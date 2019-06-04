 Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ГПУ сообщили, что прокуратурой Киевской области по состоянию на утро 4 июня 2019 г. "действия работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области квалифицированы по п.2, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)".
За указанные преступления подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
Сергій Мазур
9 год ·
Сьогодні о 18:00 збираємось на м.Харківська. Збір під мостом у бік Борисполя. Поїдемо в Переяслав-Хмельницький.
Спитаємо місцевих ментів як вони покривали злочинців, як намагалися домовитися, як розказували, що 5-річний просто впав, а не його поранили п'яні злочинці у погонах.
Також вимагаємо усього відставки керівництва місцевої поліції та переатестації усього складу.
Убивцями як не дивно виявились "даішником" і "беркутом". Як вони залишились при посадах керівництво відповісти не може.
А головне - нам треба підтримати рідних. На них зараз будть намагатися тиснути і вони мають зрозуміти, що за них є кому заступитися.
У кого є авто, відписуйте в ПП. Будемо всіх розсаджувати.
P.S. Також не забувайте, що сьогодні суд о 9:00 в Голосіївському суді. Там будуть обирати запобіжний захід.
Тепер конкурс і активісти і громадські ради... І ні один мєнт не попав на свою посаду без підписа під результатами конкурсу активістів і активісток...
Жріть не обляпайтесь... А тепер не знаючи про атестації і свою роль активісти знову їдуть розборки робити...
конечно, это неосторожность с отягчающими
Скоро выборы в ВРУ...
ЗАДНЕПРИВОДНОГО будут держать минимум до этот события...
Это горе...отчаяние и боль...
Общество больно...
Нет культуры обращения с оружием...и это печально!
Такие случаи были...есть...и будут
РАБ не имел такого права и 100% был бы убит за одну мысль об этом...
Делайте выводы паны...граждане ли вы в этой стране?)
наши люди слишком бедны и недоразвиты для свободного ношения оружия
вся система выстроена именно так...
ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ?
маме вернут ребенка?
мусора станут вменяемыми?
Аваков уйдет в отставку?
Ровно ничего этого НЕ БУДЕТ!
Я их не оправдываю - но и раздувавть что это уже чуть ли не спланированный теракт и умышленное убийство тоже не надо и делать из них фантастических монстров
сядут на 5 лет по совокупности наказаний, да маловато в данном случае, но это закон.
Стаття 25. ч. 2
Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією ч.1.
Стаття 67. Обставини, які обтяжують покарання ч.1
6) вчинення злочину щодо особи похилого віку, особи з інвалідністю або особи, яка перебуває в безпорадному стані, або особи, яка страждає на психічний розлад, зокрема на недоумство, має вади розумового розвитку, а також вчинення злочину щодо малолітньої дитини або у присутності дитини;
13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів.
Это то, что будет реально.
А сейчас им инкриминируют 115 статью, чтобы иметь возможность закрыть их в СИЗО, а то народ и ментов разорвет, и их начальство.
Да куда уж хуже то.
Хуже - это только если сговорились пойти именно детей пострелять, заранее.
Люди та їх через рік відпустять з такою кваліфікацією... При чому знову будете на суддів верещати, що все продано...
Обвинение заранее вынесено таким...что адвокаты разобьют его в пух и прах.....
Останется только хулиганство.....
Максимум ще можна пришити службове підроблення... (Історія з впав вдарився головою об камінь), пару статтей з адмін кодексу про розпиття спиртних, також 263кку.
Суспільний резонанс на сьогодні не дає цього зробити... Але чисто з юридичної точки зору при залишенні діючої кваліфікації - справа розвалена.
І вийдуть вони по закону савченко так і не побувавши в тюрмі. Прямо зі слідчого ізолятора через декілька років.
Попередня це було б ч1 ст 115. Все. Далі потрібно бачити документи...
А у нас каша ...
по факту насильственной смерти человека всегда открывают по 115
потом устанавливают причину смерти, вину и при необходимости переквалифицируют
тут будет ч. 1 ст. 119
Здесь по пьянке одного ребенка убили 2м мудакам - предумышоенное,а по пьяни мажер сел за руль - убил семью из 4 человек, ДВОЕ детей .....
Могут "отмазать".а могут условно.
Это справедливо? Какова вероятность появления ребенка на линии огня или рикошета?!
И какова вероятность убийства авто под управлением пьяного? См.статистику.
Возле жилых домов,школ есть тиры/стрельбища,где стреляют ТРЕЗВЫЕ.
"без всякой нужды там стрелять?"-такая же нужда как и садиться пьяным за руль. Только послествия тяжелее.
За секунду убить 5 человек,из них 2 детей + 3 остались инвалидами- это никакое пулевое оружие не сможет.
Причем никто не виноват! О как бывает.
После похорон народ двинул на райотдел, выловили всех ментов и повесили на центральной площади рядом с памятником Ленину
Райотдел сожгли, объявили всеобщую забастовку
Инцидент замяли после переговоров и всеобщей амнистии.
Мне рассказывал один старожил города, а в 90-х в Киеве со мной работал один спасшийся мент, который был за городом в тот день.
Полностью подтвердил и гнусявил что то типа - это малое гавно посмело неуважительно говорить с представителями власти.
Хорошмй пример. Пчему "Вермахт" зайдя в ссср называл "руские свиньи"?
Миф известен еще из сов.учебников и литературы. А настояшая причина скрываеться и сейчас,известна в ФРГ но табу.