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Все про:опрос (1679) Россия (72943) Левада-Центр (66)

 "Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос

Каждый четвертый россиянин считает вполне возможными массовые выступления населения, а также проведение митингов или забастовок.

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из опроса "Левада-центра".

Согласно данным опроса,  26% респондентов полагают возможным массовое выступление населения в их городе или сельском районе против падения уровня жизни, в защиту своих прав, при этом 27% участников опроса готовы лично принять участие в этих акциях. 69% опрошенных считают подобные акции маловероятными, столько же россиян не намерены в них участвовать.

Голодные бунты в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос 01

Возможность проведения акций с политическими требованиями допустили 24% россиян, готовность принять в них участие выразили 22%. Однако, как и в первом случае, большинство россиян - 71% - считают политические митинги или забастовки маловероятными, и три четверти - 74% - не намерены в них участвовать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доля россиян, считающих, что власти им лгут, достигла максимума - 52%, - опрос "Левада-центра"

Голодные бунты в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос 02
Опрос был проведен 24-29 мая 2019 г. по репрезентативной выборке городского и сельского населения среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Источник: https://censor.net.ua/n3130432
 
 
 Топ комментарии
 
Терпеть холопы!!!! Не чего сцаря тривожить. Смотри распоясались!
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"Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 2482 "Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 9491 Про ежиков, то правда,жрали они ежей, я знаю от первоисточика, но ежики то такэ. они любили омлет из яиц с зародышами!!! предтавляете такое блюдо?..а ежиков жалко..
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всех мацкалей, кацапов, ватников с Праздником!!! Ураза-байрам!!!!
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ВВП на душу населения в Украине. Данные на 07.07.2018 - 2991.63 USD ВВП на душу населения в России. Данные на 06.07.2018 - 11441 USD
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Кацап ты лучше зайди на сайты вакансий в любой областной город Московии, и сравни через кросс-курс с вакансиями в любом областном городе Украины... И когда поймешь что сегодня в Украине зарплаты выше (во всяком случае за МКАДом) - не будешь постить нам бредовую ложь от вашего мокшанского госстата...

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да-да. и 2 лимона наших гастарбайтеров там за спасибо работают)))
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Українців по світу 25 мільйонів порозкидано. Ми не ледачі ваньки-дурні із казки про ваньку-дурня. ))) І руки у нас не з дупи ростуть, як у казці про ємєлю-дурня.
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Якого хрєна він взагалі тусується на українському сайті і під кожною новиною несе всяку "ахинею?
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Вопрос на засыпку - откуда эти, так сказать, данные? Не с раша тудыттвою...?
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«Википе́дия» (англ. Wikipedia, произносится [ˌwɪkɨˈpiːdiə]или [ˌwɪkiˈpiːdiə]) - общедоступная многоязычнаяуниверсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом[комм. 2], реализованная на принципах вики.
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не, ну если кому-то нравится быть программируемым зомби - на здоровье! "Голодні бунти" в РФ: майже 30% росіян готові вийти на вулиці проти падіння рівня життя, - опитування - Цензор.НЕТ 1672
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Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал россиянам, которые мало зарабатывают, быть умеренными в еде.

"Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 2984
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Готовы выйти и выйдут - это разные вещи. Не надо тешить себя надеждой...
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Терпеть холопы!!!! Не чего сцаря тривожить. Смотри распоясались!
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На кого это расчитано?
Против сцаря никто не востанет!
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А что этим холопам не нравится? Зачем нужна еда если есть крымнаш?
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Ты тоже голодаешь,кацапченоквася? Сало оброненное в волосах,пыли будешь? Скоро будешь...
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"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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а как же крым и величие? русский мир на голодный желудок не очень ?
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А хрюсские бараны не видят взаимосвязи, это непостижимо для них..
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"Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 2482 Про ежиков, то правда,жрали они ежей, я знаю от первоисточика, но ежики то такэ. они любили омлет из яиц с зародышами!!! предтавляете такое блюдо?..а ежиков жалко..
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НА МАСКАВАБАД СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК! УРАЗА-БАЙРАМ!!! С ПРАЗДНИКОМ ТАВАРИСЧИ!!!!


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Свято починається сьогодні ввечері та закінчується завтра ввечері.
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Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.

Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.

И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!

А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...

Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.

* * *

Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!

🤗
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"Голодные бунты"(с). В Рашке??? То есть- водки мало и она дорогая, да? Вот в это- поверил бы. В остальное- никак!
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Какие не благодарные кацапы. Им ***** гАвАрит Шо санкции токА на пользу, а Ани гАлАдать вздумали, да и еШо бузить гАтовы....
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"Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 2694"Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 4089"Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 5974"Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 5635

какие такие руцкие...с аткудава?
(мац-ква, сегодня...Ураза-байрам)
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Всё на соседа пальцем тычем , а у самих пол страны на зароботки уехали из сытой Украины.
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*на зароботки* - то есть работать, а какцапы только пострелять выезжают
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Работать и вкалывать разные вещи. Знаю я, на каких профессиях 99,9% работает. Далеко не програмистами или архитекторами. Адский труд за минимальную европейскую зарплату. За которую свои даже с дивана не встанут.
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Я не совсем понимаю происходящее, честно говоря. Однако, за последний год я купил 2 гаража, вовсе не самых дешевых, Форд Куга новенький, электросамокат, который как парочка подежаных ВАЗиков стоит и наблюдаю за ощутимым приростом нового автопарка во дворе. Что есть- то есть! Ладно, я всю жизнь работал за кордоном, но остальные????
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Остальные - присосавшиеся. Им за бугор только на отдых. У них и здесь раз в десять поболее, чем у вас за кордоном. Вот как там наши пенсики? часто ли обновляют свой автопарк? или, если есть в холодильнике борщ, то уже и это праздник?
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Я в Украине живу! Работаю- в Республике Гана, третий год как. То есть в Африке, а вовсе не в Европе.
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Кацапи є генетичними рабами, тому ніхто не вийде на протести. Їхня нація і країна зникне з карти Світу.
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Тут многие с кацапов смеются, но скажу вам что кацапы могут сделать такую революцию что украинцам стыдно будет. Особенно если у кацапов сделают такие высокие тарифы и нищенские зарплаты как в Украине сейчас.
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рабы, оно вам надо бунтовать!?
блины остывают "Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 397
"Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос - Цензор.НЕТ 4986
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30% для росії замало для бунту. От коли їх буде 70%, тоді може вони і з'їдять свого х-ла. Швидше б це сталося.
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70% мало, нада 90, не меньше. Иначе дорисуют к 30+21 и уже сцарь всея параши.
До 90 уже врят ли смогут дорисовать.
Так что... прощай немытая кацапня!
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Звук холодильника, в России, начинает превосходить звук телевизора? Это не может не радовать...
А я сейчас "навернул" несколько бутербродов, с дольками редиса и ветчины, под "чорбу с грибами", и мне хорошо...
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Вапщето ,если глянуть на эту табличку в статье - не вижу повода чего так тут радуются? Как я часто писал ранее - народ читает только заголовок и мельком "тело" статьи. А ведь четкая тенденция к снижению протестных настроений прослеживается в РФ, судя по именно этой таблице.
Зато какой шикарный заголовок рисует Цензор ура-патиотам! "Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни"
Окай, взгляните на июнь 17, и.ль 18, ноябрь 18. Вопрос - И ЧТО?
Теперь к "телу": Цитата: Согласно данным опроса, 26% респондентов полагают возможным массовое выступление населения в их городе или сельском районе против падения уровня жизни, в защиту своих прав, при этом 27% участников опроса готовы лично принять участие в этих акциях. 69% опрошенных считают подобные акции маловероятными, столько же россиян не намерены в них участвовать.Источник: https://censor.net.ua/n3130432 если сопоставить примерные даты массовых протестов и пики в таблице россияне выступали против: свалок-полигонов (чето там с мусором связано в подмосковье), мигрантов, защита политических прав и конституции (как раз ноябрь 18го - бурление говен на ДВ достигла пика из-за выборов губеров, и разлетелось по всей рашке как говно от вентилятора), преступности.
Это все (кроме политического) подходит под ухудшение уровня жизни. Ни одного выступления типа - )(уйло, нам жрать нечего! ПАМАГИ!!! (одинокие пикеты бабушек и дедушек не в счет)
И данные за май19го - это с учетом того, что рабсияне были адски возмущены конфликтом (не помню что за город, лень гуглить) по поводу строительства храма, когда "добры-молодцы" откиздили протестующих горожан.
Думайте головой, читайте внимательно, проверяйте первоисточники
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Всего то надо,опустить цены на водку.И все устаканятся
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос
 
 
 
 
 
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