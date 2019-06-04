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 Политика Украины
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Все про:ВР (23002) импичмент (334) самоуправление (85) сельское хозяйство (234)

 Рада сегодня рассмотрит законопроекты об импичменте и временных следственных комиссиях

Верховная Рада планирует 4 июня начать рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, в котором предусмотрены положения по внедрению процедуры импичмента Президента.

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Соответствующий законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" группа народных депутатов, среди которых — председатель ВР Андрей Парубий, зарегистрировали в Раде еще в ноябре 2014 года. В первом чтении депутаты приняли этот документ 25 апреля 2019 года. При подготовке ко второму чтению профильный комитет получил более 1600 поправок к законопроекту. В целом этот документ призван законодательно урегулировать полномочия ВР относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения Президента с поста в порядке импичмента.

Так, основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются. Во втором чтении парламентарии планируют начать рассмотрение этого проекта 16-м вопросом во вторник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий

Как прогнозировал спикер, на принятие его в качестве закона Рада должна выйти в четверг, 6 июня. При этом первым вопросом 4 июня предполагается рассмотрение трех законопроектов о сельскохозяйственной кооперации и принятии одного из них за основу. Далее Рада планирует рассмотреть законодательные инициативы по безопасности дорожного движения. В частности, первое чтение должен пройти проект закона №10131 "О внесении изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами)". Им предлагается увеличить штраф за соответствующие нарушения с 51 грн. до 510 грн. Далее Рада рассмотрит блок вопросов самоуправления: №8369 об изменении положений местного самоуправления и №8051 об изменениях в административно-территориальных единицах.

К тому же, ВР планирует включить в повестку дня сессии законопроект №10318 "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "Заключительных и переходных положений" Закона Украины "О рынке электрической энергии", который предусматривает отсрочку запуска рынка электрической энергии до 1 октября, и два альтернативных ему.

В повестку дня должен быть включен президентский проект закона №10340 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".

В повестке также указаны законопроекты №9290 об обеспечении выполнения Украиной Конвенции гражданско-правовых аспектов международного похищения детей, №10041 о реализации конституционного права на обращение гражданами, которые признаны судом недееспособными, №8237 о содействии развитию благотворительности, №7372 о госрегистрации общественных объединений и №10313 о легализации медицинского каннабиса.

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Отдельным блоком в конце заседания во вторник ВР рассмотрит ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой, Киевской, Львовской, Полтавской и Харьковской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3130401
 
 
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Ніяк бідолашні не напрацюються. Їм баксів не треба - роботу давай.
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Проголосуйте сразу за импичмент зеленского Рада сегодня рассмотрит законопроекты об импичменте и временных следственных комиссиях - Цензор.НЕТ 3792 пока он делов не наделал
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это должны были сделать на первом заседании, но увы кошелек и амбиции не равнозначны....
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Сначала пусть закон примут с кучей поправок. По законопроекту хрен его скинешь. Хитросделаный Зелемойский подал еще более хитросделанный закончик. А когда примут, то и принять во внимание народную петицию о импичменте Зели. Голос народа свое мнение сказал, учитывайте!
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а как там 25000 за импичмент президент рассмотрел или только поменял слова синонимы?
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А чому вас той імпічмент не турбував 28 років, а тепер так припекло.Чи якщо не буде в Україні імпічмента то німеччина знов розділиться навпіл чи відмовиться від північного потоку?
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вы не иронизируйте по поводу развала или потока ибо все ваши шаги на сегодня и есть мнением Европы и вашим будущим с ней...
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Якщо депутани і приймуть закон про імпічмент, потрібно щоб його підписав президент. Або потрібно 300 голосів, що подолати вето президента. А депутани то в округах.
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На яких підставах?
Тільки тому, що тобі щось не подобається?
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Хотите новых людей в Раде? Снимите неприкасаемость, иначе вернутся 80% старых.
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они хотят новых людей в этом свинарнике? серьезно?
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вчера подумалось-на кону встреча президента Украины с Европой. Кто будет говорить и что-Узеленского или суфлер Богдан? Ведь не секрет, что немцы считают Зеленского необразованным и недалеким и неполитиком….
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Усі німці так вважають, чи тільки 25 відсотків? Рада сьогодні розгляне законопроєкти про імпічмент і тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 9550
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значит вы слушаете только каналы от Зе, а другие просто не для вас. Как там гривня? падает? Пенсии 500 евро и конечно же учителя получили зарплату эквиваленте 4000 дол.А что думают немцы было у вас на ТВ. И о конкурсах и о назначениях друзей и о опыте....
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Ви не відповіли на моє питання.
Тільки бла-бла-бла.
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Это было на украинских сми и ТВ, так что я ответила.
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"Это… Конференция по новым компьютерным технологиям… и защите компьютерных программ!" (с)Рада сьогодні розгляне законопроєкти про імпічмент і тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 5773
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Якби ще те Нато і ЄС нас вибрало... А то більшість членів цих поважних інституцій бояться наших проблем і відсталості як чорт ладану.
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Чому Закон про Імпічмент саботувався 5 років


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А коли будуть знімати недоторканість суки?
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А неприкосновенность с себя любимых слабо убрать.
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Парашенко зассал про импичмент. Зачем импичмент преступнику ? ))
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деПутаны, имейте же совесть!
- А что, по-твоему, мы с ней делаем?
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