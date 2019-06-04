 Информация о встрече Зеленского с Трампом после саммита G20 - фейк. Тизенгаузен не является советником Президента, - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП в Facebook.
"3 июня некоторые СМИ начали распространять интервью с Борисом Тизенгаузеном, представляя его как внештатного советника Президента Украины Владимира Зеленского. В материале говорилось о возможной дате встречи Гаранта с Президентом США Дональдом Трампом.
Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов - Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой", - сказано в сообщении.
Также в АП напомнили, что сообщения о всех кадровых назначениях оперативно появляются и будут появляться на странице АП в Facebook и на сайте Администрации Президента.
Напомним, Борис Тизенгаузен в эфире "Радио Свобода" заявил, что Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.
Ранее Трамп пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. В Администрации президента Украины тогда выразили благодарность Трампу. Точная дата встречи пока неизвестна.
"Уберите от меня этого официанта!"
Дональд Д.Трамп
А то що зеленая ботоферма носилась с єтим фейком как макака с бананом и сам главбуратин благодарил Трампа за "приглашение" уже забыли?.
Прям римейк от создателей "Нас там нет"
https://1.bp.blogspot.com/-8bI7FcXu2Sw/XPYxTImaxJI/AAAAAAAAABg/S8tgiVmK7-48z6TNS2vkW6nFEH06L23bQCLcBGAs/s1600/11.png
О чем мы и писали https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
Крайним был назначен Боря Тизенгауэр Извини Боря - презерватив - это судьба.
И конечно Зеленский скромно умолчал, что задолго до Бориного выступления на "Радио Свобода", его администрация нагло врала со страниц официального сайта Президента Украины.
Такова мораль этих ......
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"Сгорел сарай (Порошенко), гори и хата (Украина)" - так у порохоботов ?
Клоуны - он на манеже не дремлют!