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 Политика Украины
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Все про:ВР (23002) мандат (314) Парубий (1943) НАПК (690)

 НАПК просит Парубия начать процедуру досрочного прекращения полномочий нардепа из БПП Негоя в связи с нарушением требований о несовместительстве

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обратилось к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о досрочном прекращении полномочий народного депутата из партии "Блок Петра Порошенко" Федора Негоя в связи с решением суда о признании факта совместительства.

Как сообщается на сайте НАПК, по результатам мониторинга Нацагентство выявило случаи нарушения ст.172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, передает Цензор.НЕТ.

"При рассмотрении протокола об административном правонарушении, предусмотренном этой нормой, составленного в отношении народного депутата Украины Негоя, Печерский районный суд г.Киева констатировал факт нарушения требований п.2 ч.1 ст.25 закона и совершение им административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.172-4 КУоАП. В то же время производство по указанному делу закрыто по истечению сроков привлечения к административной ответственности", - сказано в сообщении.

В то же время согласно п.6 ч.1 ст.3 закона "О статусе народного депутата Украины" народный депутат не имеет права входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, имеющей целью получение прибыли.

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В НАПК напоминают, что в соответствии с ч.4 ст.81 Конституции Украины в случае невыполнения требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.

"В связи с этим Национальное агентство обратилось к председателю Верховной Рады Украины с просьбой дать поручение профильному комитету Рады проработать соответствующие материалы относительно совершенного народным депутатом нарушения требований Конституции и законов Украины о несовместительстве депутатского мандата с другими видами деятельности с предоставлением соответствующего заключения председателю Верховной Рады Украина для последующего обращения в установленном порядке в суд о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины", - сказано в сообщении НАПК.

Негой избран в Верховную Раду по избирательному округу №186, Херсонаская область. Член парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Источник: https://censor.net.ua/n3130426
 
 
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чого вони тільки одного щеняють? Та там - чи не кожен десятий такий сумісник! Скільки можна тикати сумісництвом, наприклад, "футболістам" на чолі з Павелко!???
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может это какой то отщепенец типа онищенко, нассал где то поросю по тихому в борщ, вот и решили его покарать НАПК просит Парубия начать процедуру досрочного прекращения полномочий нардепа из БПП Негоя в связи с нарушением требований о несовместительстве - Цензор.НЕТ 263
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проблема в тому, що до реформ, які би спонукали до автоматичної очистки можновладців - ще руки не дійшли. Конкретно по нардепам: потрібен Закон про вибори їх на новій пропорційній основі з можливістю самій партії вигнати з нардепів отщепенця...

Кста до багатьох реформ ще "руки не дійшли"...
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Парубий всегда следил за соблюдением регламента и законности при голосовании в ВР.Он не допустит такого вопиющего нарушения !
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Депутат - базарком. Грося хоть базар бросил, а эта паскуда так и держит рынок оптовой торговли «Нежданный». Находится он в 30 км от областного центра, города Херсона, в селе Великие Копани. Генеральный директор ООО МПФ «Нежданна» - Негой Федор Федорович.
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і от що ти йому зробиш, якщо воно - мажоритарник? Та воно же навіть не голосує так, як вся фракція!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК просит Парубия начать процедуру досрочного прекращения полномочий нардепа из БПП Негоя в связи с нарушением требований о несовместительстве
 
 
 
 
 
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