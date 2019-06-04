 Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В ГПУ сообщили, что прокуратурой Киевской области по состоянию на утро 4 июня 2019 г. "действия работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области квалифицированы по п.2, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)".
За указанные преступления подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
Сергій Мазур
9 год ·
Сьогодні о 18:00 збираємось на м.Харківська. Збір під мостом у бік Борисполя. Поїдемо в Переяслав-Хмельницький.
Спитаємо місцевих ментів як вони покривали злочинців, як намагалися домовитися, як розказували, що 5-річний просто впав, а не його поранили п'яні злочинці у погонах.
Також вимагаємо усього відставки керівництва місцевої поліції та переатестації усього складу.
Убивцями як не дивно виявились "даішником" і "беркутом". Як вони залишились при посадах керівництво відповісти не може.
А головне - нам треба підтримати рідних. На них зараз будть намагатися тиснути і вони мають зрозуміти, що за них є кому заступитися.
У кого є авто, відписуйте в ПП. Будемо всіх розсаджувати.
P.S. Також не забувайте, що сьогодні суд о 9:00 в Голосіївському суді. Там будуть обирати запобіжний захід.
Тепер конкурс і активісти і громадські ради... І ні один мєнт не попав на свою посаду без підписа під результатами конкурсу активістів і активісток...
Жріть не обляпайтесь... А тепер не знаючи про атестації і свою роль активісти знову їдуть розборки робити...
конечно, это неосторожность с отягчающими
Скоро выборы в ВРУ...
ЗАДНЕПРИВОДНОГО будут держать минимум до этот события...
Это горе...отчаяние и боль...
Общество больно...
Нет культуры обращения с оружием...и это печально!
Такие случаи были...есть...и будут
РАБ не имел такого права и 100% был бы убит за одну мысль об этом...
Делайте выводы паны...граждане ли вы в этой стране?)
наши люди слишком бедны и недоразвиты для свободного ношения оружия
вся система выстроена именно так...
ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ?
маме вернут ребенка?
мусора станут вменяемыми?
Аваков уйдет в отставку?
Ровно ничего этого НЕ БУДЕТ!
Я их не оправдываю - но и раздувавть что это уже чуть ли не спланированный теракт и умышленное убийство тоже не надо и делать из них фантастических монстров
Люди та їх через рік відпустять з такою кваліфікацією... При чому знову будете на суддів верещати, що все продано...