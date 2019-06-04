 Зеленский не исключает возможности сотрудничества с Саакашвили, - Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук после согласительного совета фракций.

"Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал он.

По его словам, команда главы государства еще формируется: в нее планируют привлекать как можно больше "интересных людей".

"У нас основное требование - это должны быть новые лица с новыми идеями, новые подходы", - уточнил Стефанчук.

28 мая Президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство, а на следующий день экс-президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА вернулся в Украину, пояснив, что теперь будет делать.

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Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

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В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".