 "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вызвать сюда министра внутренних дел (Арсена Авакова. – Ред.), господина Князева (главу Национальной полиции Украины Сергея Князева. - Ред.), Генерального прокурора (Юрия Луценко. – Ред.), также главу ГБР (Романа Трубу. – Ред.), чтобы они нам доложили о ходе расследования", - сказала народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник на утреннем заседании ВР во вторник.
В то же время, по словам заместителя руководителя фракции "Батькивщина" Сергея Соболева, его фракция также поддерживает это предложение. Кроме этого, предлагает также заслушать в том числе и генпрокурора Юрия Луценко.
По словам Артура Герасимова, фракция БПП требует сверхбыстрого расследования и сурового наказания виновных
"Вчера всю Украину шокировала новость о смерти пятилетнего мальчика,
раненого пьяными полицейскими на Киевщине. Наша фракция выражает
искренние соболезнования семье Кирилла. От правоохранительных органов мы требуем
сверхбыстрого расследования и сурового наказания для виновных в смерти
ребенка! Мы также требуем политического наказания тех, кто пытался
скрыть это преступление", - заявил Герасимов.
Председатель фракции БПП отметил: учитывая преступление, которое совершили полицейские в
Киевской области, особенно важным является принятие на этой пленарной неделе
закона о временных следственных комиссиях.
Максим Бурбак также выразил соболезнования родным 5-летнего Кирилла Тлявова от фракции "Народного фронта".
"От фракции "Народный фронт" выражаю искренние соболезнования родным Кирилла Тлявова. Это невероятно тяжелая утрата. Каждому из нас не хватает слов", - сказал он.
Бурбак также подчеркнул, что Национальная полиция провела все необходимые первоначальные следственные действия, включая задержанием подозреваемых. Материалы переданы в ГБР, процессуальное руководство осуществляет ГПУ.
"Национальная полиция, в отличие от прежней милиции, ничего не скрывает и не будет скрывать. Потому что есть нулевая толерантность к подозреваемым в погонах, полная открытость и отсутствие круговой поруки", - подчеркнул Бурбак.
"Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов, который несет ответственность за действия подчиненных, подал в отставку и попросил для продолжения службы перевести его на тяжелые участки в зоне проведения ООС", - подчеркнул руководитель фракции НФ.
"Виновные в смерти 5-летнего Кирилла понесут жесткое наказание. Еще раз выражаем соболезнования родным", - сказал он.
Как сообщалось, в г. Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.
Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.
По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.
Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.
2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
"Так, Владимир Петровец - 42 года. Уже год работает в отделе полицейского реагирования переяслав-хмельнийцкой полиции. Специальность по образованию водитель-пасечник. Именно так! Никакого другого образования нет. Инспектором ГАИ стал еще в 1999 году. В 2005-2006 годах работал в пресловутой "Кобре" (расформированной в 2008 году)", - говорится в сообщении.
После этого Петровец вернулся в дорожный патруль, в 2015 году в ходе реформы МВД его уволили, а позднее он стал командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. Через два года он снова стал работать на дорогах Киевской области полицейским взвода №5. С марта 2018 года Петровец перешел на работу в сектор превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого.
Второму подозреваемому - Ивану Приходько - 31 год. Он окончил Киевский индустриальный техникум в 2007 году по специальности слесаря. После армии он пошел работать в ГАИ, с 2010 года был в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011 году он вернулся на работу инспектора в ГАИ.
И это тупое гавно - наша полиция сейчас
я так розумію це Ваш малюк був, Ваша дитинка?правда?!
Как всегда популисты устраиваю шабаш на метлах по залу летаю Тимошенко и Сыроед!!!! Ступу для Вовы Зеленского тоже готовят!!!1
Эти идиоты не понимают, что ни Князев ни Луценко ни тем более Труба не имеют никакого отношения к тому убийству? У тех полицаев есть непосредственный начальник - вот он и виноват, а все кто выше никакого отношения не имеют.