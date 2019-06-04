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 Политика Украины
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Все про:ВР (23002) Бурбак (364)

 Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска ВР - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим, - Бурбак

Сегодня Конституционный Суд будет определяться с формой слушания дела о соответствии Основному Закону Указа президента о роспуске Верховной Рады VIII созыва.


 Фракция "Народный фронт", как инициатор представления, подчеркивает, что никаких юридических оснований для роспуска парламента не было и нет.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщает пресс-служба НФ.

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"По нашему мнению, речь идет о факте сознательного нарушения Конституции высшим должностным лицом государства. Это - очень опасный прецедент. Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска парламента - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы обращаемся в Конституционный Суд с просьбой учесть срочность вопроса и рассмотреть наше обращение по ускоренной процедуре. Страна ожидает решения суда в ближайшее время", - отметил Максим Бурбак.

Он отметил, что назначение досрочных выборов вопреки Конституции привело к расходам бюджетных средств.

"Все, кто задействован в подготовке парламентских выборов, планировали, что они будут срочные и состоятся в октябре, а не "авралом" на 3 месяца раньше - в летний период. Тем более, что законных оснований для роспуска Верховной Рады не было и нет" , - резюмировал Максим Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/n3130434
 
   
 Топ комментарии
 
Это Бурбака первого под трибунал за то что они врали что коалиция есть, а ее по сути несколько лет уже не существовало...
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А голосування одного мудня трьома десятками карток - це прям так конституційно...
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Как же Бурбак за Конституцию стал переживать в последнее время , весь извелся. Волнуется человек за страну свое будущее , где будет харчеваться.
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а что, президент уже на рояле сыграл членом, теперь очередь конституции Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска ВР - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим, - Бурбак - Цензор.НЕТ 806
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А еще ему пора на рылах свынарчуков поиграть, законтачить
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меня нет, как и 25 % адекватных людей. А вот 73% явно законтачили
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Плинтус,вижу тебя в детстве не удачно роняли с коляски,и не один раз.
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смонтируй это себе, как раз коробка пустая Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 6350
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Это Бурбака первого под трибунал за то что они врали что коалиция есть, а ее по сути несколько лет уже не существовало...
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И что? ЗЕленский говорил, что друзей на должности назначать не будет...
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Тут про Бурбака... Ти хоч читаєш, ляпало, про що тут йдеться..
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А я про врунов, но для тебя такая мыслительная цепочка, в два звена, уже сложно...
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Не он же не верующий, для него логическая а тем более мысленная цепочка лишняя, только б пернуть...
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А еще заметьте как это залесское мудило косит под Украинца, создает новые глаголы - "ЙДУТЬСЯ", типа идти, идется. Кацапська брехлива тварюка.)))
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Не совсем так. Статья про президента, который нарушает Конституцию.
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Конституція це добре. А коли на шиї у народу України сидить брехлива шайка тунеядців,при чому не рік, не два-що робити? Терпіти?!
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Документ? що не існувало?
Прем'єра - призначили? Закони - приймаються?
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Слова этого мудака ,изначально выглядят сомнительными ,благодаря известности его хозяина ))
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Нужно признать, в сознании Украинцев укоренилось глубокое пренебрежение к выполнению законов, как то давно, лет 350 назад...
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Украинцы кончились еще при монголо-татарах))
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Ну в общем и целом да, но смесевые породы более живучи и агрессивны.
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но во власти почему-то совсем не украинцы Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9894
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Чеж кончились, я тебе тунгусу покажу, вот Украинцы, еще их называют Русичи.
Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 1383
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А вот ваши. И монголы и татары. Разницу замечаешь?
Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9227
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Інструкція: як пройти по мажоритарці без "благодійного фонду"

Читати: https://vybory.pravda.com.ua/articles/2019/05/31/7150001/Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска ВР - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9603 Если допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска ВР - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим, - Бурбак - Цензор.НЕТ 802
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А голосування одного мудня трьома десятками карток - це прям так конституційно...
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Как же Бурбак за Конституцию стал переживать в последнее время , весь извелся. Волнуется человек за страну свое будущее , где будет харчеваться.
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Оба на! Новые приключения Щиколадных продолжаются! Новые пугалки! Неужели щикаладным прихвостням новую методичку срочно сварганили в связи со свежими обсерами, уже завезли и они ее курить начали??? Смотрите новые шедевры от аффторов "выбери пецякрису а то ***** нападет"!
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а шо? бурбака в евросолидарность не взяли?)
рылом не вышел?))
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Навіть не знати що на те сказати. Конституція України вже стала як дишло, куди схочеш-туди й верни. Як проститутка, який кожен під себе ложить за гроші.
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о как за корыто держится
только бы остаться
ну еще хоть на пару месяцев
не дожрал еще
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Интересно, у кого сейчас хватает ума ещё и за Пецекрысу голосовать? У того, наверное, у кого и раньше хватало. Вот кого никак понять не мог, так это Пецекрысожополизов. В чём удовольствие? В том, что ты просто вынимаешь деньги из кармана и кому-то отдаёшь? И даже взамен не получаешь на них ни водки, ни дев распутных, ни иных ништяков?
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а нужно полагать, что при "народном" водка рекой польется, девы распутные в очередь станут и наступит эра ништяков?
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Объясняю специально для тупых щиколадных идиотов. Благодаря дурной политика вашего щикаладного кодла, в стране остались только самые тупые и безрукие или самые хитрые и изворотливые, потому любые ваши потуги состричь еще бабла провалятся. Ни налогов, ни каких дополнительных и прочих платежей никто не платит и платить по вашим грабительским ставкам не будет, не на тех напали, мы еще и не таких умников нахерувертен, причем наше умение изворачиваться и вставлять любым госучреждениям палки в колеса на ровном месте шлифуется и оттачивается уже 28 лет. Так что не выгорит бабла поднять, поняли щиколадные полудурки? Разведем как крысят, еще и с вас же денег поимеем. Это как с Бенохесом судиться - в результате жидко обосрались и еще оплатили Бенохесу все судебные издержки. Но даже практика щиколадных полудурков - имбецилов ничему не учит.
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Атжигай, лахто. Які дива творить животворний рупь!
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Щиколадное, хреново работаешь, когда мы уже свежие измышления из новой методички услышим? Старую уже все слышали, она мне еще месяц назад надоела, не смешно!
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Щито, щикаладное, за поносом некогда даже новую методичку скурить???
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Продовжуй, продовжуй. Сам чудово знаєш що реальні зебіли на Цензорі повивелися, тож на лахтинців припало подвійне навантаження. Хоч доплачують?
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Щиколадне нещастя решило нас своим гавном завалить? Кишка тонка, как и у твоего гавнокомандующего!
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Для троля найстрашніше - бути викритим.
Неважливо що саме троль пише, але типові для лахтинців проколи у більшості тролів однакові.
Панове, гуртом спамимо троля з погонялом Гроссе Механикен.
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Щикаладное двухкопеечное, это ты о себе? Не ожидал, самокритично...
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Вор громче всех кричит ,держи вора !
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Цю Раду потрібно не розпускати, а розганяти, причому терміново!!
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Если разогнать, то соберутся снова, уж лучше к стенке, так надежней...
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Це для них надто просто. В зону, нехай трохи жирок розтрусять і державі буде користь...
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Ага, и Пеця - такой молодой, и юная луценчиха - яга впереди!
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Припекло і тепер бариги про Конституцію згадали,якою вони завжди нехтували..
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Нарушения Конституции и других законов уже давно стали нормой. Одним нарушением больше, одним меньше - уже не имеет значения.
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Больше всего меня бесит в щиколадных патологическое и тупое вранье. И желание выдать желаемое за действительное. На кого их речи рассчитаны? На идиотов???
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Так звана петіна "коаліція потужних реформаторів" боїться дочасних виборів 21-го липня як чорт ладану- знають добре, що будуть відірвані від бюджетного корита назавжди..
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як воно тримається за корито)),
а співає про законність - треба щоби всіх цих папів, кролів), олежков
і бажано) ригів-оповців - не було в в.зраді ! Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3
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Так порушниками Конституції є Бурбаки і вся депутатська гопкомпанія.Тут, якраз, порушення закону йде на благо України!!
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Суки не понимают что если сейчас они не уйдут народ это падло вынесет!!!
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это говорят питарасы которые 5 лет срали на закон?
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доброе утро вася - эти нарушения лет 20 с момента написания Конституции Якщо допустити порушення Конституції в питанні розпуску ВР - завтра нехтування Основним Законом може стати систематичним, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3092
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Ту Раду, которая постоянно нарушала Конституцию, которая не однократно переделывала её под себя, в которой всегда сидели и сидят до сих пор воры и корупционеры - МОЖНО и нужно, РАЗОГНАТЬ НЕ ГЛЯДЯ НА КОНСТИТУЦИЮ И ЗАКОНЫ !!!
Лучше не разгонять, а сразу садить по автобусам и везти в КПЗ "до выяснения".
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Я вибачаюсь, а коли жіна третього тисячоліття кнопкодавить, то то не є порушенням закону? Чи дружині генпрокурора дозволяється?
А коксом закидуватись у ВР?
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Как бы тут не брызгали слюной шо ця рада сплошные ****** и вообще коалиции фактически не существовало и т п и т д, реально зеленский положил на конституцию при роспуске.
А все кто его сейчас пытаются оправдать ( и к сожалению не только они) скоро сами на себе испытают
беззаконие от ментов, чиновников, бандюков. А на их жалобное нытьё будут класть большой и толстый, как сейчас положили на конституцию.

Да и собственно шо это за такая неотложнейша срочность роспуска рады?
У всех головняк. Учителя, госслужащие не могут уйти в отпуск. Бюджет не может найти денег. Бюллютени напечатать не успевают.
Но зато игорь валерьевич дорвётся до корыта аж на ДВА месяца раньше!
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Как бы тут порохоботы не визжали про нарушение Конституции, никакого нарушения не было. А если слишком сильно будут продолжать визжать, то народ соберется под радой и напомнит кто в Украине является единственным источником власти.
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кто то дорвется до корыта а кто то потеряет доступ к корыту, и решать это будет народ на выборах ничего плохого в этом не вижу!! вообще все споры политиков должен решать их избиратель тогда в стране будет меньше проблем!!
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Братан! А ты откуда будешь, кого на воле знаешь, сам воруешь иль гадам поддуваешь? Тараканы заверещали, видно запах жареного почуяли.
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**** жирная. Уже решила, что только она может решать когда Конституция нарушена, а когда нет.
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ЭЙ БУРБАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БОЛШИНСТВА РАСКАЖИКА НАМ КТО ПРИНЯЛ МЕДРЕФОРМУ СОГЛАСНО КОТОРОЙ МЕДИЦИНА СТАЛА ПЛАТНОЙ!! И КАК ЭТО НЕ НАРУШАЕТ КОНСТИТУЦИЮ ПРО КОТОРУЮ ТЫ ТУТ СРАЗУ ВСПОМНИЛ КОГДА ТЕБЯ ПРИЖАЛИ!!
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Бурбаку со своей командой, включая прячущегося где-то Яценюка, нужно со слезою на глазах обратиться в КС спросьбой учесть, что их положение среди избирателей близится к нулю и им нужно как-то выживать с "хлеба на соль", а, кроме, как дерибанить бюджет через ВР, они ничего делать не умеют. Когда уже Вы - не насытные - прекратите каламутить народ всякими страшилками. Им ещё вместе со своим спикером придется отвечать за то, что не распустили ВР в феврале 2016, когда в коалиции осталось 203 голоса. И Па..ю..бий это скрывал до сих пор - это не просто нарушение Закона, это уголовщина!!! А Порошенко это устаривало, поскольку ВР стала ручной и на многих имеется компромат. Но уже на горизонте Закон о не законном обогащении, ликвидация не прикосновенности депутатов и ещё многие "прелести" для этих набобов. Есть слухи, что многие уже ходят, даже на работу на всякий случай, в памперсах. За базар придется отвечать!
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Три месяца назад Конституционный суд Украины внаглую отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, встав на защиту интересов коррупционеров. Оно и не удивительно, судьи КС и сами нагребли не хило, вон сколько элитной недвижимости у них в Украине и за рубежом, и бабло в офшорах наверняка есть, к бабке не ходи.
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Ничтожества...Когда уже ваши жирные, наглые рожи исчезнут из нашей жизни. Упыри ненасытные - хуже вас нет. При таком рейтинге, ещё блеять про какую-то законность пребывания вас у корыта? Нах пошли, скопом и поодиночке.
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Да вертел президент на своей пипетке какую-то там Конституцию.
У братвы сроки горят.
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Это чмо шокозаборное больше переживает за лес,который он "толкает" на европу.
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Тобто, коли це робив Порохло і його зграя, це не було порушенням Конституції України?! Коли ця БППшна і НФна банди кнопкодавили, в цьому не було порушення діючого законодавства України і Бурбак цим не переймався. А тепер воно згадало про закони України! Цинічний непотреб!!!
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Все дело в БЮДЖЕТЕ на 2020 год. Который Гройсман должен был бы подать с 1.09.19 а значит этот состав Рады успел бы его раздерибанить. А Если досрочные выборы все таки будут - ПРОЛЕТ . Вот в этом всё дело. Потому вой такой - реальное бабло (и не малое) - уплывает .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли допустить нарушения Конституции в вопросе роспуска ВР - завтра пренебрежение Основным Законом может стать систематическим, - Бурбак
 
 
 
 
 
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