EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3987  111
Все про:Администрация_Президента (1528) Зеленский (1617) Трамп (2265) Тизенгаузен (1)

 Информация о встрече Зеленского с Трампом после саммита G20 - фейк. Тизенгаузен не является советником Президента, - АП

Администрация Президента опровергла информацию о возможной дете встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, президентом США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП в Facebook.

"3 июня некоторые СМИ начали распространять интервью с Борисом Тизенгаузеном, представляя его как внештатного советника Президента Украины Владимира Зеленского. В материале говорилось о возможной дате встречи Гаранта с Президентом США Дональдом Трампом.

Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов - Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен

Также в АП напомнили, что сообщения о всех кадровых назначениях оперативно появляются и будут появляться на  странице АП в Facebook и на сайте Администрации Президента.

Информация о встрече Зеленского с Трампом после саммита G20 - фейк. Тизенгаузен не является советником Президента, - АП 01

Напомним, Борис Тизенгаузен в эфире "Радио Свобода" заявил, что Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.

Ранее Трамп пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. В Администрации президента Украины тогда выразили благодарность Трампу. Точная дата встречи пока неизвестна.

Источник: https://censor.net.ua/n3130424
 
   
 Топ комментарии
 
Врядли вообще эта встреча состоится. Разве что в ролике 95го квартала где лысый будет играть трампа
 показать весь комментарий
 
Зашквар...столько текста о "великой встрече" за прошлые дни было от ольгинских и тут... Информация о встрече Зеленского с Трампом после саммита G20 - фейк. Тизенгаузен не является советником Президента, - АП - Цензор.НЕТ 6484
 показать весь комментарий
 
похоже, что у нас и президент с его молодой командой такой же фейк ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Д-а-а-а... С "Пеци" так и не смогли, за все пять лет, подобным образом, "постебаться"... Повода не давал...
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно! Какой Трамп? Это что -- Зе к Трампу в белой рубашечке с закатанными рукавами подкатить собирался?
"Уберите от меня этого официанта!"
Дональд Д.Трамп

 показать весь комментарий
 
 
Ты и гля как провернули - Мюнхаузен єто фейк сочинил оказиваецца))))
А то що зеленая ботоферма носилась с єтим фейком как макака с бананом и сам главбуратин благодарил Трампа за "приглашение" уже забыли?.
Прям римейк от создателей "Нас там нет"
 показать весь комментарий
 
 
Зря этой информации предали такой ажиотаж.Ну встретился бы он с Трампом, ну и что,--что мог рыжий такое пообещать-- кроме как обеспокоенных вздохов, та слова-- "держитесь,США с вами"-- а сам рыжий преспокойненько к кремлёвскому предводителю на побывку--улыбаться,договариваться,опять улыбаться и ровным счётом ничего.
 показать весь комментарий
 
Зеленский официально признал, что сообщение о его встрече с Трампом - ложь.
https://1.bp.blogspot.com/-8bI7FcXu2Sw/XPYxTImaxJI/AAAAAAAAABg/S8tgiVmK7-48z6TNS2vkW6nFEH06L23bQCLcBGAs/s1600/11.png

О чем мы и писали https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html

Крайним был назначен Боря Тизенгауэр Извини Боря - презерватив - это судьба.

И конечно Зеленский скромно умолчал, что задолго до Бориного выступления на "Радио Свобода", его администрация нагло врала со страниц официального сайта Президента Украины.
Інформація про зустріч Зеленського із Трампом після саміту G20 - фейк. Тизенгаузен не є радником Президента, - АП - Цензор.НЕТ 8737

Такова мораль этих ......

Мы не прощаемся. Всех наших читателей ждут увлекательные сообщение о интересных местах и событиях. Будьте с нами.
 показать весь комментарий
 
 
Да и все Узебенского - сплошной фейк. А как тут зебилы надрывались: вот, Трамп с Зеленским встречается, а с петей не хотел! Слова Джулиани - это не показатель! Зеленского хотят видеть все лидеры мира! ... Угу, хотят. Где они еще игру членом на пианино увидят, как не в АП Украины?
 показать весь комментарий
 
Идиотьі не поняли , что фейком является озвученная самозванньім советником дата встречи , а не сама встреча , которая планируется по инициативе президента Трампа .
"Сгорел сарай (Порошенко), гори и хата (Украина)" - так у порохоботов ?
 показать весь комментарий
 
 
Это ты, Шурик, идиот. Сам придумал фейк "Идиотьі не поняли", и сам его яростно опровергает.
Клоуны - он на манеже не дремлют!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнформация о встрече Зеленского с Трампом после саммита G20 - фейк. Тизенгаузен не является советником Президента, - АП
 
 
 
 
 
 вверх