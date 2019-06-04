 Если совершил преступление, отвечай, курва, - в МВД обещают наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика в Переяславе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, комментируя убийство ребенка пьяными полицейскими.

"Хотя и безумно сейчас тяжело, но я все-таки попробую сформулировать в чем разница реакции правоохранительной системы на преступления, которые ранее совершали милиционеры и на преступления, которые, к сожалению, бывает совершают до сих пор полицейские. Разница в следующем:

• нулевая толерантность к подозреваемым в погонах;

• ни малейшего сокрытие информации о неправомерном поступке;

• отсутствие круговой поруки.

То есть свой или не свой, новый или старый, мелкое правонарушение или особо тяжкое преступление, если совершил - отвечай, курва. И при этом мы стараемся представить полную информацию, как только возможно по нормам УПК, учитывая, что органом досудебного расследования преступлений полицейских - была не полиция, а Государственное бюро расследований или НАБУ. Под процессуальным руководством ГПУ, конечно. Кому-то, если считаем, что несправедливо подозревают полицейских или неверная квалификация, или неправомерное преследование, можем помочь юридически в защите", - написал он.

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Шевченко не смог вспомнить резонансных случаев, когда руководство "покрывало бы", "отмазывало", искусственно выводило из-под ответственности, искажая картину преступления, как во Врадиевке, или скрывало информацию о событии.

"Конечно могут быть единичные позорные проявления такого, но не системные и не массовые. Подавляющее большинство проступков правоохранителей становятся публичными и никто этому не препятствует. Как ответственный за коммуникацию в МВД Украины в течение 4 лет - я это могу утверждать. Конечно, это не оправдание. Это скорее покаяние. К сожалению, полицейские совершали и будут совершать преступления. Где бессознательно, где умышленно. Где-то от пьяной глупости, как сейчас в Переяславе, где-то от злого умысла. К примеру, в США (~ 350 млн. населения, в 8 раз больше, чем в Украине) от рук полицейских ежегодно (статистика с 2012-13 гг.) Погибает от 800 до 1000 человек. В 2016 году - 963, 2017 году - 995, 2018 году - более 1000 человек. Значительную часть этих людей полицейские лишают жизни неоправданно или по неосторожности.

Понимаю, что это несопоставимые параметры - США и Украины. Но пожалуйста поймите и вы, что мы ничего не прячем: ни мелкую взятку, ни особенно тяжкое убийство. Ни проступок, ни преступление. Попробуйте это понять. Возможно, попробуйте простить, если сможете.

Мы все низко склоняем голову в скорби по невинной детской душой. Виновные в смерти 5-летнего Кирилла в Переяславе понесут наказание", - отметил он.

Также он добавил, что начальник полка Киевщины Дмитрий Ценов, чувствуя ответственность за действия подчиненных, подал в отставку, она принята Сергеем Князевым по согласованию с Арсеном Аваковым. Генерал полиции ІІІ ранга Ценов попросил для продолжения службы перевести его на тяжелые участки в зоне проведения ООС. Все необходимые первоначальные следственные действия проведены полицией, включая задержанием подозреваемых полицейских и все материалы переданы в ГБР для полного и объективного расследования.

"Вечная память ребенку. Соболезнования родным и близким", - написал Шевченко.

Как сообщалось, в г. Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.



