мы считаем, что НАТО имеет значение. Мы считаем, что НАТО является успешным. Именно поэтому мы вкладываем более 3 процентов нашего ВВП в оборону, и часть этих средств очень сильно ориентирована на защиту людей здесь, в Европе. Поэтому мы надеемся, что все страны, которые входят в НАТО, поступят правильно и будут делать то, что будет защищать их народы".

Источник: https://censor.net.ua/n3130436
 
   
 Топ комментарии
 
США все равно продавят. у Германии минус 200 млрд $ в торговле, поставят перед фактом-или на эту сумму покупайте газ, или введем пошлины, в цене сойдутся.
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Сейчас американский газ дешевле кацапского, а в ближайшей перспективе, когда у кацапов останется только арктический шельф, эта разница будет только увеличиваться не в лучшую для козлосранцев сторону Помпео призвал Европу не связывать свою энергетическую базу с РФ - Цензор.НЕТ 3220
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кацапы любят считать деньги в чужих карманах Помпео закликав Європу не пов'язувати свою енергетичну базу з РФ - Цензор.НЕТ 9038
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Призыв просто пипец ,разумный.Дураки если не послушают.
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Если США что-то советуют, то "такое бабло" может оказаться со знаком минус, если кто-то не прислушается к такому совету...
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васькИ уже на подсосе... сосут х-йло и разбирают трубопровод в Турцю... Следующая на очереди труба в Германию.
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Европа сделала свой выбор. А свой газ кореннным народам Севеной Америки толкайте и другим лошарикам.

Достал уже.
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США все равно продавят. у Германии минус 200 млрд $ в торговле, поставят перед фактом-или на эту сумму покупайте газ, или введем пошлины, в цене сойдутся.
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как в Британии называют икру рыб как продукт питания? не кавьяр, обычную.
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Ты достал меня уже своими тестами рыбка аквариумная. Я в Германии живу.

Если даже из под прокси, то тебе какое дело?
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Калининград - это козлосрань. Германией он станет, когда туда вернется коренное население.
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мечу кацапов - только и всего. не нужны вы здесь Помпео закликав Європу не пов'язувати свою енергетичну базу з РФ - Цензор.НЕТ 7521
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Amerikancy oxraniajet nemcev i drugix ot fasystov iz rosjiji,tak pust i pokupajet gaz i neft s ameriki,tem boleje i cena jest poxozaja.
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С вами вообще будем разговаривать когда не только высасывать деньги из ЕС будете, но и вносить.
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кацапы любят считать деньги в чужих карманах Помпео закликав Європу не пов'язувати свою енергетичну базу з РФ - Цензор.НЕТ 9038
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Eto vy a ciom?My vsegda vnozyli dengi v EC biudzet daze s 2004 goda
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Президент Польщі Анджей Дуда запросить президента України Володимира Зеленського на урочистості, пов'язані з 80-ми роковинами початку Другої світової війни

Про це повідомив прес-секретар польського лідера Блажей Спихальський, передає Польське радіо.
"Пан президент Анджей Дуда повторно запросить президента України на урочистості, пов'язані з початком ІІ Світової війни. Запрошення на цю подію було надіслано ще пану президенту Порошенкові, отже завтра справді буде така можливість, аби індивідуально, безпосередньо запрошення переказати вже пану президенту Зеленському, і маємо надію, що він вже 1 вересня буде у Варшаві", - сказав Спихальський.
За його словами, на урочистості також запросять президента США Дональда Трампа.
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Слегка поздновато кинулись...Майк имеет желание впихнуть старушке Европе американский газ, но подороже.
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Сейчас американский газ дешевле кацапского, а в ближайшей перспективе, когда у кацапов останется только арктический шельф, эта разница будет только увеличиваться не в лучшую для козлосранцев сторону Помпео призвал Европу не связывать свою энергетическую базу с РФ - Цензор.НЕТ 3220
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Ты ж через проксю сидишь, значит гугель тебе доступен
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но в гугле пишут, что сами амеры признают , что их газ дороже. Прикинь?
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США скоро введут убийственные санкции против северного потока 2.Украина и США добавят и Европу и рассею
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Европейские политики сплошь продажные, только так столуются в Кремле. Понятное дело что Путлер ими манипулирует как хочет.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПомпео призвал Европу не связывать свою энергетическую базу с РФ
 
 
 
 
 
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