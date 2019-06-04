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 Экономика
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Все про:энергетика (1072) НКРЭКУ (273)

 НКРЭКУ и Кабмин разработали модель для сдерживания цен на новом рынке энергетики

НКРЭКУ и Кабмин разработали модель для сдерживания тарифов в новом рынке электроэнергии.


Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке, который будет запущен 1 июля 2019. Это позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных потребителей. Об этом говорится в официальном письме НКРЭКУ в адрес Кабинета Министров Украины, пишет Обозреватель.

В письме регулятора текущая модель ВСО может привести к дополнительной финансовой нагрузке на рынок, соответственно, ее необходимо усовершенствовать.

"НКРЭКУ представляет предложения по вопросу возложения на участников рынка специальных обязанностей, а именно: 1. продажу не менее 80% электричества, произведенного АЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене 2. продажу не менее 50% электричества, произведенного ГЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене 3. закупка поставщиками универсальных услуг на электронных аукционах определенного объема электрической энергии 4. закупка операторами сетей (ОСП и ОСР) на электронных аукционах определенного объема электрической энергии в целях компенсации технологических затрат электрической энергии на ее передачу / распределение 5. обязать АЭС заказывать у ПУУ и оплачивать услугу по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей ", - говорится в письме.

Как отмечает НКРЭКУ, такой подход позволит обеспечить стабильный объем электроэнергии для нужд населения по доступным ценам. "Указанное позволит снизить дополнительную прибыль АЭС и соответственно снизить нагрузку на участников рынка и средневзвешенную цену электроэнергии, применить одинаковые цены на электронных аукционах для всех участников рынка независимо от целей снабжения, что  сделает невозможным потенциальное злоупотребление на разнице в ценах, обеспечить получать АЭС и ГЭС прогнозируемый и стабильный денежный поток. Также это обеспечит уменьшение уровней тарифов ОСП и ОСР, что, в свою очередь, уменьшит объем PSO за счет разницы между ценой закупки электрической энергии и конечной ценой для населения ", - пишет Регулятор.

После Утверждения соответствующей модели Регулятор сможет рассчитать ценовые ограничения на различных сегментах рынка, что позволит не допустить роста цен на электроэнергию для конечных потребителей после введения нового рынка электрической энергии.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины на следующем заседании в среду 5 июня примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля. По словам Гройсмана, важно, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Здесь закон дает нам возможность ограничить цену, и мы это сделаем", - добавил он.

После заседания СНБО на прошлой неделе Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что независимо от даты введения рынка электроэнергии правительство может обеспечить стабильность тарифов.

НКРЭКУ и Кабмин разработали модель для сдерживания цен на новом рынке энергетики 01
НКРЭКУ и Кабмин разработали модель для сдерживания цен на новом рынке энергетики 02
НКРЭКУ и Кабмин разработали модель для сдерживания цен на новом рынке энергетики 03

Источник: https://censor.net.ua/n3130404
 
 
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І Ахметов трішки консультував, щоб народ не постраждав.
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доступные цены и модель это когда сам потребитель выберет из списка поставщиков сам кого хочет и получит компенсацию за недобранный лимит и акцию на 2000грн.
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Цены на энерго ресурсы во всем мире пошли вниз...а у нас разрабатывают заходы по здерживанию цен!!!
Страна парадокс!!!!))))
Если не ошибаюсь...у нас энергогенерация самая дорогая в ЕВРОПЕ!!!
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так це шо ахметці не дадуть бабло загрібати тим бульдозером, на якому пап в'їхав на преза?!
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Часть активов Рината перейдет временно к Игрь Валеричу...
Таковы реалии укр политики...
А нищеброды будут платитб все больше и больше...
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і не кажіть - ринок на 150%, все саме) регулюється!
і бабло в офшори самі пливуть... НКРЭКУ и Кабмин разработали модель для сдерживания цен на новом рынке энергетики - Цензор.НЕТ 4730
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А Ринат знает об этом? Бу-га-га.
Не неси жуйню хрякоботина.
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НКРЭКУ и Кабмин разработали модель для сдерживания цен на новом рынке энергетики - Цензор.НЕТ 7121
а шо там про модель сдерживания своей зарплаты?
порохосвиньи ничего не говорят?
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Тоесть цены на свет попрут вверх. А Гнойсман с Ахметовым будут их как бы сдерживать как сдерживали цены на газ НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики - Цензор.НЕТ 7214
А может пошли бы вы на ****Израиль со своими рынками електроенергии. И верните назад Обленерго и Електростанции государству НКРЕКП і Кабмін розробили модель для стримування цін на новому ринку енергетики - Цензор.НЕТ 8098
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- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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