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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1617) Саакашвили (2725) Стефанчук Руслан (17)

 Зеленский не исключает возможности сотрудничества с Саакашвили, - Стефанчук

Президент Владимир Зеленский не исключает возможности сотрудничества с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили, которому вернул гражданство Украины, а тот заявил о скором возвращении в Грузию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук после согласительного совета фракций.

"Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться", - сказал он.

По его словам, команда главы государства еще формируется: в нее планируют привлекать как можно больше "интересных людей".

"У нас основное требование - это должны быть новые лица с новыми идеями, новые подходы", - уточнил Стефанчук.

28 мая Президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство, а на следующий день экс-президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА вернулся в Украину, пояснив, что теперь будет делать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сторонники Саакашвили собираются в аэропорту "Борисполь" - люди держат баннеры и поют гимн. ФОТО

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении гражданства Украины. ДОКУМЕНТ

В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

Источник: https://censor.net.ua/n3130398
 
   
 Топ комментарии
 
А почему рожа на фото не вызывает доверия?🤔
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может потому что нечего сказать?а когда нечего сказать переходи на личность!работает +100.
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Давно уже пора обьеденяться с Саакашвили и выметать из власти соевую мародерскую мразь и отправлять на зону. В Саакашвили на ето есть и опыт и желание и бесстрашие и безкомпромисность в отличии от остальных ****
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может потому что нечего сказать?а когда нечего сказать переходи на личность!работает +100.
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Я так понимаю что у вас это вызывает восторг? Сочувствую😄
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вообще ни чего!
Но факт остается фактом,не зависимо от вашей интерпретации.
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Да мне всё равно. Раз хотели вот это, то радуйтесь😄
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да и мне пофиг!не понимаю вашей уверенности в моей радости!
после выборов в ВР буду смотреть.
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А мне то чего печалиться или радоваться. Я констатирую факт🤔
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А как это ещё можно назвать? Лицом философа? К счастью у меня нет зелёных очков😄
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Твой ник тоже не вызывает доверия, поэтому в спам троля.
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Я бы даже спросил почему дырка в обьективе круглая , а морда получается квадратная ? Ну это так после пива, звыняйте
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да мише и фас говорить не нужно, просто дать понюхать носок порошенко и он как бультерьер найдет и разорвет мародера на части будкостроитель сам в тюремную камеру забежит Зеленский не исключает возможности сотрудничества с Саакашвили, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1975
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Давно уже пора обьеденяться с Саакашвили и выметать из власти соевую мародерскую мразь и отправлять на зону. В Саакашвили на ето есть и опыт и желание и бесстрашие и безкомпромисность в отличии от остальных ****
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Краще б гнав швидше сабакова і картавого а то буде біда..
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Если Зеленский хочет в парламенте набрать столько же голосов как и на президенских выборах то только с Саакашвили обьеденившись. Иначе я уверен что партия Саакашвили может составить большую конкуренцию партии Зеленского
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Зеленский уже себя показал.Михо потеряет,если будет с ним объединяться.Зеленский просто сырой,у него нет команды полититков,у него есть команда квартала и те,кто смотрел этот квартал.Ничего у зеленского не получится.И не стоит ему давать шанс на выборах.Таки лучше Юли нет.
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Вах, новая тема в методичках? Теперь тянем Юлю как меньшее зло для ху йла? Она не прокатит, уже всем надоела.
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Та да...кучма с лутковской...это новые лица....новее уже нет...с новыми идеями и новыми подходами.....
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Зебил, даешь Саакашвили в Премьер-министры Украины ?
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"а тот заявил о скором возвращении в Грузию". и нафига был этот транзит?
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вывод, что украинское гражданство только прикрытием при возвращении в Грузию послужило, хотя закон есть закон, плохо многим не писанный
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а с Грузией они собираются сотрудничать - там новый президент и новая коалиция - они будут требовать возврата Сааки домой у нас - мало нам Венгрии ?
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Це було умовою його повернення в Україну
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Саакашвили нужен. Он правду говорит. Да и дела известны.
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Точнее четыре дела и все уголовные, начиная от разворовывания бюджета и заканчивая сокрытием убийств мирных граждан.
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Нужно очистить все властные органы от барыго-кроликов..Иначе, эта мразь воровская, будет тормозить все реформы новой команды...Саакашвили-мощный двигатель, для освобождения Украины от крупного ворья...
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От какого крупного ворья освободил Саакашвили Грузию, хоть одну фамилию назови. Известен только один саакашвили который позорно, как крыса втихую сбежал от народа Грузии и Прокуратуры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский не исключает возможности сотрудничества с Саакашвили, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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