 Большинство делегаций опускают глаза, - Ионова заявила, что в июне высока вероятность возвращения РФ в ПАСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Прямому" сообщила заместитель главы Комитета ВР по вопросам европейской интеграции, народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.

"Возвращение России в ПАСЕ зависит от самих членов делегации разных стран, которые являются членами ПАСЕ. Потому что на самом деле, их комитет министров иностранных дел рекомендовал принять такие изменения, но тогда они противоречат вообще принципам и ценностям этой организации на условиях, которых она была создана. То есть, если страна, которая осуществляет агрессию и оккупацию другого члена Совета Европы, и на нее нет никаких санкций, какой смысл вообще в этой организации быть?

Мы видим, что на самом деле это не в первый раз такие попытки возвращения российской делегации. Опять же, в июне это очень вероятно. Потому что, пока, мы видим, что большинство делегаций других стран-членов опускают глаза, понимая, что это такая фанатичная идея Генерального секретаря Ягланда, который хочет завершить свою карьеру, вернув Российскую Федерацию", - отметила Ионова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи

Напомним, 17 мая Комитет министров Совета Европы на уровне глав МИД на годовой сессии в Хельсинки поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

В то же время решение Комитета министров еще должен утвердить в июне ПАСЕ.

Россия в июне 2017 года прибегнула к финансовому шантажу СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими от января 2015 года. Но Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Сейчас в Совете Европы действует мощное лобби во главе с Германией и Францией, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.