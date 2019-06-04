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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает"

В городах Украины возле управлений полиции активисты собирают людей на акцию "Безнаказанность убивает".

Об этом написала в Facebook активистка Марина Хромых, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, давайте так, чтобы всем в личку НЕ писать сегодня, во всех наших городах собираемся в 19.00 у местных управлений полиции. Уже давно понятно, что у нас не работает правоохранительная система. Так дальше нельзя. И нельзя дальше терпеть то дерьмо, которое и дальше нам скармливают, пытаясь рассказать, что за убийство ребенка кто-то там уволен, ой точнее отстранен, но на самом деле нет, потому что за пару месяцев эта же туша появится где-то на другой должности, чтобы дальше покрывать подобных отбросов. И никто-никто не будет наказан. Мы уже сто раз видели, как они так делали. Но нельзя допускать это снова и снова", - написала Хромых.

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию Безнаказанность убивает 01

В соцсетях люди распространяют призыв к акциям.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял под стражу на 2 месяца Ивана Приходько, одного из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика

Источник: https://censor.net.ua/n3130435
 
   
 Топ комментарии
 
зеленский верещвл на каждом углу что Аваков это самый лучший министр
а по факту Аваков убивает и сажает детей
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Фигасе сравнил - даже для зебила перебор. Там стреляли по удиравшей от копов машине а тут бухие по-приколу. Одно и то же?
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Все говорит о том,шо авакаву на сей раз не спастись ))
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Все говорит о том,шо авакаву на сей раз не спастись ))
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зеленский верещвл на каждом углу что Аваков это самый лучший министр
а по факту Аваков убивает и сажает детей
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Но это он делал и при порошенке )) А Зеленский должен его убрать. Другого выбора у него нет.
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Он єто делает при зеленском получив карт-бланш за поддержку на виборах.
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а в чем заключалась поддержка Аваковым Зеленского на выборах?))
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Посмотри хотя-би результати тюрем и СИЗО. И не задавай больше глупих вопросов.
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эти показатели сильно отличаются от среднего по стране 73%? Серьезно?
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то есть ты оправдываеш убийство ребенка я так понял
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мою просьба уточнить, в чем заключалась поддержка Аваковым Зеленского, твои мозги воспринимают как оправдание убийства ребенка? Бедный минстець...
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ну если ты читать не умееш
кто тебе виноват сходи в школу
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то есть, никакой поддержки не было... соевым надо просто оправдать разгром Петруся...
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ты ******* видать
в СИЗО за кого говорят за того и голосуют
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это у тебя в падмацковии за кого телевизор скажет, за того и голосуют. А в Украине после 144 решительных реформ сывочолого гетмана, такого не может быть априори
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Ну да, в Украине держат в СИЗО 15 млн граждан! А глупый пэдрот прошляпил этот факт, иначе бы и не держал минстэць!
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тебя зеленое дерьмо не отпускает я гляжу
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Вопиющий случай, ублюдки мусора заслужили от 10 лет отсидки без права амнистии, должны полететь ментовские головы в районе, области и т.д. Однако согласитесь, такой резонанс и реакция вызывает одобрение, насколько это возможно в данной ситуации. Все, надеюсь, помнят, как на Парашке крутая на джипе переехала 6-летнего мальчика, а в итоге сам покойный мальчик оказался виноват потому, что "оказался пьян" ! Сравните реакцию тут и там. Вот вам, ватаны, сравнение и равнение на "старшего брата". Особенно возмутила реакция прохожих на ДТП. Представьте, рашистский водятел отказался везти ребенка в больницу из-за боязни испачкать кресла в своем авто. Когда скорая приехала, то лишь констатировали смерть ребенка. Больше можете найти тут.

https://www.crimea.kp.ru/daily/26693.5/3716979/
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Помнится, как несколько лет назад мент застрелил невиновного пассажира легковушки, то порохоботы кричали тогда, что мент прав, ибо ганяют всякие молодчика себе где хотят и как хотят. Даже Аваков в суд приходил и отмазали того мента...
Результат - безнаказанность.
Безнаказанность действительно убивает
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Фигасе сравнил - даже для зебила перебор. Там стреляли по удиравшей от копов машине а тут бухие по-приколу. Одно и то же?
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Тогда мент застрелил невиновного ни в чём человека, пассажира БМВ, который не рулил машиной и не удирал ни от кого, просто сидел на заднем сиденье...
Тебе это понравилось.
Теперь мент застрели ребёнка.
Тебе это то же нравится, ибо такие как ты порохоботы, оправдывают любых ментов-преступников, любую преступную власть, за деньги.
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Видать не перебор. Надеюсь тебе хоть платят за подобное иначе как ти виживаешь я х.з.
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Только настоящий безмозглый наркобот, может сравнить невиновного ребенка и наркоприпадочных(ну конечно в опнимании наркобота, своих любимых идейных братушек) который летают по встречке на бульварах и несут неймоверную угрозу окружающим.

Поздравляю, ты отброс, даже не человек
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Из за таких изгоев рода людского, как ты, с одобрения таких животных как ты, менты и стреляют во всех подряд, включая детей...
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Лахта устраивает шатун Зебобе? Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает" - Цензор.НЕТ 4016 И это ещё Миша Карлсон не акклиматизировался. Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает" - Цензор.НЕТ 6000
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почему порохососы не кричали это в то время, когда Аваков был 5 лет министром МВД при президенте Порошенко?
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Так до них і звертайся. Особисто я кричав, підтверджень повно.
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по мнению порососов он тогда не был агендом кремля, это Зеля его совратил с пути истинного
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Був і є Аваков юліною людиною, про що я неодноразово писав. Тому не бреши.
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Аваков був петрусьовою людиною, разом були в коаліції, разом чмирили Йульку. Тому не бреши
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Він був Сєніною людиною! Поки Сєня був міністром, Аваков був за Петю, а коли Сєню прибрали - Аваков почав свою гру і продовжує її зараз...
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Аваков всегда защищал воровского подонка Порошенко, и когда люди пикетировали администрацию Порошенко и когда были митинги Саакашвили, когда подонок Порошенко проталкивал в ВР особый статус лугандона, когда менты грудью стали на защиту Рады, по приказу Авакова, итд...
Не было бы Авакова, подонок Порошенко уже давно бы сдрыснул как Януковощ в рашку или был бы вынесен людьми из его администрации ногами вперёд.
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Ну порохососи мабуть і не кричали, а свідомі патріотичні українці кричали тоді і кричать зараз!
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Вангую, что "нац. жоны" и "корпуса" проигнорируют эту акцию
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Ну чего же? Вполне могут быть привлечены к разгону этих акций.
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На данном отрезке времени эта безнаказанность имеет лицо и называется аваковщина.
Это циничное потакание разлагающейся милитаризованной организации - такому себе филиалу гоститушни, абсолютное отсутствие нормальной кадровой политики. Крышевание "своих". Система в системе. Внутренний монстр.

Самое время сковырнуть кавакова. Он сейчас слаб и напуган.
Прости нас, Кирюша. Спасибо тебе, Кирюша, что ты помогаешь разбудить людей.
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еще совсем недавно соевые верещали в три горла каждое, что Аваков прав, подчиняйся а потом обжалуй
Авакова должны быди жестко сместить еще тогда, когда избили и поставили на коление протестующих воинов АТО. И тогда, когда Аваков заявил, что беркута даже больше патриоты, чем майдановцы, но вот тогда ******* верещали что Аваков красавчег, прикрутил
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Его трудно сместить. Он сейчас один из самых сильных персонажей на полит, сцене. У него СВОЯ вооруженная армия покрываемых им ЛИЧНО разложившихся ментов + прикормленная титушня + нацгвардия. + оружие.
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Да, согласен, это тяжеловес и оч сильный игрок
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Если бы у тебя были зачатки мозга, ты б не посетил эту хрень.
Порох как мог сопротивлялся этому назначению и предлагал свою кандидатуру.
Это креатура зебилки бабы Юли и кролика сени, которые угрожали выйти из коалиции, если не назначат рюкзакова.
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о, Господи... Йулька и Сеня союзники? Затеяли бунт против Петруся?
Слышь, писюн газированный, я был на Майдане в тот момент, когда с трибуны Майдана зачитывали списки новых министров, как ревел возмущенно Майдан на фамилии Аваков и Яценюк, а до выборов петруся было еще далеко. не мог никак петрусь ни сопротивляться этому назначению ни выдвигать какую-либо свою кандидатуру... у Стеця явный брак даже полуграмотных кадров
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Я ж говорю, что ты дебил и тебе это тяжело
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нет, дебилам как раз легко. им все по-хрену, абсолютно, они живут легко и беззаботно, ибо дебилы, твой пример подтверждение
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20.05.2019..каранафаніє парня с наротта...
зе гідрант..ВСЄХХ СОЄФИХ В АТСТАФКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!! А кваков? А кваков мій і бєнін друхх..Єта "божья раса" а не кваков..
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Я не пойду на акцию, а то еще подстрелят или дубинкой накастыляют. Буду лучше сидеть на цензоре
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Некоторые райотделы должны сгореть. И это правильно. Уж очень они в архитектурном и эстетическом плане некрасивые. Убогие какие то. В новых райотделах хоть оборудуют спецкомнату для траха оперов. А то мужики молодые, здоровые, заняться нечем. вот и потрахивают вызванных для бесед шалав на рабочих местах. А резинки ссутся в корзинки для мусора выкидывать, так в окно их. Желающие могут осмотреть Оболонский РОВД со стороны озера и убедится в истинности.
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в мене зранку угнали машину, я підписав купу підписів, дав хабара 1000 грн.....дві години нацполіції знадобилось, щоб її знайти.....
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Казкові свідки секти 24 відсотків, чи не бажаєти ви зиткнути свої чорні рила хоча б у цій гілці? Чи танці на крові у вас цілком припустимі?
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А тобі висери ще більш казкових 73%-их на цій гілці не жмуть?
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Боже! Количество этих идиотов просто пугает!
Господи!
Вот два комбайнёра в нерабочее время вынесли из хаты охотничье ружьё и палили во дворе, подстрелив соседа. А теперь - внимание, вопрос, млять!
Должен ли подать в отставку министр сельского хозяйства?

Военнослужащий ВСУ приехал в отпуск и зарезал жену.
Должен ли подвергнуться импичменту верховный главнокомандующий президент?
Дыбилы гневаются....
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Кстати АТОшник убивал Гандзюк - министр обороны Полторак тоже должен был быть уволен.
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тому ********* нашу поліцію не поспіаю пальчики зняли, вже вора вирахували...а я з тою машиною простився...ну буває...косяки, але не гоніть
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУбийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает"
 
 
 
 
 
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