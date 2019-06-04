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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Суд взял под стражу на 2 месяца одного из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Голосеевский районный суд Киева сегодня, 4 июня, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога для патрульного полицейского Ивана Приходько, одного из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Прокуроры утверждают, что Приходько совершил выстрел, который и стал причиной гибели мальчика.

Другому подозреваемому меру пресечения изберут во вторник позднее.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3130425
 
 
 Топ комментарии
 
це триндець, яка це поліція:
https://strana.ua/news/204588-pasechnik-i-pedahoh-stali-izvestny-lichnosti-politsejskikh-zastrelivshikh-5-letneho-malchika.html

Недивно, що поліції в Україні нема - одна назва.
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а потом отпустят их же Аваков крышует и зеленский
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Будем держать кулаки за пожизненное уроду.
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а потом отпустят их же Аваков крышует и зеленский
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Будем держать кулаки за пожизненное уроду.
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А у второго - папа , дядя, дедушка, брат кто. Прокурор, судья, чин МВД, СБУ, гос чиновник, бизнесмен, депутат. Или он "попал" в банку.
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По человечески понятно - он принимал участие в этом, он не остановил, не убедил пойти в безопасное место, но юридически в такой ситуации по максимуму будет отвечать только один - тот кто совершил выстрел. И если это не сговор с целью умышленного убийства, то не стреляющий отделается гораздо легче в плане тюремного срока.
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Эти два идиота зимой на этом же месте уже устраивали пострелушки. В тот раз обошлось.
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А вот интересно. Их двое, но стрелял один. По логике 1го посадят, 2го признают не виновным и отпустят?
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но вся фишка в том что они "не помнят" кто стрелял... И как будут определять кто стрелял не понятно...
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Второй пойдет по другим статьям, но да, если это не сговор с целью убийства, второй отделается значительно легче.
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Серйозно, яка змова, як ви собі це уявляєте- 2здорові мужика домовились здійсніти навмисне вбивство 5 річної дитини?? Просто двум безпечним ідіотам дуже не повезло, я бачу щось на рівні п'яного водія- убивці, що не зменшує їхньої вини і ніяк не оправдовує, дитину ж не повернути.
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А другой не виноват он просто рядом стоял и смотрел да!!
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такой же тупой и безответственный поступок, как и езда по городу на скорости 200 и выше..., ехали-ехали, ржали-ржали, было весело и прикольно, а потом бац -забор..., и, главное, чтобы количество трупов совпало с количеством сидящих в машине...
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ну если хорошая машина, то в ней вообще может никто не пострадать. пример зайцева-дронов. ни царапинки
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влять шмалицейскую мать! эти падлы через полтара года химии или по удо выйдут убивать следующего чьего то ребенка?! гребаное сомали с угандоняном рюкзашным и его рекрутинговым агенством!
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не в тему: цензор пропустил новость, которые любит публиковать: в РФ мигрант из Армении в драке зарезал спецназовца, воевавшего в Сирии (а может и в Украине).
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Вопиющий случай, ублюдки мусора заслужили от 10 лет отсидки без права амнистии, должны полететь ментовские головы в районе, области и т.д. Однако согласитесь, такой резонанс и реакция вызывает одобрение, насколько это возможно в данной ситуации. Все, надеюсь, помнят, как на Парашке крутая на джипе переехала 6-летнего мальчика, а в итоге сам покойный мальчик оказался виноват потому, что "оказался пьян" ! Сравните реакцию тут и там. Вот вам, ватаны, сравнение и равнение на "старшего брата". Особенно возмутила реакция прохожих на ДТП. Представьте, рашистский водятел отказался везти ребенка в больницу из-за боязни испачкать кресла в своем авто. Когда скорая приехала, то лишь констатировали смерть ребенка. Больше можете найти тут.

https://www.crimea.kp.ru/daily/26693.5/3716979/
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так это не на службе какие гогловы они что должны следить за ними
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Хочу напомнить, что общество содержит 500000 этих мародеров, не считая, тех, кто в 40 лет уже вышел на пенсию.
За какие заслуги?
Петр первый говорил, что эту сволчь кормить не надо, она сама себя прокормит.
Надо сокращать минимум в 2-3 раза с полной перезагрузкой!
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нац банды жон садового жабы активизировались пиарятся им дай любой повод..лучше б его пристрелили..при чем явно приехали от садового в киеве по украинске мало кто говорит..
надо рвсследовать по факту кто что и как чем стрелял а не делать из этого политический шабаш и пиар и херней страдать..и ваще рожая людей будучи сам им же надо учитывать всегда наперед что он смертен тем более ребенок....
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Писать о плохих реформах в полиции... глупо. На самом деле никто не застрахован от того, что ему в подчинение дадут дебила, который синим будет палить по банкам, или летать на тачке. На данный момент не видно стремления руководства их отмазать и это позитив. Ребенка жалко и родителей. Из-за двух долбодятлов такое ужасное горе.
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Отмазать хотели с самого начала, когда пытались представить что ребенок упал сам и ударился о камень...думаю, что и пытались уничтожить доказательства. Оружия нет. В Киевской области окопалось большое количество нелюстрованых милиционеров,, которые избежали не только люстрации, а часто и полицейских комиссий .... из беркута, гаи, беп, убоп...В области что в полиции что в прокуратуре системное взяточничество. Сам Ценов опытный коррупционер, который поработал и в обласном главке..и в убопе и на транспорте и он нигде не пропадет)) В ООС тоже не пропадет , займеться контрабандой и пр. НО нужно быть обьективным, никакой статьи 115 УК тут нет и быть и не может. Никто из двух дебилов не имел умысла убивать ребенка! И это политическое решение как по Ганзюк. Что бы отвлечь внимание общественности и погасить протесты. Потом статью конечно переквалифицируют , но пока хотят сделать крайними только двух дебилов. Нужно требовать отставки Авакова и пропустить всех сотрудников полиции через полицейские комиссии ..Эти два бывшие гаишника не просто так избежали люстрации , один купил решение административного обласного суда и так возобновился на работе. Нужно поднять решение суда и назвать судью и т.п.
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Потом статью конечно переквалифицируют , но пока... а нічого що так і на ч.2 ст.372 можно накваліфікувати?
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ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

ЦН, приберіть це з новин! Ця стаття не передбачає попередньої змови! А якщо таку кваліфікацію надала прокуратура, то... то тоді це пісєц. Рівень абсурду просто зашкалює.
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ну вот и ещё один поворот, в который вероятно и свернут:

31-летней Приходько заявил, что не стрелял в направлении Кирилла. 42-летней Петровец - что не стрелял вообще.
Защита заявила, что помимо копов и Кривошеева на месте трагедии еще был малолетний сын одного из подозреваемых, который тоже имел доступ к оружию.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд взял под стражу на 2 месяца одного из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
 
 
 
 
 
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