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Все про:ПАСЕ (1291) Россия (72943) Ионова (8)

 Большинство делегаций опускают глаза, - Ионова заявила, что в июне высока вероятность возвращения РФ в ПАСЕ

Делегация России может принять участие в июньской сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Прямому" сообщила заместитель главы Комитета ВР по вопросам европейской интеграции, народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.

"Возвращение России в ПАСЕ зависит от самих членов делегации разных стран, которые являются членами ПАСЕ. Потому что на самом деле, их комитет министров иностранных дел рекомендовал принять такие изменения, но тогда они противоречат вообще принципам и ценностям этой организации на условиях, которых она была создана. То есть, если страна, которая осуществляет агрессию и оккупацию другого члена Совета Европы, и на нее нет никаких санкций, какой смысл вообще в этой организации быть?

Мы видим, что на самом деле это не в первый раз такие попытки возвращения российской делегации. Опять же, в июне это очень вероятно. Потому что, пока, мы видим, что большинство делегаций других стран-членов опускают глаза, понимая, что это такая фанатичная идея Генерального секретаря Ягланда, который хочет завершить свою карьеру, вернув Российскую Федерацию", - отметила Ионова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД на годовой сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

В то же время решение Комитета министров еще должен утвердить в июне ПАСЕ.

Россия в июне 2017 года прибегнула к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3130395
 
 
 Топ комментарии
 
а шо с них спрашивать - надо если спрашивать то здесь,у нас, в Украине и с Зеленского - какого хрена он назначает бывших регионалов и когда он начнет оправдывать яныка и компанию? - у меня такое впечатление - шо не было 5 лет войны,13000 жертв,разрушенных городов,сел и поселков ,мы все не жили тяжело ,ради победы в войне - нет все забыто и очень не правильно по моему
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Сейчас они опускают глаза. А завтра раздвинут булки...
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Если сами себя продали бене с уйлом, то что мы можем требовать от других. Ничего.
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Очередное достижение «молодых руководителей» Украины. Правильной дорогой идёте кловуны😄
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Это Беня молодой, что ли? )))) рукокодит-то по сути явно не Зе
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как-то уж очень напоминает одного известного деятеля - яимоямолодаякоманда))))
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Вернуть срочно хряка к корыту, а то так засрал своими хрякоботами цензор, шо здесь воняет как в паРаше. Гы.
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Вот это как раз пріём тролля, смешать самого ненавістно в паРаше політіка с паРашей.
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Ну так дешевый газ Европа любит, там же не дураки керують))
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История учит только тому, что ничему не учит: Молдова, Грузия, Украина.........
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Если сами себя продали бене с уйлом, то что мы можем требовать от других. Ничего.
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Вполне ожидаемо...там все руководство паРашка за яйца держит с помощью разных методов... Большинство делегаций опускают глаза, - Ионова заявила, что в июне высока вероятность возвращения РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8669
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Сейчас они опускают глаза. А завтра раздвинут булки...
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Максим Бурбак: Будь-які спроби поставити країну на коліна чи повести шляхом принизливої капітуляції закінчаться погано (відео) http://nfront.org.ua/news/details/maksim-burbak-bud-yaki-sprobi-postaviti-*******-na-kolina-chi-povesti-shlyahom-prinizlivoyi-kapitulyaciyi-zakinchatsya-pogano
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а шо с них спрашивать - надо если спрашивать то здесь,у нас, в Украине и с Зеленского - какого хрена он назначает бывших регионалов и когда он начнет оправдывать яныка и компанию? - у меня такое впечатление - шо не было 5 лет войны,13000 жертв,разрушенных городов,сел и поселков ,мы все не жили тяжело ,ради победы в войне - нет все забыто и очень не правильно по моему
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у Зе войны не было, у него только маленькая печалька - "Сватов" в Украине запретили, ведь такой культовый сериал, что просто зашибись, Оскар по нем рыдает... А коснулось бы его лично - там мина бы в дом прилетела, или хотя бы сам на передовой повоевал, а так ....Что говорить, если грубо три четверти страны так и не поняли, что страна воюет
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Все прекрасно знают, что идет война, просто людям влили в уши, что она гибридная, потому и такое специфическое отношение.
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но не от президента же....Все проигрыши Украины на международной арене -это ошибка выбора украинцев. Все бывшие вернулись и назначены, о чем можно говорить тогда с новым со старыми заплатками...
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Опускают глаза... "Европейские ценности" давят? Элитные евро-азиатские моральные уроды.
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Пора стране поворачивать в сторону Южной Азии?
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а Зе смотрит прямо и сдает Украину. Ему то что....., вон Кучму назначил, Пиня видно денег подкинул.......

Спасибо зебилам, что продали Родину!!!
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Іонова фактично уизнала імпотентність ПАРЄ як міжнародної організації, а так звані "цінності" цього збіговиська еуротолєрастів - це ніщо.
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машка ионовка лапши навешала, нет чтобы сказать, что они там просрали все сами, порошенко крал, мародерствовал, торговал с агрессором и требовал от других санкции вводить, так решила стрелки перевести, сразу видно, что из партии ублюдка-будкостроителя, такая же лживая как и мародер порошенко
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что ж твой кумир комик ничего не делает от слова совсем?
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буду спрашивать с комика когда ваше соевое сообщество закончит свою каденцию и освободит места для представителей комика а пока, мародер порошенко в ответе за своих посипак Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9398
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Так пусть корупционер Аваков идет в отставку и ответит за своих убогих подчиненных, убивших пятилетнего пацана на детской площадке
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так кто против? обратись к пагубию, пусть соберет подписи и выставит на голосование, это же твоя соевая коалиция, которая так успешно кнопкодавила все эти годы Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4931
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соя тут при чем? уже сколько раз спрашиваю и никто так и не объяснил до сих пор))))) или текст методичек у вас не принято подвергать анализу?
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гугл тебе в помошь, а если ты не можешь открыть поисковик, то это твои проблемы Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3255
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при чем тут гугл, троль? ВОПРОС К ТЕБЕ - СОЯ тут каким краем???
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Була тут стаття про секретний договір М-Р. Це як натяк
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Вот вам и реванш рыгов.
Пока клоун занят выбором секретарш и развлечениями на концертиках враг Украины укрепляет свои позиции в гибридной войне
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Реванш обеспечил Мародёр "Свинарчуковский" своей предыдущей предательсткой политикой.
С Томосом тебя, барыга.
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С комиком тебя, зебил.
Кто ж выбрал "говорящую голову", не ты ли сам?
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Відповім вам обом і тим 73%+25% дибілам, які голосували за цих двох. Я казав після першого туру виборів, що ситуація з виборцями та цими двома кандидатами ця ситуація називається ЦУГЦВАНГ. Вибір без вибору.І що Україна у звязку з цим вже програла. А програла тому, що тут в переважній більшості 95% живуть дибіли. Це сумна првда.
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Спасибо, у меня хорошее зрение, а вы кричите жирным шрифтом
Значит, по вашему, раз у Украины был выбор без выбора, и каждый шаг её народа приводит только к худшему результату, это значит, что вы и я и он такие убогие, что не достойны жить в независимой стране?
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Не достойні та убогі, все вірно. Є декілька відсотків достойних 4-6% решта безнадійних..... Тому і маємо те що маємо. І так я кричу тому що мені безмежно прикро це розуміти та бачити, як виродки руйнують країну в якій я і мої діти живуть!!!
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ну конечно, соевые все просрали, а теперь про рыгов вспомнили, кстати рыг будкостроитель был твоим кумиром все эти 5 лет, так, что если ты на рыгов пиняеш, то все претензии к мародеру порошенко, он основатель рыговского сообщества Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9254
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Арьевы, Ионовы, один бестолковый сброд
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при соевом мародере все рыги сидело под шконкой, пришел Вазелин и все крисы повылазили,а русня расправила крылья по всех фронтах,не пройдет и года и в страну с почестями вернеться швпкокрад,зебилы довольны,лишь бы не Порошенко
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Да, был бы Порошенко у руля, то такого не допустил бы.
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Адепты клоуна видят вокруг одни шутки.
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З Заходом так було завжди:сіюминутні баблові інтереси завжди перемагали стратегічні. Згадайте 1938 рік і Мюнхен. Справа в тому, що росіяни будуть їсти кору з дерева, підтиратися соломою, але будуть підтримувати свого фюрера, якщо він забезпечить їм відчуття победоносия. А тому Путін може чекати скільки завгодно. А для європейського обивателя не зїсти вранці бекон з яїшницею -трагедія. Він не думає про те, що буде, коли Путін отримає свої хотелки. Бо це буде ( а може не буде) колись, далеко (так він думає) а бекону немає вже сьогодні. ТОму вони здадуть цю незрозумілу та непотрібну їм Україну. Ми мали 5 років щоб щось зробити путнього з країною і стати дійсно Країною а не залишитися гівном в ополонці. Ми ці 5 років профукали і тепер напевно вже прийшло пора готуватися до найгіршого
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какого хера они должны Украине что то? Они за 5 лет сделали для страны очень много,у нас же в обществе куча дегенератов которые никого и ничего не уважают,начиная от других людей и заканчивая страной в которой живут,миллионы ватников которые срали на Украину,миллионы граждан которые ищут как ******* и иметь выгоду с страны,посмотри на США там люди патриотичны во всех отношениях к своей родине,не срут и мусорят где попало,уважают свободу слова и личность других людей,именно из за их сплоченности страна сильна и не нуждаеться в подачках от других,они сами себя могут защитить от кого либо другого,а у нас общество дерьмо,и глядя на это общество со временем отпадает желания помогать в чем либо ему когда это общество само себе не имеет желание помочь.Так что мир уже достаточно сделал для Украины,надо гражданам тоже что то менять в себе если хотят изменений а не ждать что притйдет дядя Вася и принесет райскую жизнь на блюдечке
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Як в нас 73% дебілів під час війни вибирають клоуна, то що ми можем вимагати у других?
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Пускай новый президент обратится к руководителям Европейских стран о не допустимости такого шага. Международные отношения теперь его зона ответственности. "Назвался груздем - полезай в кузов". А если не тянешь, вали в отставку.
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потужная свинячая перемога - насмотрелись на то что свиня торгует с окупантом!!!! Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3430
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никто из высших чинов цивилизованного мира никогда за все годы президенства Порошенка не говорил о торговле с оккупантом,а вот вазелиновые во всю орали об этом
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а Штаб по предотвращению торговли с окупантами говорит об обратном - ему я верю - тебе нет!!! Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3288
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Олигофрен,напоминаю--твое у власти.У зебилов еще пять лет Петя виноват будет что зеленые срут себе в штаны
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Україна видавила кацапів з ПАСЕ за напад на її територію, за вбивства українців. То це ти називаєш "СВИНЯЧОЮ ПЕРЕМОГОЮ" і аплодуєш, чмо?
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аплодирую его определению лугандонцев как повстанцев - молодца свинорыл))) Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7784 Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7784
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Просто если рашку вернут в ПАСЕ без всяких санкций то как было сказано в статье тогда смысла в этой ПАСЕ никакого! просто превращается в клуб ********* ПО ВСЕ ХОРОШЕЕ ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО! а следовательно открыто станет вопрос а какого хера вообще там делать в той ПАСЕ!!
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Те кто голосовал за Зе так и не поняли что идет, как и куда. Главное это Порошенко вынес все с бывшей резиденции и как Зе поставил депутатов на колени. А вынес ли Петя, а поставил ли Вова...главное телик сказал и все....
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Думаю, що єдиний, хоча і не безболісний метод, якимось чином повпливати на ПАСЄ, ООН, Лігу Націй і подібні імпотентні організації - відновлення ядерного статусу країни, у відповідності до невиконанння європейськими переляками умов Будапештського меморандуму.
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Если это произойдет, Украине надо выйти из этой бесполезной комичной организации, вот и все.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство делегаций опускают глаза, - Ионова заявила, что в июне высока вероятность возвращения РФ в ПАСЕ
 
 
 
 
 
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