EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1226  38
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2805) ВР (23002) Бурбак (364) Герасимов (202) Сотник Елена (18) Князев (326) Вячеслав Соболев (1) Кирилл Тлявов (1)

 "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика

Парламентские фракции "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Верховной Раде руководство силовых структур в связи со смертельным ранением 5-летнего Кирилла Тлявова сотрудниками полиции Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вызвать сюда министра внутренних дел (Арсена Авакова. – Ред.), господина Князева (главу Национальной полиции Украины Сергея Князева. - Ред.), Генерального прокурора (Юрия Луценко. – Ред.), также главу ГБР (Романа Трубу. – Ред.), чтобы они нам доложили о ходе расследования", - сказала народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник на утреннем заседании ВР во вторник.

В то же время, по словам заместителя руководителя фракции "Батькивщина" Сергея Соболева, его фракция также поддерживает это предложение. Кроме этого, предлагает также заслушать в том числе и генпрокурора Юрия Луценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

По словам Артура Герасимова, фракция БПП требует сверхбыстрого расследования и сурового наказания виновных

"Вчера всю Украину шокировала новость о смерти пятилетнего мальчика,
раненого пьяными полицейскими на Киевщине. Наша фракция выражает
искренние соболезнования семье Кирилла. От правоохранительных органов мы требуем
сверхбыстрого расследования и сурового наказания для виновных в смерти
ребенка! Мы также требуем политического наказания тех, кто пытался
скрыть это преступление", - заявил Герасимов.

Председатель фракции БПП отметил: учитывая преступление, которое совершили полицейские в
Киевской области, особенно важным является принятие на этой пленарной неделе
закона о временных следственных комиссиях.

Максим Бурбак также выразил соболезнования родным 5-летнего Кирилла Тлявова от фракции "Народного фронта".

"От фракции "Народный фронт" выражаю искренние соболезнования родным Кирилла Тлявова. Это невероятно тяжелая утрата. Каждому из нас не хватает слов", - сказал он.

Бурбак также подчеркнул, что Национальная полиция провела все необходимые первоначальные следственные действия, включая задержанием подозреваемых. Материалы переданы в ГБР, процессуальное руководство осуществляет ГПУ.

"Национальная полиция, в отличие от прежней милиции, ничего не скрывает и не будет скрывать. Потому что есть нулевая толерантность к подозреваемым в погонах, полная открытость и отсутствие круговой поруки", - подчеркнул Бурбак.

"Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов, который несет ответственность за действия подчиненных, подал в отставку и попросил для продолжения службы перевести его на тяжелые участки в зоне проведения ООС", - подчеркнул руководитель фракции НФ.

"Виновные в смерти 5-летнего Кирилла понесут жесткое наказание. Еще раз выражаем соболезнования родным", - сказал он.

Как сообщалось, в г. Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Читайте также: Череп раздроблен, пуля застряла в мозге, врачи не могут ее достать, - бабушка о состоянии раненого на Киевщине мальчика

Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Состояние раненого полицейскими мальчика крайне тяжелое, поврежден мозг, доставать пулю пока нет смысла, - врач. ВИДЕО

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3130419
 
 
 Топ комментарии
 
И что они хотят услышать???? Попиарится на смерти малыша? Или уволить всех! Потому что два пьяных дурака решили пошмалять из табельного оружия по банкам? А что, отчетов следователей мало? Это как надуть из мухи слона, и поднять свой рейтинг!
 показать весь комментарий
 
Вся вышеперечисенная мразота будет выражать соболезнования и лить слёзы обещая - улучшить, ужесточить, воспитать, поставить раком. Первый раз, что ли?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как сообщает издание The Newsroom на своей странице в Facebook, подозреваемые - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.
"Так, Владимир Петровец - 42 года. Уже год работает в отделе полицейского реагирования переяслав-хмельнийцкой полиции. Специальность по образованию водитель-пасечник. Именно так! Никакого другого образования нет. Инспектором ГАИ стал еще в 1999 году. В 2005-2006 годах работал в пресловутой "Кобре" (расформированной в 2008 году)", - говорится в сообщении.
После этого Петровец вернулся в дорожный патруль, в 2015 году в ходе реформы МВД его уволили, а позднее он стал командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. Через два года он снова стал работать на дорогах Киевской области полицейским взвода №5. С марта 2018 года Петровец перешел на работу в сектор превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого.
Второму подозреваемому - Ивану Приходько - 31 год. Он окончил Киевский индустриальный техникум в 2007 году по специальности слесаря. После армии он пошел работать в ГАИ, с 2010 года был в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011 году он вернулся на работу инспектора в ГАИ.
 показать весь комментарий
 
 
Какие высокоинтеллектуальные лица! Сегодня шофер, завтра - "Правоохоронець"!
 показать весь комментарий
 
 
Це провал реформи поліції, яку провалив Аваков та банда порошенка-яценюка!
 показать весь комментарий
 
 
Хатия Декануидзе, вдохновитель и ответственный за реформы МВД, банда порошенка-яценюка? Ты не чего не попутал? Она по-моему из банды Михо.
 показать весь комментарий
 
 
от власне, що реформу Деканоідзе, авакян успішно похоронив.
 показать весь комментарий
 
 
ДА-ТЫ-ШО? Люди работавшие в Кобре, были при Хатии (весьма близко), а потом переползли к Авакову. И так везде, на всех уровнях. Реформа была мертворожденной, именно благодаря исполнителям.
 показать весь комментарий
 
 
Хатія реформувала лише патрульну! І навіть то аваков похерив.
 показать весь комментарий
 
всепропалоооооооо)))))) народ нужно менять а не полицию
 показать весь комментарий
 
Нормальних ментів мало, бо люди в ментовку іти не хочуть робити, от і маемо те шо маемо. В нашій державі так всюди, з кадрами.
 показать весь комментарий
 
Жесть нах.
И это тупое гавно - наша полиция сейчас
 показать весь комментарий
 
 
Аваков та Князев мають бути звільнені рішенням Верховної Ради України! Також рішенням ВРУ має бути призначена повторна переатестація всієї поліції та всього МВС! Весь склад Переяслав-Хмельницького підрозділу МВС має бути звільнений негайно, функції поліції в Переяслав Хмельницькому мають виконувати відкомандировані співробітники поліції з інших населених пунктів та інших регіонів, поки в Переяслав-Хмельницькому не сформують нову поліцію з повністю нових людей!
 показать весь комментарий
 
 
То ли дело партии антинародной коалиции - делом заняты. К выборам готовятся и по мелочам не отвлекаются...
 показать весь комментарий
 
 
Требования справедливые. Надо им почаще Цензор-комменты смотреть ))
 показать весь комментарий
 
 
там главное что бы казино работали и нац. гвардия была на стреме, а именно батальон "Киев-1" (бывшая мразь из беркутни), вдруг кого "надо вразумить", что их слушать? им всем пожизненное светит.
 показать весь комментарий
 
 
Треба заслухати і звільнити їх з посад.
 показать весь комментарий
 
 
Вся вышеперечисенная мразота будет выражать соболезнования и лить слёзы обещая - улучшить, ужесточить, воспитать, поставить раком. Первый раз, что ли?
 показать весь комментарий
 
 
Говорю за Харьков у нас МУСОРА райотделов вообще не понимают зачем на работу ходят ХОТЯ ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЮТ! Еще про выборы было два тура (БЫЛ ЧЛЕНОМ КОМИССИИ) и была не ХОРОШАЯ работа мусоров а ПРОСТО НЕЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
вот вопрос же, соевая стая ботов здесь, на цензоре, верещит долой авакова, а их старшие товарищи по службе подсвинку, и вовсе не собираются авакова вызывать. "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика - Цензор.НЕТ 1231 только юлька с самонемичью голосят как в пустыне, а мародеры потрошенко помалкивают "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика - Цензор.НЕТ 8825
 показать весь комментарий
 
 
Піарити ж цих прохіндєєв ні на чому. Ось і випадок. Заслухають в раді. Пропіарять в ЗМІ. Все як завжди - хтось вмер, а комусь на тому популярність. І рейтинги виростуть - якраз перед виборами дуже потрібно.
 показать весь комментарий
 
И что они хотят услышать???? Попиарится на смерти малыша? Или уволить всех! Потому что два пьяных дурака решили пошмалять из табельного оружия по банкам? А что, отчетов следователей мало? Это как надуть из мухи слона, и поднять свой рейтинг!
 показать весь комментарий
 
 
из мухи слона?!
я так розумію це Ваш малюк був, Ваша дитинка?правда?!
 показать весь комментарий
 
 
Да из мухи слона! Почему? Потому что очень много людей умирает- и на дорогах, и от несчастных случаев и от неакуратного обращения с оружием и от пьяных идиотов с табельным пистолетом! Так бывает в этом мире! Мальчика конечно же жалко! И его уже не вернуть! Ну и устраивать митинг на могиле ради пиара- тоже не выход! Есть следствие и суд! Они поставят все точки над и в земном суде! А на Небессный суд не вам не мне не подвластен!
 показать весь комментарий
 
 
вибачте, не правильно зрозумів Ваш перший допис..
 показать весь комментарий
 
без подібного "піару" суд і зайцеву відпустив би, а при розголосі є шанс.
 показать весь комментарий
 
 
Мальчика конечно жалко!!! Но поднимать все правоохранительные органы, ставить на уши государство это перебор! При том, что Аваков для меня не авторитет, Князев я считаю очень адекватный мент прошедший войну в АТО!!!
Как всегда популисты устраиваю шабаш на метлах по залу летаю Тимошенко и Сыроед!!!! Ступу для Вовы Зеленского тоже готовят!!!1
 показать весь комментарий
 
 
"Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать..

Эти идиоты не понимают, что ни Князев ни Луценко ни тем более Труба не имеют никакого отношения к тому убийству? У тех полицаев есть непосредственный начальник - вот он и виноват, а все кто выше никакого отношения не имеют.
 показать весь комментарий
 
 
Выборы на носу, канешна, очень хочется услышать что половина состава полиции дегенераты, как будто это никому не известно? Да вы в зал ВР посмотрите, там состав не лучше, зачем далеко ходить? Или на улицу с балкона гляньте, 73% населения это огогогоо...
 показать весь комментарий
 
 
так як ви смієте крошити батон на авакова! найчеснішого, найефективнішого урядовця часів ПП і Зе! на луцика,трубу можна скіко завгодно. але чіпати одного з бенефеціаріїїв перемоги Зе знаєте зась
 показать весь комментарий
 
а не перегибают ли эти ребята с пиаром?
 показать весь комментарий
 
 
а чего ей стесняться!?...как говориться: прошла и Крым, и Рим
 показать весь комментарий
 
 
нацбанды жабы и кулявдоб кототрый наворовал а теперь недосягаем требуют..какая чушь и пиар..в стране таких случаев миллион мало кто гибнет и т.п. и должны этим заниматься каждый раз верховная рада по требованию вообще не понятно кого того кто мусором украину и отходами загадил...это чушь собачья..
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика
 
 
 
 
 
 вверх