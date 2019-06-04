 Я тоже была "агентом Кремля", - пресс-секретарь Зеленского Мендель

Мендель спросили, как будет выстраивать отношения с прессой Администрация Президента Владимира Зеленского, учитывая, что во время президентства бывшего главы государства Петра Порошенко "сложились такие взаимоотношения со СМИ, когда ряд журналистов называли "агентами Кремля", а с другими общались на удобные президенту темы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Я тоже была "агентом Кремля" на прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля", – ответила Мендель.
Она отметила, что будет дополнительным элементом коммуникации Зеленского с прессой.
"У нас есть большая коммуникационная команда, есть я как дополнительный источник и есть президент, который никогда не отказывает в комментариях. Об "агентах Кремля" я ничего не могу сказать", – добавила Мендель.
- А як?
- Петрусин кінозал!!!
Кумівства не буде: К Зеленскому на Киевщине присоединился кум Пшонки
В промосковской партии "Слуга Народа" завершилось формирование списка кандидатов на мажоритарные округа в Киевской области, представлять политическую силу на 98 избирательном округе (Борисполь) будет скандальный нардеп Сергей Мищенко. Об этом сообщает "Антикор".
О Мищенко известно, в частности, что на выборах 2012 года он обещал освободить свой округ для Юлии Тимошенко когда та выйдет из заключения.
Сергей Мищенко имеет тесные связи с беглой командой Януковича и является кумом экс-генпрокурора Виктора Пшонки. Усиление позиций Мищенко связывают с его юридическими заслугами в отстаивании интересов прежних собственников Приватбанка.
Геращенко у Мінську замінить людина режиму Януковича Лутковська*. Бо послідовні, "нові" ж обличчя
Екс-уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання у Тристоронній контактній групі у Мінську. Цю інформацію Лутковська підтвердила у коментарі Громадському радіо.
Подробиці тут: Валерия Лутковская. «Карманная» омбудсменша
Я говорю только за себя....
Так что ты пукнул в лужу...
Показательно.
есть серваки и кресла
я хозяин вся страна
Якщо не знаєте чи знаєте та мовчите, то скажу я. Коли вороги хочуть знищити державу сусіда вони завжди для цього використовують ворів, корупціонерів та ЖИДІВ!
Не знаю, може Чорнобиль став на мізки діяти....
по ананируютпо ностальгируют ))))))))))))
так что ты и осталась агентом кремля...(
Господи, у клоуна вообще мозги есть???
Зебилы, Вы этого хотели??? Рузького реванша? Вы получили это.
Единственное чем ты была - жертвой виртуального домогательства от неизвестного мужчины.
Теперь стала отверстием через которое Зеленский будет выливать свою ложь.
Не знаем даже что лучше .
к а г а л а . Правда жизни .
Сверхсовременный разведывательный кораб ВМФ Украины на базе рыболовного сейнера .
Наверное для
маскировки систем РЭБ.Так и воюем уже 5 лет .
Гибридной техникой -
только потери Героев настоящие.