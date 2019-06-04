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 Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Голосеевский суд Киева избирает меру пресечения двум патрульным полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилл Тлявова в Переяслав-Хмельницком. 31 мая двое правоохранителей, вероятно, навеселе, стреляли по жестяным банкам. Одна из пуль попала ребенку в голову. За жизнь мальчика боролись врачи, однако 3 июня он скончался в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ГПУ сообщили, что прокуратурой Киевской области по состоянию на утро 4 июня 2019 г. "действия работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области квалифицированы по п.2, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)".

За указанные преступления подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3130408
 
 
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Шо за бред, не сговаривались они ни кого убивать!
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Раз не сознаются, кто именно стрелял, то пойдут как по сговору.
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Аваков та Князев мають бути звільнені з посад. Хлопчика вбили колишній працівник Беркута та ДАЇ, який давно мали вигнати з поліції під час переатестації, бо вони і стріляти не вміють!

Сергій Мазур
9 год ·

Сьогодні о 18:00 збираємось на м.Харківська. Збір під мостом у бік Борисполя. Поїдемо в Переяслав-Хмельницький.
Спитаємо місцевих ментів як вони покривали злочинців, як намагалися домовитися, як розказували, що 5-річний просто впав, а не його поранили п'яні злочинці у погонах.
Також вимагаємо усього відставки керівництва місцевої поліції та переатестації усього складу.

Убивцями як не дивно виявились "даішником" і "беркутом". Як вони залишились при посадах керівництво відповісти не може.
А головне - нам треба підтримати рідних. На них зараз будть намагатися тиснути і вони мають зрозуміти, що за них є кому заступитися.
У кого є авто, відписуйте в ПП. Будемо всіх розсаджувати.
P.S. Також не забувайте, що сьогодні суд о 9:00 в Голосіївському суді. Там будуть обирати запобіжний захід.
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Хорошо живет Мазур, и на дорогу деньги есть, и на работу не нужно ходить.
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Не переймайтесь, скоро і багатьом ментам не потрібно буде на роботу ходити!
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Скажіть своєму другові.. що атестацій і переатестацій уже три роки немає...
Тепер конкурс і активісти і громадські ради... І ні один мєнт не попав на свою посаду без підписа під результатами конкурсу активістів і активісток...
Жріть не обляпайтесь... А тепер не знаючи про атестації і свою роль активісти знову їдуть розборки робити...
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Громадські ради сформовані самими ментами з колишнії ментів та їх родичів, тому не потрібно нас дурити, це активісти антимайдану погоджують призначення ментів-злочинців на посади!
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К сожалению у нас люди такие. Истерички рулят страной. Хотя их и не так много но маемо шо маемо.
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первичная квалификация всегда по 115, чтобы избрать меру пресечения.
конечно, это неосторожность с отягчающими
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Хороштй предлог выкинуть авакава. Тут как не крути,а все указывает на его некомпетентность и халатность в службе.
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А может еще и умышлено кто эту случайность спланировал?
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КОгда ЗЕленский подаст в ВР заяву на увольнение Авакова? Мрази которая саботировала реформу МВД и оставила таких мусорков у власти!
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Он нужен Игрь Валеричу и его КУКОЛЬНОМУ ТЕАТРУ
Скоро выборы в ВРУ...
ЗАДНЕПРИВОДНОГО будут держать минимум до этот события...
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Искренние соболезнования родителям...
Это горе...отчаяние и боль...
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тут не пресечения меру надо избирать, а отсечения(((
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Будем честны...на месте тупорылых мусоров могли быть...мажоры...атошники...прокуроры...гопота и прочая х..та!
Общество больно...
Нет культуры обращения с оружием...и это печально!

Такие случаи были...есть...и будут
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откуда эта культура появится, если вышеназванным она не присуща генетически, а всем остальным его просто запрещено иметь для защиты от ижеподобных...
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В Римской империи оружие могли носить только..ГРАЖДАНЕ
РАБ не имел такого права и 100% был бы убит за одну мысль об этом...

Делайте выводы паны...граждане ли вы в этой стране?)
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если бы все остальные его имели, такие случаи были бы через день.
наши люди слишком бедны и недоразвиты для свободного ношения оружия
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Овца не должна иметь шанса на свою защиту от ПАСТУХА!)
вся система выстроена именно так...
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Даже если этих мусоров расстреляют...
ЧТО ЭТО ИЗМЕНИТ?
маме вернут ребенка?
мусора станут вменяемыми?
Аваков уйдет в отставку?

Ровно ничего этого НЕ БУДЕТ!
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Сабаков, Князєв, Жуков та радники сабакова це настоящі злочинці які довели МВС до цього стану. Безкарність і покривання злочинів поліцейськими, не реагування на дрібні правопорушення призвело до чергової трагедії..
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Попали по своей же дурости! А нечего выпившими брать в руки оружие. Для этого есть тиры!
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Нет! Протрезвеют и на колени перед родителями, просить прощение за содеянное! Это первое! А где отбывать наказание- это уже не имеет значения! Да и бухать завязать- на всю оставшуюся жизнь! Мальчика все равно не вернуть! Может и на передовую- искупать вину, хотя... они же не солдаты! Сидеть свой срок! Хотя я опять же не согласен с тем что это умышленное убийство! Умышленное убийство- это когда есть мотивация- а здесь- обыкновенная человеческая дурость и безответственность!
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Знаете что ..Банальная случайность с участием двух пьяных отморозков по пьяну делу. Единственное что то что они сотрудники полиции

Я их не оправдываю - но и раздувавть что это уже чуть ли не спланированный теракт и умышленное убийство тоже не надо и делать из них фантастических монстров
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Може, вони і не фантастичні монстри. Але фантастичні дебіли, так точно.
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убийство ребенка-это в любом случае 115 ч 2...так шо не менее 15 лет.плюс отягчяющие-группой,по пьянке,стрелять то они сговаривались?то что убили-это уже следствие,но стрелять в людном месте сговаривались.
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А по мне это убийство по неосторожности и несчастный случай
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я про уголовный кодекс,открой статью 115
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Зеля,народ ждет. Все хотят головы авака. Он некультурная обезъяна. Еще и стаканами швыряется ))
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Авакова уже давно пора турнуть и без этого случая
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Жесть "кваліфікація" яка змова, який умисел?
Люди та їх через рік відпустять з такою кваліфікацією... При чому знову будете на суддів верещати, що все продано...
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Цензор вроде уважаемый ресурс, но где редакционная политика? Запомните, что все, что с приставкой ГУНП это старая милиция-райотделы, следаки и т.д., которые теперь иминуются "полиция". А "патрульная полиция" совсем другая история. Мальчику это не поможет конечно. Но общий негатив должен быть напраален правильно. Аваков ((( его честь давно залита жаждой бабок. Нормальный мужик в нормальной стране давно бы подал в отставку. Тот нагнул руководство области, а сам дальше бабки гребет от ментовского крышевания
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На пятаки порубить сцыкливых мразей. Сейчас будут сопли и слезы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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