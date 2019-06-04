 Суд взял под стражу на 2 месяца одного из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Прокуроры утверждают, что Приходько совершил выстрел, который и стал причиной гибели мальчика.
Другому подозреваемому меру пресечения изберут во вторник позднее.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
https://strana.ua/news/204588-pasechnik-i-pedahoh-stali-izvestny-lichnosti-politsejskikh-zastrelivshikh-5-letneho-malchika.html
Недивно, що поліції в Україні нема - одна назва.
https://www.crimea.kp.ru/daily/26693.5/3716979/
За какие заслуги?
Петр первый говорил, что эту сволчь кормить не надо, она сама себя прокормит.
Надо сокращать минимум в 2-3 раза с полной перезагрузкой!
надо рвсследовать по факту кто что и как чем стрелял а не делать из этого политический шабаш и пиар и херней страдать..и ваще рожая людей будучи сам им же надо учитывать всегда наперед что он смертен тем более ребенок....
ЦН, приберіть це з новин! Ця стаття не передбачає попередньої змови! А якщо таку кваліфікацію надала прокуратура, то... то тоді це пісєц. Рівень абсурду просто зашкалює.
31-летней Приходько заявил, что не стрелял в направлении Кирилла. 42-летней Петровец - что не стрелял вообще.
Защита заявила, что помимо копов и Кривошеева на месте трагедии еще был малолетний сын одного из подозреваемых, который тоже имел доступ к оружию.