 Сначала засиживались до 2 ночи, сейчас - до 22:00. Вопросов миллион: в АП рассказали о графике и методах работы Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" сообщил первый заместитель главы АП Сергей Трофимов.
"В 8:30 мы все на работе, чтобы в 9:00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1-2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22:00", - рассказал он.
По словам Трофимова, Зеленский проводит ежедневные совещания со своими подчиненными.
"На второй день после назначения у нас было аппаратное совещание, где были все заместители, руководители департаментов. Мы только включаемся в процесс. У Владимира Александровича есть стратегические совещания. Они в первую очередь проходят при участии первого помощника и с главой АП", - рассказал Трофимов.
Он отметил, что есть еще и ежедневные "неформальные совещания с участием первого помощника, главы Администрации и всех заместителей".
"Мы говорим там о всех вопросах, их просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы по главам ОГА и пошло-поехало, какие-то кадровые вопросы. Задач очень много", - сказал Трофимов.
Он добавил, что в команде президента "нет проблемы общаться всем вместе, собираться вместе и обмениваться информацией".
"Все докладывают президенту по своей зоне ответственности, но все решения принимает самостоятельно президент, слушая все стороны. Я бы сейчас не говорил о каком-то жестком устоявшемся графике, ведь мы только запускаем процесс", - рассказал первый заместитель главы АП.
На вопрос, комфортно ли Зеленскому на новой должности, Трофимов ответил:
"Он очень ответственный человек. Я знаю его больше 10 лет. Ему очень важно доверие людей. Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это удобно – тяжело сказать. Это большая нагрузка, ответственность и мужество с его стороны", - подытожил первый замглавы АП.
А можно узнать, сколько тебе Пиня отвалил, чтобы Кучму ты назначил???
Теперь понятно, сидите до ночи, откаты пересчитываете.
Між іншим, Порошенко за 5 років геть посивів на цій роботі. І засижувався поза північ, постійно. Хоча би тому, що в США та в Канаді робочий день в адміністраціях закінчується о першій ночі за київським часом. І коли потрібно було перемовитись, наприклад, з Помпео - доводилось працювати.
Але ж зебіл - персона нон грата в спілкуванні з найближчими союзниками України.... Він же не відмовився від оточення з числа ворогів Америки; Богдана навіть керівником АП призначив... З ними, видать, не розмовляють... І що він там робить, на Банковій, до 22-х??? На роялі грає?