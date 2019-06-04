 "Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни, - опрос

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из опроса "Левада-центра".
Согласно данным опроса, 26% респондентов полагают возможным массовое выступление населения в их городе или сельском районе против падения уровня жизни, в защиту своих прав, при этом 27% участников опроса готовы лично принять участие в этих акциях. 69% опрошенных считают подобные акции маловероятными, столько же россиян не намерены в них участвовать.
Возможность проведения акций с политическими требованиями допустили 24% россиян, готовность принять в них участие выразили 22%. Однако, как и в первом случае, большинство россиян - 71% - считают политические митинги или забастовки маловероятными, и три четверти - 74% - не намерены в них участвовать.
Опрос был проведен 24-29 мая 2019 г. по репрезентативной выборке городского и сельского населения среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Против сцаря никто не востанет!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
Которые боролись против щей.
Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
И митинг тот прошел во всей красе,
Все овощи пришли, буквально все!
А под конец, под выкрики "Ура!"
На сцену вышли сами повара:
"Ну, что ж, друзья, мы отменяем щи!
И щи, и даже все борщи!"...
Гуляли овощи - до самого утра!
---
Мораль проста, ее сказать могу -
С утра все овощи пустили на рагу.
* * *
Зря вы верите, безголосные,
что вы будете властью спасёнными!
Только буйные и несносные
и останутся неснесёнными!
🤗
какие такие руцкие...с аткудава?
(мац-ква, сегодня...Ураза-байрам)
блины остывают
До 90 уже врят ли смогут дорисовать.
Так что... прощай немытая кацапня!
А я сейчас "навернул" несколько бутербродов, с дольками редиса и ветчины, под "чорбу с грибами", и мне хорошо...
Зато какой шикарный заголовок рисует Цензор ура-патиотам! "Голодные бунты" в РФ: почти 30% россиян готовы выйти на улицы против падения уровня жизни"
Окай, взгляните на июнь 17, и.ль 18, ноябрь 18. Вопрос - И ЧТО?
Теперь к "телу": Цитата: Согласно данным опроса, 26% респондентов полагают возможным массовое выступление населения в их городе или сельском районе против падения уровня жизни, в защиту своих прав, при этом 27% участников опроса готовы лично принять участие в этих акциях. 69% опрошенных считают подобные акции маловероятными, столько же россиян не намерены в них участвовать.Источник: https://censor.net.ua/n3130432 если сопоставить примерные даты массовых протестов и пики в таблице россияне выступали против: свалок-полигонов (чето там с мусором связано в подмосковье), мигрантов, защита политических прав и конституции (как раз ноябрь 18го - бурление говен на ДВ достигла пика из-за выборов губеров, и разлетелось по всей рашке как говно от вентилятора), преступности.
Это все (кроме политического) подходит под ухудшение уровня жизни. Ни одного выступления типа - )(уйло, нам жрать нечего! ПАМАГИ!!! (одинокие пикеты бабушек и дедушек не в счет)
И данные за май19го - это с учетом того, что рабсияне были адски возмущены конфликтом (не помню что за город, лень гуглить) по поводу строительства храма, когда "добры-молодцы" откиздили протестующих горожан.
Думайте головой, читайте внимательно, проверяйте первоисточники