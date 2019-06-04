 Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска ВР - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим, - Бурбак

Фракция "Народный фронт", как инициатор представления, подчеркивает, что никаких юридических оснований для роспуска парламента не было и нет.
Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщает пресс-служба НФ.
"По нашему мнению, речь идет о факте сознательного нарушения Конституции высшим должностным лицом государства. Это - очень опасный прецедент. Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска парламента - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим", - подчеркнул руководитель фракции.
"Мы обращаемся в Конституционный Суд с просьбой учесть срочность вопроса и рассмотреть наше обращение по ускоренной процедуре. Страна ожидает решения суда в ближайшее время", - отметил Максим Бурбак.
Он отметил, что назначение досрочных выборов вопреки Конституции привело к расходам бюджетных средств.
"Все, кто задействован в подготовке парламентских выборов, планировали, что они будут срочные и состоятся в октябре, а не "авралом" на 3 месяца раньше - в летний период. Тем более, что законных оснований для роспуска Верховной Рады не было и нет" , - резюмировал Максим Бурбак.
Прем'єра - призначили? Закони - приймаються?
Читати: https://vybory.pravda.com.ua/articles/2019/05/31/7150001/ …
за странусвое будущее , где будет харчеваться.
рылом не вышел?))
только бы остаться
ну еще хоть на пару месяцев
не дожрал еще
Неважливо що саме троль пише, але типові для лахтинців проколи у більшості тролів однакові.
Панове, гуртом спамимо троля з погонялом Гроссе Механикен.
а співає про законність - треба щоби всіх цих папів, кролів), олежков
і бажано) ригів-оповців - не було в в.зраді !
Лучше не разгонять, а сразу садить по автобусам и везти в КПЗ "до выяснения".
А коксом закидуватись у ВР?
А все кто его сейчас пытаются оправдать ( и к сожалению не только они) скоро сами на себе испытают
беззаконие от ментов, чиновников, бандюков. А на их жалобное нытьё будут класть большой и толстый, как сейчас положили на конституцию.
Да и собственно шо это за такая неотложнейша срочность роспуска рады?
У всех головняк. Учителя, госслужащие не могут уйти в отпуск. Бюджет не может найти денег. Бюллютени напечатать не успевают.
Но зато игорь валерьевич дорвётся до корыта аж на ДВА месяца раньше!
У братвы сроки горят.