 "Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из опроса "Левада-центра".

Согласно данным опроса, 26% респондентов полагают возможным массовое выступление населения в их городе или сельском районе против падения уровня жизни, в защиту своих прав, при этом 27% участников опроса готовы лично принять участие в этих акциях. 69% опрошенных считают подобные акции маловероятными, столько же россиян не намерены в них участвовать.

Возможность проведения акций с политическими требованиями допустили 24% россиян, готовность принять в них участие выразили 22%. Однако, как и в первом случае, большинство россиян - 71% - считают политические митинги или забастовки маловероятными, и три четверти - 74% - не намерены в них участвовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доля россиян, считающих, что власти им лгут, достигла максимума - 52%, - опрос "Левада-центра"



Опрос был проведен 24-29 мая 2019 г. по репрезентативной выборке городского и сельского населения среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.