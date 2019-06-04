EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  6667  83
Материалы по теме:
Все про:дети (3555) МВД (7859) Переяслав-Хмельницкий (41) суд (22179) патрульная полиция (1263)

 Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. ВИДЕО

Голосеевский суд Киева избирает меру пресечения двум патрульным полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилл Тлявова в Переяслав-Хмельницком. 31 мая двое правоохранителей, вероятно, навеселе, стреляли по жестяным банкам. Одна из пуль попала ребенку в голову. За жизнь мальчика боролись врачи, однако 3 июня он скончался в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ГПУ сообщили, что прокуратурой Киевской области по состоянию на утро 4 июня 2019 г. "действия работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области квалифицированы по п.2, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)".

За указанные преступления подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Состояние раненого полицейскими мальчика крайне тяжелое, поврежден мозг, доставать пулю пока нет смысла, - врач. ВИДЕО

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3130408
 
 
 Топ комментарии
 
Раз не сознаются, кто именно стрелял, то пойдут как по сговору.
 показать весь комментарий
 
Хороштй предлог выкинуть авакава. Тут как не крути,а все указывает на его некомпетентность и халатность в службе.
 показать весь комментарий
 
КОгда ЗЕленский подаст в ВР заяву на увольнение Авакова? Мрази которая саботировала реформу МВД и оставила таких мусорков у власти!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шо за бред, не сговаривались они ни кого убивать!
 показать весь комментарий
 
 
Раз не сознаются, кто именно стрелял, то пойдут как по сговору.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков та Князев мають бути звільнені з посад. Хлопчика вбили колишній працівник Беркута та ДАЇ, який давно мали вигнати з поліції під час переатестації, бо вони і стріляти не вміють!

Сергій Мазур
9 год ·

Сьогодні о 18:00 збираємось на м.Харківська. Збір під мостом у бік Борисполя. Поїдемо в Переяслав-Хмельницький.
Спитаємо місцевих ментів як вони покривали злочинців, як намагалися домовитися, як розказували, що 5-річний просто впав, а не його поранили п'яні злочинці у погонах.
Також вимагаємо усього відставки керівництва місцевої поліції та переатестації усього складу.

Убивцями як не дивно виявились "даішником" і "беркутом". Як вони залишились при посадах керівництво відповісти не може.
А головне - нам треба підтримати рідних. На них зараз будть намагатися тиснути і вони мають зрозуміти, що за них є кому заступитися.
У кого є авто, відписуйте в ПП. Будемо всіх розсаджувати.
P.S. Також не забувайте, що сьогодні суд о 9:00 в Голосіївському суді. Там будуть обирати запобіжний захід.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо живет Мазур, и на дорогу деньги есть, и на работу не нужно ходить.
 показать весь комментарий
 
 
Не переймайтесь, скоро і багатьом ментам не потрібно буде на роботу ходити!
 показать весь комментарий
 
их потом отпустят их же Аваков крышует
 показать весь комментарий
 
Скажіть своєму другові.. що атестацій і переатестацій уже три роки немає...
Тепер конкурс і активісти і громадські ради... І ні один мєнт не попав на свою посаду без підписа під результатами конкурсу активістів і активісток...
Жріть не обляпайтесь... А тепер не знаючи про атестації і свою роль активісти знову їдуть розборки робити...
 показать весь комментарий
 
 
Громадські ради сформовані самими ментами з колишнії ментів та їх родичів, тому не потрібно нас дурити, це активісти антимайдану погоджують призначення ментів-злочинців на посади!
 показать весь комментарий
 
Ні. Як раз поки гроші з ментів брити... То активісти як раз майданівські були... І як добре, що всі протоколи та підписи в особових справах залишились... Благо при потребі можна скинути в інтернет... Я сильно посміюсь як там ті самі прізвища,і назви ГО що сьогодні їдуть "порядок" до мєнтів наводити ...
 показать весь комментарий
 
если они оба стреляли по банкам - то могут и не знать чья именно пуля погубила ребенка
 показать весь комментарий
 
экспертиза может установить... но всяко возможно! факт в том, что принебрегли безопасностью окружающих. Есть столько мест - например АТО, где можно хоть каждый день упражняться на орках! Другим будет уроком - хочешь пострелять и отточить мастерство не в тире - в АТо на передок!
 показать весь комментарий
 
К сожалению у нас люди такие. Истерички рулят страной. Хотя их и не так много но маемо шо маемо.
 показать весь комментарий
 
 
первичная квалификация всегда по 115, чтобы избрать меру пресечения.
конечно, это неосторожность с отягчающими
 показать весь комментарий
 
 
Хороштй предлог выкинуть авакава. Тут как не крути,а все указывает на его некомпетентность и халатность в службе.
 показать весь комментарий
 
 
А может еще и умышлено кто эту случайность спланировал?
 показать весь комментарий
 
 
КОгда ЗЕленский подаст в ВР заяву на увольнение Авакова? Мрази которая саботировала реформу МВД и оставила таких мусорков у власти!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Он нужен Игрь Валеричу и его КУКОЛЬНОМУ ТЕАТРУ
Скоро выборы в ВРУ...
ЗАДНЕПРИВОДНОГО будут держать минимум до этот события...
 показать весь комментарий
 
 
я не сторонник Авакова - но он тут ни причем
 показать весь комментарий
 
 
Искренние соболезнования родителям...
Это горе...отчаяние и боль...
 показать весь комментарий
 
 
тут не пресечения меру надо избирать, а отсечения(((
 показать весь комментарий
 
 
Будем честны...на месте тупорылых мусоров могли быть...мажоры...атошники...прокуроры...гопота и прочая х..та!
Общество больно...
Нет культуры обращения с оружием...и это печально!

Такие случаи были...есть...и будут
 показать весь комментарий
 
 
откуда эта культура появится, если вышеназванным она не присуща генетически, а всем остальным его просто запрещено иметь для защиты от ижеподобных...
 показать весь комментарий
 
 
В Римской империи оружие могли носить только..ГРАЖДАНЕ
РАБ не имел такого права и 100% был бы убит за одну мысль об этом...

Делайте выводы паны...граждане ли вы в этой стране?)
 показать весь комментарий
 
если бы все остальные его имели, такие случаи были бы через день.
наши люди слишком бедны и недоразвиты для свободного ношения оружия
 показать весь комментарий
 
 
Овца не должна иметь шанса на свою защиту от ПАСТУХА!)
вся система выстроена именно так...
 показать весь комментарий
 
 
Даже если этих мусоров расстреляют...
ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ?
маме вернут ребенка?
мусора станут вменяемыми?
Аваков уйдет в отставку?

Ровно ничего этого НЕ БУДЕТ!
 показать весь комментарий
 
Правильно! Отпустить! Немедленно! Адрес свой укажите, пусть постреляют, дебилы недоношенные.
 показать весь комментарий
 
 
Сабаков, Князєв, Жуков та радники сабакова це настоящі злочинці які довели МВС до цього стану. Безкарність і покривання злочинів поліцейськими, не реагування на дрібні правопорушення призвело до чергової трагедії..
 показать весь комментарий
 
 
Попали по своей же дурости! А нечего выпившими брать в руки оружие. Для этого есть тиры!
 показать весь комментарий
 
Нет! Протрезвеют и на колени перед родителями, просить прощение за содеянное! Это первое! А где отбывать наказание- это уже не имеет значения! Да и бухать завязать- на всю оставшуюся жизнь! Мальчика все равно не вернуть! Может и на передовую- искупать вину, хотя... они же не солдаты! Сидеть свой срок! Хотя я опять же не согласен с тем что это умышленное убийство! Умышленное убийство- это когда есть мотивация- а здесь- обыкновенная человеческая дурость и безответственность!
 показать весь комментарий
 
 
Знаете что ..Банальная случайность с участием двух пьяных отморозков по пьяну делу. Единственное что то что они сотрудники полиции

Я их не оправдываю - но и раздувавть что это уже чуть ли не спланированный теракт и умышленное убийство тоже не надо и делать из них фантастических монстров
 показать весь комментарий
 
 
Може, вони і не фантастичні монстри. Але фантастичні дебіли, так точно.
 показать весь комментарий
 
 
убийство ребенка-это в любом случае 115 ч 2...так шо не менее 15 лет.плюс отягчяющие-группой,по пьянке,стрелять то они сговаривались?то что убили-это уже следствие,но стрелять в людном месте сговаривались.
 показать весь комментарий
 
 
А по мне это убийство по неосторожности и несчастный случай
 показать весь комментарий
 
 
я про уголовный кодекс,открой статью 115
 показать весь комментарий
 
 
это ч. 1 ст. 119 + хулиганство.

сядут на 5 лет по совокупности наказаний, да маловато в данном случае, но это закон.
 показать весь комментарий
 
Какая 115 ? Какой сговор ? Какой умысел на убийство ? Это убийство по неосторожности - 119 УК.
 показать весь комментарий
 
 
Стаття 119. Вбивство через необережність

Стаття 25. ч. 2

Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією ч.1.

Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання ч.1
6) вчинення злочину щодо особи похилого віку, особи з інвалідністю або особи, яка перебуває в безпорадному стані, або особи, яка страждає на психічний розлад, зокрема на недоумство, має вади розумового розвитку, а також вчинення злочину щодо малолітньої дитини або у присутності дитини;

13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.

Это то, что будет реально.
А сейчас им инкриминируют 115 статью, чтобы иметь возможность закрыть их в СИЗО, а то народ и ментов разорвет, и их начальство.
 показать весь комментарий
 
 
"но стрелять в людном месте сговаривались" - да-да-да, ребенок был убит на детской площадке: "В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке." Источник: https://censor.net.ua/n3130408
 показать весь комментарий
 
 
"делать из них фантастических монстров"

Да куда уж хуже то.
Хуже - это только если сговорились пойти именно детей пострелять, заранее.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля,народ ждет. Все хотят головы авака. Он некультурная обезъяна. Еще и стаканами швыряется ))
 показать весь комментарий
 
Авакова уже давно пора турнуть и без этого случая
 показать весь комментарий
 
 
Забудьте вы про отставку авакова! Он самый лучший министр, уже сказали же. Да и победу на выборах он должен обеспечить "слуге народа"...
 показать весь комментарий
 
Толку от этих петиции не больше чем от коментов на цензоре)
 показать весь комментарий
 
Жесть "кваліфікація" яка змова, який умисел?
Люди та їх через рік відпустять з такою кваліфікацією... При чому знову будете на суддів верещати, що все продано...
 показать весь комментарий
 
 
Цензор вроде уважаемый ресурс, но где редакционная политика? Запомните, что все, что с приставкой ГУНП это старая милиция-райотделы, следаки и т.д., которые теперь иминуются "полиция". А "патрульная полиция" совсем другая история. Мальчику это не поможет конечно. Но общий негатив должен быть напраален правильно. Аваков ((( его честь давно залита жаждой бабок. Нормальный мужик в нормальной стране давно бы подал в отставку. Тот нагнул руководство области, а сам дальше бабки гребет от ментовского крышевания
 показать весь комментарий
 
На пятаки порубить сцыкливых мразей. Сейчас будут сопли и слезы.
 показать весь комментарий
 
Они что детвора из подворотни?!!! Это полицейские и при погонах.Пусть хоть не во время службы они остаются правоохоронцями!!! И им обоим как минимум 4 статьи вешать нужно! Выкористання вогнепальної зброї в стані алкогольного сп'яніння! Порушення мер безпкки,незареєстрована зброя,и еще до этого добавить что это полицмейстеры,и летальный исход.Их порвать на куски мало.Один олень решил пострелять а другой его поддержал! Нет здесь смягчающих,типо характеристика,малолетние дети,бабушка инвалид!!
 показать весь комментарий
 
 
"действия работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области квалифицированы по п.2, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)".Источник: https://censor.net.ua/n3130408

Обвинение заранее вынесено таким...что адвокаты разобьют его в пух и прах.....
Останется только хулиганство.....
 показать весь комментарий
 
На жаль, попередник практично вірно кваліфікував данний злочин.
Максимум ще можна пришити службове підроблення... (Історія з впав вдарився головою об камінь), пару статтей з адмін кодексу про розпиття спиртних, також 263кку.

Суспільний резонанс на сьогодні не дає цього зробити... Але чисто з юридичної точки зору при залишенні діючої кваліфікації - справа розвалена.
 показать весь комментарий
 
ну вот для чего умышленное убийство? Чтобы посыпалось в суде?
 показать весь комментарий
 
 
Там отягчающего - в состоянии алкогольного опьянения достаточно, чтобы посадить от 13 лет и выше...
 показать весь комментарий
 
Там невірна кваліфікація... І цього достатньо, що б розвалити справу. А не впаяти по 13 років. )
І вийдуть вони по закону савченко так і не побувавши в тюрмі. Прямо зі слідчого ізолятора через декілька років.
 показать весь комментарий
 
всегда так делается. потом переквалифицируют
 показать весь комментарий
 
Не путай ч1 ст 115 з кваліфікуючими ознаками ч2 пп... і про вчинення злочину з метою приховати інший злочин (а саме вбивство дитини) я про камінь і впав...(службове підроблення).
Попередня це було б ч1 ст 115. Все. Далі потрібно бачити документи...
А у нас каша ...
 показать весь комментарий
 
что мне не путать, самоучка?

по факту насильственной смерти человека всегда открывают по 115

потом устанавливают причину смерти, вину и при необходимости переквалифицируют
тут будет ч. 1 ст. 119
 показать весь комментарий
 
Я и вообще для лиц с погонами должны быть требуналы а не гражданские суды! Они им хулиганство пришивают! А потом по примерному поведению выпустят.В двое стреляли? Были действующими полицейскими.Ну так и по полной программе так чтоб у других с погонами на плечах,страшно было подумать что то чудить или темболее стволом мотылять.
 показать весь комментарий
 
Це патрульний - старший сержант Петровець, 1977 року народження та інспектор водної поліції - лейтенант Приходько, 1988 року народження.
 показать весь комментарий
 
Вот бы еще статью за вождение в пьяном виде поменяли! Сел за руль пьяный - покушение на убийство. Нарушил при этом ПДД - с отягчающими,смертьондного или нескольких человек - предумышленное.
Здесь по пьянке одного ребенка убили 2м мудакам - предумышоенное,а по пьяни мажер сел за руль - убил семью из 4 человек, ДВОЕ детей .....
Могут "отмазать".а могут условно.
Это справедливо? Какова вероятность появления ребенка на линии огня или рикошета?!
И какова вероятность убийства авто под управлением пьяного? См.статистику.
 показать весь комментарий
 
Ты серьезно про "линию огня, возле жилого дома без всякой нужды там стрелять?
 показать весь комментарий
 
В закрытом дворе по непробиваемой стенке. Исключив рикошет.
Возле жилых домов,школ есть тиры/стрельбища,где стреляют ТРЕЗВЫЕ.
"без всякой нужды там стрелять?"-такая же нужда как и садиться пьяным за руль. Только послествия тяжелее.
За секунду убить 5 человек,из них 2 детей + 3 остались инвалидами- это никакое пулевое оружие не сможет.
Причем никто не виноват! О как бывает.
 показать весь комментарий
 
Не буду утверждать что я прав. Но мое мнение в данном и вообще в подобных вопросах таково. Если фигурант дела , будь оно криминальное, уголовное , административное и т. д, должно иметь дополнительные критерии. А именно, если фигурант является уполномоченным властью, будь то гос. чиновник, депутат, военный, полицейский ( т. е. представляет собой власть государства) то срок назначаемый судом автоматически увеличивается с коэффициентом 1,5, если же совершенно действие в нетрезвом состоянии то коэффициент 2,0. ( пример ,за совершенное преступление суд назначает 7 лет, если фигурант обличен властью или погонами, получает автоматом 10,5 , если в нетрезвом состоянии 21 год " как с куста". И пусть те кто не могут себя контролировать или те кто рвутся к власти , погонам, статусу учитывают этот нюанс. Но такого не будет ( потому что в эту категорию попадают ведь и судьи и прокуроры и т. д и у них у всех действует "корпоративная солидарность", ну так как у медиков ( вы много видели осужденных медиков, наверное столько же сколько судей, прокуроров, депутатов, полицейских и дальше по списку)
 показать весь комментарий
 
 
бухари? да. Аваки зажравшиеся? да. Но умышленное убийство... простите, но луценко реально урод хуже аваковской мусорятины бухой. Квалифицировать как умысел это свка верх ***********, а мусоров прикроют таки за эту статью... Закон для луценко говно, главное пиарчик.
 показать весь комментарий
 
Ну, в году так 1963 при совдепии, в городе Шостка менты убили ребенка.
После похорон народ двинул на райотдел, выловили всех ментов и повесили на центральной площади рядом с памятником Ленину
Райотдел сожгли, объявили всеобщую забастовку
Инцидент замяли после переговоров и всеобщей амнистии.
 показать весь комментарий
 
 
Есть только краткое упоминание в статье о более серьезных инцидентах, типа Новочеркасск.
Мне рассказывал один старожил города, а в 90-х в Киеве со мной работал один спасшийся мент, который был за городом в тот день.
Полностью подтвердил и гнусявил что то типа - это малое гавно посмело неуважительно говорить с представителями власти.
 показать весь комментарий
 
 
Есть много различных свидетельств людей,в большинстве уже умерших,которые просто не сохраняються,а мифы живут дальше.
Хорошмй пример. Пчему "Вермахт" зайдя в ссср называл "руские свиньи"?
Миф известен еще из сов.учебников и литературы. А настояшая причина скрываеться и сейчас,известна в ФРГ но табу.
 показать весь комментарий
 
А еще наступали шеренгами немецкие автоматчики с закатанными по локоть рукавами
 показать весь комментарий
 
Ответа НЕ знаете. Исторические факты - это не кино.
 показать весь комментарий
 
что то не могу найти про этот случай в интернете о том как в 1963 году народ в Шотске вешал милицию
 показать весь комментарий
 
А у вас есть доступ в закрытые архивы КГБ 1963Г.?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх