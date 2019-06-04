 На автозаправке на Черниговщине произошел взрыв, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"4 июня в 3:20 в городе Бобровица по улице Незалежности, 2Г на территории автомобильной газозаправочной станции ООО "ОТО ГАЗ" состоялось возгорания запорной арматуры с последующим взрывом газовой емкости объемом 5 куб. м", - сообщили спасатели.
В 3:30 пожар был ликвидирован, указали в ведомстве.
"Жертв и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений не произошло", - сообщили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.