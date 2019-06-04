 ГБР и СБУ разоблачили рейдеров, захвативших предприятие и требовавших за возвращение 10 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Для осуществления рейдерского захвата привлекли должностное лицо Государственной службы геологии и недр Украины, а также других должностных лиц контролирующих и правоохранительных органов. Так, с декабря 2018 года по июнь 2019 года для захвата предприятия были совершены заведомо необоснованные сделки, регистрационные действия внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, с использованием поддельных документов (печатей, штампов) предприятия. За возврат карьера от предпринимателя требовали 10 млн грн. 3 июня 2019 г. двух участников рейдерской схемы задержали при получении двух сумм: 390 тыс. долларов США за возвращение бизнеса и 25 тыс. долларов США за решение вопросов с работниками Госгеонедра. Еще двух человек задержали как соучастников совершения преступлений", - говорится в сообщении.

"Совместной работой ГБР и СБУ доказали, что можно защитить предпринимателей, установить справедливость и привлечь виновных к ответственности, даже если преступники распространили свое влияние на правоохранительные и государственные органы. ГБР - союзник для всех, кто защищает предпринимателей и закон", - заявил директор ГБР Роман Труба.

"Хороший пример совместной работы СБУ и ГБР", - добавил временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов.

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По данным ГБР, организаторы схемы противоправно завладели имуществом и требовали от предпринимателя 390 тыс. долларов за возвращение имущества, угрожали передать его третьим лицам, 30 тыс. долларов США за возобновление лицензии на добычу недр и оформление акта проверки карьеру представителями Государственной службы геологии и недр Украины без выявленных нарушений.

"Должностные лица Государственной службы геологии и недр Украины путем проверок в сфере недропользования оказывали давление на представителей предприятия для того, чтобы они не оказывали сопротивление рейдерскому захвату. Проведен обыск у Председателя Государственной службы геологии и недр Украины, а также в Центральном межрегиональном отделе департамента государственного геологического контроля государственной службы геологии и недр Украины. Всего проведены 10 обысков в Киеве и двух областях Украины. Один - неотложный в помещении отделения "Приватбанка", где рейдеры получили деньги. В реализации данного производства задействованы более 70 работников: следователи теруправления ГБР в г.. Хмельницком; оперативные работники военной контрразведки СБУ; процессуальные руководители Генеральной прокуратуры Украины; сотрудники спецподразделения "Альфа" СБУ", - отметили в ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 260-2, ч.4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины.











