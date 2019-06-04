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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1528) Зеленский (1617) Мендель (1)

 Я тоже была "агентом Кремля", - пресс-секретарь Зеленского Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель 3 июня на брифинге в Киеве заявила, что ее на прежней работе называли "агентом Кремля".

Мендель спросили, как будет выстраивать отношения с прессой Администрация Президента Владимира Зеленского, учитывая, что во время президентства бывшего главы государства Петра Порошенко "сложились такие взаимоотношения со СМИ, когда ряд журналистов называли "агентами Кремля", а с другими общались на удобные президенту темы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я тоже была "агентом Кремля" на прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля", – ответила Мендель.

Она отметила, что будет дополнительным элементом коммуникации Зеленского с прессой.

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"У нас есть большая коммуникационная команда, есть я как дополнительный источник и есть президент, который никогда не отказывает в комментариях. Об "агентах Кремля" я ничего не могу сказать", – добавила Мендель. 

Источник: https://censor.net.ua/n3130399
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по последним выстурлениям шиферов и др. Зекоманды, даже не сомневаюсь...
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Лажа с интера, уже бы сразу скабееву назначили, зачем эти полумеры?
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я так понял, при петрусе каждый второй, а перед выборами 7 из 10 человек стали огендами кремля))
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Все агенты Кремля сейчас на Прямом канале. Там собрались засланные кремлем на подмогу Лолите Гена "Польский" и Киселев-2, плюс молодящийся Вересень с двумя кривоногими шлюхами. Еще там ошивается жирный блогер Андрюша "Полтава" и куча мудаков на подтанцовке. С такой командой пенсионеров Петушенко нельзя было не пролететь фанерой на выборах. Мендель зачетная девочка.
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Корупция - Стой !!!! Раз-два ... На первый второй расщитайсь !
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а, да. час назад видел сбу-шников на кугуарах. коррупцию по городу гоняли...
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-Куме, а знаєте, як українці називають телеканал "Прямий"?
- А як?
- Петрусин кінозал!!!
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А как называют Г + Г ? Черт сдуру сам дал ответ
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мнение 3% отбросов общества мало кого интересует
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ты думаешь, шо вы и ваши адепты ,через два месяца даже в парламент не пройдут - судя по поступкам и действиям его окружения - так и будет - согласен
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По ходу порохоботам проплатили до парламентских выборов.
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Не пойняв? По твоїм словам і по словам твоїх однодумців, порохоботи мали закінчитися спочатку 21 квітня, потім 20 травня... Шо трапилось?
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Та ми ж зелеботiв тра***м.Так i розмножуемось.
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Я не в теме , но походу зеля в бабах да и в политике как свинья в апельсинах, короче шкура какае то , да еще и кремлевская фии
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"Новые" лица:

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О Мищенко известно, в частности, что на выборах 2012 года он обещал освободить свой округ для Юлии Тимошенко когда та выйдет из заключения.
Сергей Мищенко имеет тесные связи с беглой командой Януковича и является кумом экс-генпрокурора Виктора Пшонки. Усиление позиций Мищенко связывают с его юридическими заслугами в отстаивании интересов прежних собственников Приватбанка.

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Екс-уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі у Мінську. Цю інформацію Лутковська підтвердила у коментарі Громадському радіо.

Подробиці тут: Валерия Лутковская. «Карманная» омбудсменша
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Чюдо в перьях, потому тебя и взяли на эту должность, что вата ватная Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 3157
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у нас тоже там не дураки...перевербовали
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У кремля бывших агентов не бывает, так что опять мимо лузы прикол, Сарочка. Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 4007
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А кому нужно лично мнение этой говорящей головы..?? Твое дело дефачка...сложить разорванные мысли чувака с ксивой презЕдента в осмысленное предложение...выйти и сказать его ртом.... и всЕ....а собственные свои мысли держи при себе.....
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Тебя это тоже касается ))
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Я не являюсь выносной говорящей головой чувак с ксивой презЕдента.....
Я говорю только за себя....
Так что ты пукнул в лужу...
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Не бреши. Ты известный порохобот на оплате. Так шо мнения не имеешь.
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Да ты шо..?? Это ты в своих влажных мечтах увидел...ил в своем бреду узнал??
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Не стесняюсь спросить, девушка имеет родственные связи с ученым-генетиком Менделем? Вопрос риторический...
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вряд ли. тот был монах. вера у них разная...
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Назови украинцев фашистами.А неугодных - агентами.И быдло поверит. Не глядя на дела.
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ну и в чём он не прав Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 1724 или ты поклонник петушария Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 1724
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Ярко! Присоединяюсь! Зачем полумеры!!! Скабеева это самое то!!! Ну то что надо Перзиденту коломойскому, ой извините Зеленскому!!!
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тебе то - а мой президент Кошулинский Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 2222
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А чё? -- Нормальный повод для гордости молодых функционеров.
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...молодой команды свеженького президента Украины.
Показательно.
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Огент ******* , значит из компашки зрадофило-фсёпрапальщиков . Порохвсепакрав Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 1175 .!! Ясненько .. Оно и понятно ,, Вова абы кого к себе не взял бы .
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не - он просто великарашен - воруй торгуй

есть серваки и кресла
я хозяин вся страна Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 4742 Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 4742
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Вот так вот украинцы в очередной раз просрут свою независимость?
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не надо про всех - виликорошения не украинцы Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 4944 Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 4944
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Вот казалось бы, после ухода в прошлое партии регионов в Украине больше не останется пророссийских сил, ан нет, появились последыши ихние зебилы.
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Уродливый гибрид, который вовремя не абортировали((((
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Я вже сотню раз запитував вас всіх - ви не задумувалися, чому після революції гідності УКРАЇНСЬКОГО народу, до влади в Україні прийшли ЖИДИ?????!!!
Якщо не знаєте чи знаєте та мовчите, то скажу я. Коли вороги хочуть знищити державу сусіда вони завжди для цього використовують ворів, корупціонерів та ЖИДІВ!
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Интересно: как долго провисит тут эта реплика?
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Я знаю що не довго. Але від того її правдивість та реальність не зменшиться.
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Дурість повна! Подивіться навкруги - пів країни дебілконутими стали! І це не жиди, не цигани, не кавказці і не чухонці з Кацапіїї. Українці! І що значить до влади "ПРИЙШЛИ"? Їх чехи вибрали, чи португальці?
Не знаю, може Чорнобиль став на мізки діяти....
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А ти що думаєш що в країнах з таким низьким рівнем соціальної свідомості та примітивними інкстинтами до влади приходять через чесні вибори, а не через зубожіння та маніпуляції зубожілими. Я тобі більше скажу, тут не половина дибілів , а 95% і їх такими робили десятиліттями вороги. Я колись на одній співбесіді з жидом, в компанію якого думав піти працювати, сказав красти це зло, корупція це знищення держави, а він так дивиться і з ухмилкою каже, ви що комуніст???? Я думаю, а ти що дибіл чи ворог? Так я слава Богу туди не потрапив.
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Да ты уже успела за один день пребывания на должности на3,14здеть про Харьков и Жукова такого, что только неадекват не будет считать тебя "агентом"
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дайте порохоботам за шнурки цеголко подержаться - пусть по ананируют по ностальгируют )))))))))))) Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 5371
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Родственница димы плюшевого...премьера паРаши.... Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 3198
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Я тоже была "агентом Кремля" - зачем кавычки?
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За-команда ,***** обсирала Україну,так само як її зе-шеф.
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На "интере" других не держат...
так что ты и осталась агентом кремля...(
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А какая настоящая фамилия Медведева?
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эта ************, на Интере, гадила на Украину.....

Господи, у клоуна вообще мозги есть???

Зебилы, Вы этого хотели??? Рузького реванша? Вы получили это.
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Хахли, у вас залишається єдиний вихід - знайти між собою спільну мову і створити свою політичну структуру, яка стане інструментом здобуття вами влади у цій країні. Ви вже робили ставку на перефарбовану партноменклатуру і гебешну агентуру, на патріотичних злодіїв і представників богообраного народу, на олігархат і мафію - все марно. Результат - зеро, а все через те, що ви ліниві і нерішучі. Єдине, чого ви добилися, це розуміння того, що попри те, що ви розмовляєте різними мовами, є щось важливіше, в чому ви єдині. Якщо ви не використаєте цю обставину - гріш вам ціна, так і залишитеся хахлами, замість того, щоб стати українцями.
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Не льсти себе
Единственное чем ты была - жертвой виртуального домогательства от неизвестного мужчины.
Теперь стала отверстием через которое Зеленский будет выливать свою ложь.
Не знаем даже что лучше .
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Последние достижения свинарчуков и

к а г а л а . Правда жизни .

Сверхсовременный разведывательный кораб ВМФ Украины на базе рыболовного сейнера .
Наверное для

маскировки систем РЭБ.Так и воюем уже 5 лет .
Гибридной техникой -
только потери Героев настоящие.Я теж була "агентом Кремля", - прес-секретар Зеленського Мендель - Цензор.НЕТ 3861
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ тоже была "агентом Кремля", - пресс-секретарь Зеленского Мендель
 
 
 
 
 
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