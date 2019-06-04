 Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает"

Об этом написала в Facebook активистка Марина Хромых, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, давайте так, чтобы всем в личку НЕ писать сегодня, во всех наших городах собираемся в 19.00 у местных управлений полиции. Уже давно понятно, что у нас не работает правоохранительная система. Так дальше нельзя. И нельзя дальше терпеть то дерьмо, которое и дальше нам скармливают, пытаясь рассказать, что за убийство ребенка кто-то там уволен, ой точнее отстранен, но на самом деле нет, потому что за пару месяцев эта же туша появится где-то на другой должности, чтобы дальше покрывать подобных отбросов. И никто-никто не будет наказан. Мы уже сто раз видели, как они так делали. Но нельзя допускать это снова и снова", - написала Хромых.

В соцсетях люди распространяют призыв к акциям.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял под стражу на 2 месяца Ивана Приходько, одного из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

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