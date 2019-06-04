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Все про:дети (3555) МВД (7859) Переяслав-Хмельницкий (41) убийство (5219) Шевченко Артем (163)

 Если совершил преступление, отвечай, курва, - в МВД обещают наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе

В МВД Украины пообещали наказать виновных в гибели пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, комментируя убийство ребенка пьяными полицейскими.

"Хотя и безумно сейчас тяжело, но я все-таки попробую сформулировать в чем разница реакции правоохранительной системы на преступления, которые ранее совершали милиционеры и на преступления, которые, к сожалению, бывает совершают до сих пор полицейские. Разница в следующем:

• нулевая толерантность к подозреваемым в погонах;
• ни малейшего сокрытие информации о неправомерном поступке;
• отсутствие круговой поруки.

То есть свой или не свой, новый или старый, мелкое правонарушение или особо тяжкое преступление, если совершил - отвечай, курва. И при этом мы стараемся представить полную информацию, как только возможно по нормам УПК, учитывая, что органом досудебного расследования преступлений полицейских - была не полиция, а Государственное бюро расследований или НАБУ. Под процессуальным руководством ГПУ, конечно. Кому-то, если считаем, что несправедливо подозревают полицейских или неверная квалификация, или неправомерное преследование, можем помочь юридически в защите", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава полиции Киевщины Ценов подал рапорт об отставке и просит направить его в зону ООС, в связи с убийством его подчиненными мальчика. ВИДЕО

Шевченко не смог вспомнить резонансных случаев, когда руководство "покрывало бы", "отмазывало", искусственно выводило из-под ответственности, искажая картину преступления, как во Врадиевке, или скрывало информацию о событии.

"Конечно могут быть единичные позорные проявления такого, но не системные и не массовые. Подавляющее большинство проступков правоохранителей становятся публичными и никто этому не препятствует. Как ответственный за коммуникацию в МВД Украины в течение 4 лет - я это могу утверждать. Конечно, это не оправдание. Это скорее покаяние. К сожалению, полицейские совершали и будут совершать преступления. Где бессознательно, где умышленно. Где-то от пьяной глупости, как сейчас в Переяславе, где-то от злого умысла. К примеру, в США (~ 350 млн. населения, в 8 раз больше, чем в Украине) от рук полицейских ежегодно (статистика с 2012-13 гг.) Погибает от 800 до 1000 человек. В 2016 году - 963, 2017 году - 995, 2018 году - более 1000 человек. Значительную часть этих людей полицейские лишают жизни неоправданно или по неосторожности.

Понимаю, что это несопоставимые параметры - США и Украины. Но пожалуйста поймите и вы, что мы ничего не прячем: ни мелкую взятку, ни особенно тяжкое убийство. Ни проступок, ни преступление. Попробуйте это понять. Возможно, попробуйте простить, если сможете.

Мы все низко склоняем голову в скорби по невинной детской душой. Виновные в смерти 5-летнего Кирилла в Переяславе понесут наказание", - отметил он.

Также он добавил, что начальник полка Киевщины Дмитрий Ценов, чувствуя ответственность за действия подчиненных, подал в отставку, она принята Сергеем Князевым по согласованию с Арсеном Аваковым. Генерал полиции ІІІ ранга Ценов попросил для продолжения службы перевести его на тяжелые участки в зоне проведения ООС. Все необходимые первоначальные следственные действия проведены полицией, включая задержанием подозреваемых полицейских и все материалы переданы в ГБР для полного и объективного расследования.

"Вечная память ребенку. Соболезнования родным и близким", - написал Шевченко.

Как сообщалось, в г. Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Если совершил преступление, отвечай, курва, - в МВД обещают наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе 01
Если совершил преступление, отвечай, курва, - в МВД обещают наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3130393
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков в связке с Коломойским больше занят своим политическим проектом "Зеленский народный президент". И ему плевать, что там происходит в полиции и кто кого там застрелил. Для него полиция лишь инструмент достижения личных целей. Также как и нац корпус.
А то малое преобразование в виде патрульное полиции в больших городах это полностью заслуга Хатии Деканоидзе и только её.
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Я вам так скажу: у нормальних людей (а не порохоботів чи зеботів) обурення мають викликати як це вбивство, так і діамантові прокурори, як свинарчуки, так і справа рюкзаків! А то у нас дуже люблять подвійні стандарти...

От простий приклад: Порох назначив Кучму в мінську групу і Зе вчора назначив. Хіба є різниця? Для мене - ні! Але в тут коментах знаходяться ті, хто з розумним видом намагається пояснити, чому призначення Кучми в 2019 це нормально, а в 2015 - ні...
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Сегодня воруют, а завтра по пьяни детей убивают.
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нет, что вы. это папередники развели бардак, аваков чист как весенний снег.
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Да там до князя Святослава ниточки тянутся.
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Не, ограничат максимальный объем рюкзаков, что он втюхивает. А то он несколько увлекся...
Если совершил преступление, отвечай, курва, - в МВД обещают наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе - Цензор.НЕТ 7930
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Я так понимаю что он скажет как Медведчук-меня нельзя устранить
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Якщо посадять Порошенка та Югу, то можливо. А так ні, він зла менше накоїв ніж ці.
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Я так розумію що ви з Луганська чи Донецька. Тоді так, він багато зла скоїв для таких як ви😄
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Кто еще не пропиарился на этом уголовном преступлении?
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Во время войны за такое полицейских ждал бы расстрел, а их начальство-разжалование и штрафбат. Но войны нет...
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Направив зброю (навіть незаряджену) в сторону людини - 10 років тюрми. Якщо це макет - 5 років тюрми. Стрільба за межами стрільбища - 15 років тюрми. Витягнв зброю з кобури, чи з місця належного зберігання - все, що трапляється надалі, кваліфікувати, як навмисні дії. Якби було таке написане в законах, то чи багато б найшлося бажаючих розважатися зі зброєю?
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меня папа когда провожал в военное училище, говорил - увидишь, что кто-то из вас, балбесов, направляет автомат в товарища - е..шь прикладом наотмашь, потом разберутся, шутил он или нет, был патрон в патроннике или нет. уе..ть не пришлось, врать не буду, а предупредить что сейчас у..у, пару раз довелось. подростками были, ума немного, а оружие в руках.
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З зони ООС та державного кордону всіх сто відсотково на зону, прикольна пропозиція.
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ещё один мусор-интеллектуал, это тот, который за общественные связи отвечает, шпарит таким понятным для мусоров языком, ну чисто курва какая то Если совершил преступление, отвечай, курва, - в МВД обещают наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе - Цензор.НЕТ 8520
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Аваков в связке с Коломойским больше занят своим политическим проектом "Зеленский народный президент". И ему плевать, что там происходит в полиции и кто кого там застрелил. Для него полиция лишь инструмент достижения личных целей. Также как и нац корпус.
А то малое преобразование в виде патрульное полиции в больших городах это полностью заслуга Хатии Деканоидзе и только её.
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Аваков 5 років не був у свЯЗКЕ з Коломойським і що, де реформи..???? Навіщо ти пишеш нісенітницю, порохоботе -мародере???
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Для ранимого ума электрокара Зе интервью реального руководителя Украины Игоря Коломойского, где он подчеркнул : "Зеленский - наша общая с Аваковым победа" .
https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda
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Українською не вмієш писати? ) Бариги то хто, ніщі українці не олігархи? Ти в своєму розумі?
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для особого ума - повторно:
Для ранимого ума электрокара Зе интервью реального руководителя Украины Игоря Коломойского, где он подчеркнул : "Зеленский - наша общая с Аваковым победа" .
https://news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-zelenskiy-nasha-obschaya-s-avakovym-pobeda
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Можна скільки завгодно лаяти опонента на цензорі. Але це не скасовує того факту, що з самого початку президентських перегонів значна частина МВС (якщо й не все цілком) утворила "державу в державі"; і дисципліна, і відповідальність особового складу (не кажучи вже про керівний) значно знизилися. І моральну відповідальність за це, рівно як і за наслідки, в тому числі несуть шалені "оптимісти" числом 73%. Спробуйте відкараскатись.
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На двух никчемных ублюдках сейчас все пытаются попиариться в "праведном гневе". Лучше бы так грозились "бриллиантовым прокурорам", к примеру.
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Я вам так скажу: у нормальних людей (а не порохоботів чи зеботів) обурення мають викликати як це вбивство, так і діамантові прокурори, як свинарчуки, так і справа рюкзаків! А то у нас дуже ******* подвійні стандарти...

От простий приклад: Порох назначив Кучму в мінську групу і Зе вчора назначив. Хіба є різниця? Для мене - ні! Але в тут коментах знаходяться ті, хто з розумним видом намагається пояснити, чому призначення Кучми в 2019 це нормально, а в 2015 - ні...
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Есть еще такие кто говорит что назначение Кучмы и тогда нормально и сейчас, я например, он не всесилен и не управляет ни Путиным ни Обамой ни Порошенко ни Трампом ни Зеленским.
А есть еще такие которые говорят тогда нормально а сейчас нет, это педроты сейчас такую тему двигают.
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А к остальным назначениям вы как относитесь? Кучма не самое одиозное назначение, итем более на общественных началах будет работать. Но Шефир! Баканов! Богдан!??? Это нормально???
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На прокуратуру и СБУ херои боятся кричать и пиарится, а на полицейского, особенно участкового можно сколько угодно говна лить, ответить не сможет, а когда пацреоту предлагаешь пойти работать в полицию, чтобы изнутри все изменить, сразу заднюю включают.
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К сожалению от такого никто не застрахован. Это судьба. Оказался мальчик не в том месте, не в то время. Просто не повезло. По банкам, ведь, не обязательно менты могли стрелять, а и гражданские
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А те що вбивці майдану беркутня працює в мусарні це теж ніхто не застрахований чи вони знаходяться не в тому місці бо повинні були бути на нарах?
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беркут, взагалі-то, майже всім складом звалив на парашу та до криму. Всі, які лишилися у правоохоронній системі не мають крові небесної сотні на руках, інакше вони б не працювали в органах далі.
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Вся беркутня причетна до розгону майдану, і які ж це тоді реформи і люстрація якщо вони і далі мусори? Тобто Богдану неможна працювать бо він люстрований а порошенку матіосу і беркутоні можна ,їх це не стосується.все як у нас в україні,закон ворогам.
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Ну взагалі-то вони виконували наказ. Злочинний чи ні? Це вже має вирішувати суд. Чи ви вважаєте, що коли людина стріляє з пістолета, то винен пістолет? Так ось силова структура це той самий пістолет. А наказ їм видавали конкретні люди. В даному контексті розгін демонстрантів не є злочином, злочином є подальше вбивство людей.
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Взагалі то відповідальності за виконання злочинного наказу ніхто не відміняв чи ви вважаєте що тих хто стріляв у свій народ, якому присягали на вірність є якесь виправдання? Якщо скоїв злочин, відповідай, курво, - у МВС обіцяють покарати винних у смерті 5-річного хлопчика в Переяславі - Цензор.НЕТ 7131
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Злочином є і розгін демонстрантів і вбивства бо іх наймали на роботу як захісників, а не як бандитів і вбивць .
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По вашій логіці сєпарів в донецькій і луганській області теж не потрібно було пистить??? Вони ж повстанці, як каже зебіл зараз. І їм в який-то мірі народ теж присягав, так?
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По моїй логіці треба було захищати Крим від окупантів який теж здали продажні мусори як і лугандон.Там чомусь вони забули що присягали і що треба захищати, а не здавати свою землю і зброю ворогу.А майдан вони захищали від свого народу?
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Я просто хочу сказати, що підтримання правопорядку в деякий момент часу переросто в бойню. Але на початку євромайдану, доки не пролилася кров - бєркутня, де юре закону не порушила...
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Беркутня і взагалі мусорня існувала і існує для підтримки правопорядку і захисту громадян а у нас вони вважають що їх утримують щоб вони захищали дупи можновладців.Так от поки вони будуть займатися не ти для чоро їх найняли, то доти і будуть такі випадки.
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"Всі, які лишилися у правоохоронній системі не мають крові небесної сотні на руках" - ти особисто перевіряв? Ті, що втекли, передчасно засцяли або їм просто дали втекти, там усе було надто очевидно, інші вичікували, доки зрозуміли, що система не змінилася, покарання не буде, можна співпрацювати.

Ось тобі один з прикладів, Антонова пам´ятаєш?

https://antikor.com.ua/articles/69607-chomu_kolishnij_berkutivetsj_jevgen_antonov_dosi_v_lavah_mvs
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Почему Вы верите, что они стреляли по банкам?
Они сначала врали, что мальчик сам упал и ударился.
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Ну, возможно, по-тому, что даже местные жители подтверждают тот факт, что на том пустыре часто постреливали.
пруф: А на пустыре, где развлекались копы, уже не раз замечали признаки стрельбы. Весной это место заливает водой, летом тут люди устраивают огороды, а пустующая земля поросла бурьяном.

Вряд ли они специально как по живой мишени стреляли...
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В любом случае, утверждать куда они целились и стреляли можно только после нормального расследования. Тем более, что-то категорически утверждать на данный момент не могут те, кто не был свидетелем событий.
Лозинский по первоначальным версиям тоже "чисто охотился на кабана"...
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Пусть следствие думает, а вернее, расследует по чем они стреляли.
И расследование должна проводить не полиция.
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из-за 2-х конченых дебилов пострадали люди, убит ребенок, его родные никогда не придут в себя от этой страшной трагедии, а сколько еще пострадает, возможно, ощутят на себе последствия этой катастрофы и те, немногие честные, кто пришел в полицию бороться с преступностью и те, кто пытается там что-то реформировать..., но всего-то навсего нужно было провести эту гребаную переаттестацию как следует и безжалостно расставаться со всеми алкашами и придурками, которых всегда хватало в полиции...
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Проавильно! Зальцман, где отрубанные руки авакова? где реформы? кто заказал мальчика? где выражение соболезнования родителям мальчика от презальцмана?
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Все верно, только за зарплату в 7000, а во многих городах и за 10000 лучших не от береш, все патриоты только на словах, за копейки, темболее в полиции желающих все меньше и меньше работать, полицейский одна из самых популярных вакантных професий на бирже труда. А денег в казне нет (много пошло на борды с предвыборные с Путером) уже военным прекращаются выплаты за поднаем жилья, отпускных, подьемных, а вот батальйон "Варшава" все больше и больше.
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А хто буде відповідать що колишні мусори працювали в реформованій мусарні? Скільки беркутів відповіли за майдан і чому ці вбивці працювали і працюють поліцаями?
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Бо патріоти не йдуть за копійки ішачити в поліцію, от і набирають за об'явами, хто нікуди не попав.
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Якщо вони були беркутами і мусорами то після реформи і люстрації не повинні були працювати поліцаями. Чому я на свої податки повинен утримувать вбивць і хабарників?
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Нет, он уже получил повышение и героя Страны В Смартфоне от презальцмана!
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А как? Если пуля одна, а стреляли спьяну по очереди, то кто сделал фатальный выстрел установить не возможно. Оба уйдут в отказ и что дальше?
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ну так их коллеги по мусарне знают что дальше делать, наденут полиэтиленовый пакет на голову или провода к гениталиям привяжут, опыт у них там большой, оба сразу сознаются, было бы у мусоров желание, а показания выбить для них дело плевое и обыденное
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Пойдут с отягчающим, как групповое. И никого не волнует - сами они не помнят или специально не говорят.
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Та да, и пойдут по инстанциям... До суда по правам человека дойдут и там их признают невиновными за недоказанностью. Отпустят и выплатят компенсацию за время вынужденного простоя и моральный ущерб.
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В этом случае должен нести персональную ответственность презальцман, как отвечающий за все, что происходит во вверенной ему Стране В Смартфое!
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Они соучасники, обоих на нары, а пока следствие в СИЗО, лет 20 следствие, значит в СИЗО лет 20.
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Это был не просто мальчик, это был Джон Коннор, а полицаи были из будущего...
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все заметили, что методички Стеця дали указ мощно изо всех сил топить лично Авакова?
Может они расчитывают свалить Авакова до парламентских выборов, чтобы полиция больше так не наглела и не мешала правильно проводить выборы?
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Везде методички Стеця. Аваков ни в чем не виноват. Пьяные полицейские тоже. Виноват сам мальчик. В противном случае это все методички Стеця.
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Да да да!!! Это всё Порошенка виноват! Вали на папередникафф!
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да кто там эти социальные сети, да еще такие специальзированные ресурсы как цензор читают? ну несколько тысяч, может десятков тысяч подписчиков, это капля в море на электоральном поле, авакова по любому не любят и тут команда стеця особой погоды не делает
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А ти часом не мусорок,що так вболіваєш за рюкзачника?
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а как соевая ботва восторженно восхищалась Аваковым, когда менты избивали проестующих украинцев под АП при петрусе...
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Опг МВД не стоит искать козла отпущения.
Пора привлекать к ответу главаря банды и тех, кто привел его на эту должность.
У кого короткая память - это кролик сеня и баба Юля.
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И Офшоренко, его банда из СБУ контрабасила, и ничего, так как рыло в пушку, не могла сделать с полицией, и Гидрант про это знал, и Кума Югу туда же за сокрытие, тогда будет правильно.
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А Офшоренко это Зебоба со своими кипрскими фирмами?
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а с новыми автоматами что раздали аваковцам, я вообще представляю какая жесть теперь будет...
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У них дальность ведения огня меньше чем в АК или АКСУ, так что не в тему, а как раз наоборот, чтобы минимизировать подобные риски.
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Зеленский, докажи что ты слуга народа, а не авакова, отправь его в отставку!
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Чего ты доколупался к клоуну? Он занят.
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Он министра МВД без БПП, а теперь ПЕСа отправить не сможет, до выборов во всяком случае, министр мвд- это кресло лимит коалиции, а не президента.
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Дякуємо Петру Олексійовичу за потужну, безальтернативну реформу поліції!
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Лахта беснуется. Давай уже начинай дякувать Зебобе за бездеятельность и поедание шаурмы. Якщо скоїв злочин, відповідай, курво, - у МВС обіцяють покарати винних у смерті 5-річного хлопчика в Переяславі - Цензор.НЕТ 3041
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Мусора не изменились и совершают преступления, зная что коллеги "прикроют". Это было и есть сегодня. А сказки, что они сами о себе рассказывают- это расчитано на доверчивых дебилов. Доверия Авакову и его ведомству нет. Он должен освободить место для порядочного человека. В Квартале еще остались кандидатуры или уже всех пристроили?
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Готов за 7000 в месяц патрульным идти, или ты непорядочный человек. За 10000 можешь патрульным в пограничники пойти, но служить будешь в болотах далеко от цивилизации, готов подтвердить, что ты порядочный человек не словом, а делом?
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никого не пасодют, там уже порешали, магар отвезли, зайчиха десяток убила и шо?? забыли этот цирк, людей кислотой обливают и шо? тут кум там брат, этих тварей отстреливать надо, максимум шо ментёнка выгонят с работы, это у них там такая статья есть - за убийство выгнать с работы.
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Діти, й не лише діти, найбільше ******* гратися на комп'ютері в стрілялки. Між реальним, та віртуальним світом межа дуже розмита. Щоб вона зникла, вистачить сильних емоцій. Алкоголь, або наркота, цю межу знищують повністю.
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"• нулевая толерантность к подозреваемым в погонах;
• ни малейшего сокрытие информации о неправомерном поступке;
• отсутствие круговой поруки."
Почему до сегодняшнего дня не сказали из какого оружия пьяные полицейские стреляли и где они его взяли? После окажется, что они его нашли, подняли и оно само выстрелило.
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Гаишник и беркутовец - бывшими не бывают. Опора Авакова.
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Контрабандисты и террористы бывшими не бывают, Алик Нарик и Ахметов - опора Порошенко.
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Курво это по нашему, хорошо что не ***#ь.
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Не звиздите! Как была круговая порука так и осталась.Каждый начальник от мало до велико не хочет чтоб шум стоял!Систему менять не с мелких полицейских нужно а с генералитета! Как сосали с низу и до самого верха так и сосать продолжают!!!
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И на Зелю те же зрадофилы. А зрадофилам пофигу повод. Порошенко, Зеленский, Папа Римский- пойдет все. Зраду будут орать однаково. Такой тип человекообразных, своего рода трутни общества. Да, для себя пожрут, попутно пару цветочков опылят... А в улей- и давай: то ни так, здесь не то, это не по ихнему, переделать! Они типа, пчелы, им типа, должны. Только делать должен кто то, без них, они устамши. И скока таких в улее? В процентном соотношении? Убили дитя... Жуть, зато повод- сказочный.

Зашибись, две трети улья нашли "кормильца", ещё прикольнее, чем он их прокормит?
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А тем временем в Европе - в Испании подросток получил 1,5года тюрьмы и выплату 20000 евро пострадавшему за то, что накормил бомжа печеньем в котором начинку заменил на зубную пасту.... Что было бы там с полицейскими, в пьяном виде убившими ребёнка?
https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=web&cd=&ved=0ahUKEwjb3MyMi8_iAhXOxIsKHRG_CpUQzPwBCAM&url=https%3A%2F%2Ftjournal.ru%2Finternet%2F100064-bloger-iz-ispanii-poluchil-tyuremnyy-srok-za-prank-na-youtube-on-nakormil-bezdomnogo-pechenem-s-zubnoy-pastoy&psig=AOvVaw2LywKaNBMdxx6PrlG63jZf&ust=1559712263635745 Суд также запретил ему вести соцсети в течение пяти лет
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Аваков должен подать в отставку!!! Смерть невинного ребенка это результат и его в том числе преступного непрофессионализма и безответственности. В нормальной стране с нормальными законами и верховенством права он понес бы и уголовную ответственность вместе со своими подчинёнными, потому что за их действия отвечает руководитель ведомства. Это просто немыслимо, стрелять в жилой зоне буд- то это тир!!!! Надо менять все руководство, провести чистку, убрать алкашей и идиотов, усилить контроль за оружием, его ношением, применением и усилить наказание за нарушения правил обращения с ним. Так же надо проверять уровень интеллекта всех, кому оно выдаётся, и запретить вне службы иметь его при себе, уходя с работы пусть сдают, как было раньше. Родственникам убитого ребенка мои глубокие соболезнования, крепитесь, держитесь, нет слов, ...
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В нормальной стране Президент прикотором создавалась такая структура тоже был бы посажен или отведен от политики навсегда, а у нас он спокойно готовит реванш.
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Забыл только уточнить что только к тем преступлениям которые вызывают резонанс в обществе и о которых узнали люди и вынесли в информационное поле применяются вышеперечисленные требования типа нулевая толерантность а ко всем остальным преступлениям в погонах начиная с коррупционных деяний высших чинов и заканчивая поборами постовых"пупкиных"что то не применяется эта нулевая толерантность
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Я так понимаю, что первый оформленный протокол на тему "ребенок подскользнулся и упал" - это нулевая толерантность, прозрачность расследования и полное отсутствие круговой поруки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕсли совершил преступление, отвечай, курва, - в МВД обещают наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе
 
 
 
 
 
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