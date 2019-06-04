EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  9076  126
Все про:Администрация_Президента (1528) Зеленский (1617) Трофимов (1)

 Сначала засиживались до 2 ночи, сейчас - до 22:00. Вопросов миллион: в АП рассказали о графике и методах работы Зеленского

Президент Владимир Зеленский приезжает на работу до 8 утра, а уезжает из Администрации Президента после 22:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" сообщил первый заместитель главы АП Сергей Трофимов.

"В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00", - рассказал он.

По словам Трофимова, Зеленский проводит ежедневные совещания со своими подчиненными.

"На второй день после назначения у нас было аппаратное совещание, где были все заместители, руководители департаментов. Мы только включаемся в процесс. У Владимира Александровича есть стратегические совещания. Они в первую очередь проходят при участии первого помощника и с главой АП", - рассказал Трофимов.

Он отметил, что есть еще и ежедневные "неформальные совещания с участием первого помощника, главы Администрации и всех заместителей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен

"Мы говорим там о всех вопросах, их просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы по главам ОГА и пошло-поехало, какие-то кадровые вопросы. Задач очень много", - сказал Трофимов.

Он добавил, что в команде президента "нет проблемы общаться всем вместе, собираться вместе и обмениваться информацией".

"Все докладывают президенту по своей зоне ответственности, но все решения принимает самостоятельно президент, слушая все стороны. Я бы сейчас не говорил о каком-то жестком устоявшемся графике, ведь мы только запускаем процесс", - рассказал первый заместитель главы АП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 5-минутное разочарование: многие журналисты не смогли попасть на первый брифинг Зеленского из-за усиленной проверки, - DW. ФОТО

На вопрос, комфортно ли Зеленскому на новой должности, Трофимов ответил:

"Он очень ответственный человек. Я знаю его больше 10 лет. Ему очень важно доверие людей. Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это удобно – тяжело сказать. Это большая нагрузка, ответственность и мужество с его стороны", - подытожил первый замглавы АП.

Источник: https://censor.net.ua/n3130412
 
   
 Топ комментарии
 
Трудяга ,, наш . Сначала засиживались до 2 ночи, сейчас - до 22:00. Вопросов миллион: в АП рассказали о графике и методах работы Зеленского - Цензор.НЕТ 6490 .Всё для порнoактрисы старается .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Как то стало неинтересно читать комментарии про президента...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сначала пулю до 2-х часов ночи расписывали, теперь на нарды перешли
 показать весь комментарий
 
 
думаю уже скоро!!!...... по 88.... во всех обменниках Украины....
 показать весь комментарий
 
 
Бедненький, заработался..... А может в Турцию? А?

А можно узнать, сколько тебе Пиня отвалил, чтобы Кучму ты назначил???

Теперь понятно, сидите до ночи, откаты пересчитываете.
 показать весь комментарий
 
 
так ведь нал, а счетные машинки в АП не предусмотрены, а за свои купить так жмутся Спочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського - Цензор.НЕТ 7869
 показать весь комментарий
 
 
А у Кучмы в Минске что, бизнес, что за это назначение нужно отваливать? Спочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського - Цензор.НЕТ 2046
 показать весь комментарий
 
Сразу обмывали победу, а потом решили печень разгрузить чутка?
 показать весь комментарий
 
 
Результат пока даже не 0 - а скорее отрицательный - разрушать не строить - это быстро - вон доллар уже 27,5 - прикольно))))
 показать весь комментарий
 
 
Ни хрена прикольного не вижу. Переживаю, что будет когда раха перекроет поставки бензина, бо пешком ходить как то влом А эти прозаседавшиеся только и смогут, что на попередников гавно лить
 показать весь комментарий
 
 
так мы теперь живем в перманентном кризисном состоянии - так захотело 73% населения - надо хоть не терять чувство юмора - пока ,еще раз пока за взгляды не расстреливают и то отлично)))
 показать весь комментарий
 
 
Так это ж Свыня за 5 лет не додумался нефть в ОАЭ покупать, это ж вопрос нацбезепеки, не? Спочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського - Цензор.НЕТ 9266
 показать весь комментарий
 
 
Працювати треба не мало, не багато, а головою. Поки у команди Вовіка виходить, здається.
 показать весь комментарий
 
 
И когда зе всё успевает, и спортзал, и марафет, и мендель, и порноактрисса... Херой!
 показать весь комментарий
 
 
Ой, блін, ой, трудяга..
Між іншим, Порошенко за 5 років геть посивів на цій роботі. І засижувався поза північ, постійно. Хоча би тому, що в США та в Канаді робочий день в адміністраціях закінчується о першій ночі за київським часом. І коли потрібно було перемовитись, наприклад, з Помпео - доводилось працювати.

Але ж зебіл - персона нон грата в спілкуванні з найближчими союзниками України.... Він же не відмовився від оточення з числа ворогів Америки; Богдана навіть керівником АП призначив... З ними, видать, не розмовляють... І що він там робить, на Банковій, до 22-х??? На роялі грає?
 показать весь комментарий
 
 
Угу, особенно трудился по ночам принимая откаты от Гепы, Допы, Ахметки и пр. Спочатку засиджувалися до 2 ночі, зараз - до 22:00. Питань мільйон: в АП розповіли про графік і методи роботи Зеленського - Цензор.НЕТ 7135
 показать весь комментарий
 
 
Украина - поразительная страна... человек вступил в должность, ему нелегко... много нового, новые задачи... так, УКРАИНЦЫ, ПОМОГИТЕ ЕМУ... а вы как дерьмо в туалете - срете и срете в душу... Президент еще не успел ничего сделать, а его критикуют.... притом критикуют уроды, которые больше воровства бокала пива в ресторане ничего не делали... вы помогите человеку стать на ноги, подскажите, простите... мы не святые - все могут ошибаться... так откуда у вас это дерьмо в душе? от парашенки? от кого? украинцы, вы разучились быть людьми, а Бог за это наказывает...
 показать весь комментарий
 
Да пофиг до скольки, один хрен он там в пинг-понг режется или шары на бильярде гоняет.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСначала засиживались до 2 ночи, сейчас - до 22:00. Вопросов миллион: в АП рассказали о графике и методах работы Зеленского
 
 
 
 
 
 вверх