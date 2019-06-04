 Мы были готовы к этому решению. С нашей стороны будет коррекция отношения к Совету Европы, - МИД Украины о возможном возвращении РФ в ПАСЕ

"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование произошло не так, как мы того хотели", - сказал замминистра Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу подрыва доверия к этой организации.
"В данном случае с нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации, поскольку мы считали, что Совет Европы должен обеспечивать, прежде всего, права человека и основные положения функционирования демократии. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - отметил Боднар.
Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.
и бросить все силы на активную торговлю с агрессором
винтороГ швайкинРУ
???? ПЗЦ!
Теперь у нас есть весомый аргумент, что ПАСЕ превратилось в говорильню про демократию.
Если ПАСЕ хочет, что бы их кацапы имели, зачем мешать?
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яка корекція, про що ви? Що реально може зробити Україна у такому "форс-мажорному" випадку? Нічого. Вийти чи призипунити участь у засіданнях Ради Європи? Це самим собі прострелити ногу. Якщо ми це зробимо, то миттєвого під загрозою опиниться і подальша євроінтреграція, і угода про євроасоціацію, безвізи тощо. Це відкине нас ще на роки від ЄС. А кацапи отримають подвійний профіт: самі повернуться і ми звідтіля самі вийдемо. Так виходить? Тому ніяких реальних важелів Україна не має, нажаль, ми заручники нашого прагнення у єдину "європейську родину" з такими от "цінностями".