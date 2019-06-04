 Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает"

Об этом написала в Facebook активистка Марина Хромых, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, давайте так, чтобы всем в личку НЕ писать сегодня, во всех наших городах собираемся в 19.00 у местных управлений полиции. Уже давно понятно, что у нас не работает правоохранительная система. Так дальше нельзя. И нельзя дальше терпеть то дерьмо, которое и дальше нам скармливают, пытаясь рассказать, что за убийство ребенка кто-то там уволен, ой точнее отстранен, но на самом деле нет, потому что за пару месяцев эта же туша появится где-то на другой должности, чтобы дальше покрывать подобных отбросов. И никто-никто не будет наказан. Мы уже сто раз видели, как они так делали. Но нельзя допускать это снова и снова", - написала Хромых.
В соцсетях люди распространяют призыв к акциям.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
4 июня суд взял под стражу на 2 месяца Ивана Приходько, одного из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
а по факту Аваков убивает и сажает детей
кто тебе виноват сходи в школу
в СИЗО за кого говорят за того и голосуют
https://www.crimea.kp.ru/daily/26693.5/3716979/
Результат - безнаказанность.
Безнаказанность действительно убивает
Тебе это понравилось.
Теперь мент застрели ребёнка.
Тебе это то же нравится, ибо такие как ты порохоботы, оправдывают любых ментов-преступников, любую преступную власть, за деньги.
Поздравляю, ты отброс, даже не человек
Не было бы Авакова, подонок Порошенко уже давно бы сдрыснул как Януковощ в рашку или был бы вынесен людьми из его администрации ногами вперёд.
Это циничное потакание разлагающейся милитаризованной организации - такому себе филиалу гоститушни, абсолютное отсутствие нормальной кадровой политики. Крышевание "своих". Система в системе. Внутренний монстр.
Самое время сковырнуть кавакова. Он сейчас слаб и напуган.
Прости нас, Кирюша. Спасибо тебе, Кирюша, что ты помогаешь разбудить людей.
Авакова должны быди жестко сместить еще тогда, когда избили и поставили на коление протестующих воинов АТО. И тогда, когда Аваков заявил, что беркута даже больше патриоты, чем майдановцы, но вот тогда ******* верещали что Аваков красавчег, прикрутил
Порох как мог сопротивлялся этому назначению и предлагал свою кандидатуру.
Это креатура зебилки бабы Юли и кролика сени, которые угрожали выйти из коалиции, если не назначат рюкзакова.
Слышь, писюн газированный, я был на Майдане в тот момент, когда с трибуны Майдана зачитывали списки новых министров, как ревел возмущенно Майдан на фамилии Аваков и Яценюк, а до выборов петруся было еще далеко. не мог никак петрусь ни сопротивляться этому назначению ни выдвигать какую-либо свою кандидатуру... у Стеця явный брак даже полуграмотных кадров
зе гідрант..ВСЄХХ СОЄФИХ В АТСТАФКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!! А кваков? А кваков мій і бєнін друхх..Єта "божья раса" а не кваков..
Господи!
Вот два комбайнёра в нерабочее время вынесли из хаты охотничье ружьё и палили во дворе, подстрелив соседа. А теперь - внимание, вопрос, млять!
Должен ли подать в отставку министр сельского хозяйства?
Военнослужащий ВСУ приехал в отпуск и зарезал жену.
Должен ли подвергнуться импичменту верховный главнокомандующий президент?
Дыбилы гневаются....