EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  245  18
Все про:Зеленский (1617) Трамп (2265) Тизенгаузен (1)

 Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом скорее всего после саммита G20 (28-29 июня 2019 года).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в эфире Радио Свобода.

"Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20 (28-29 июня 2019 - ред.) Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о то, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть сложный и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки.

По его мнению, как бы ни парадоксально это было, но скорее всего, одним из катализаторов этой встречи стал глава ГПУ Юрий Луценко: "Именно у Луценко на руках достаточно серьезные рычаги, чтобы перетасовать карты уже следующим выборам в США. Как минимум, дело в отношении Burisma, которое было возбуждено в Украине. В этом деле фигурирует сын Джо Байдена, приемный сын Керри, бывшего госсекретаря США. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Дональда Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение посетить Вашингтон

Также Тизенгаузен считает, что у Трампа достаточно высокие шансы переизбраться на следующий срок.

"Если Зеленский не пойдет по пути большинства наших чиновников, которые, не дождавшись результатов выборов, уже выражают симпатии тому или иному кандидату, если он сделает ставку и угадает нового президента и не будет делать резких движений, как делает, например, Луценко, тогда у него все получится", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3130389
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А там вообще неРабиновичи есть???????
 показать весь комментарий
 
 
Тизен хто, прости госпаде?? Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 3952 Мюнхаузен тоже был евреем по-ходу Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 1492
 показать весь комментарий
 
Ще один щирий українець в команді найщиріших українців...
 показать весь комментарий
 
 
Та то редактори помилилися. Мабуть Тізенгаузенко.
Нє, все одно не виходить....
 показать весь комментарий
 
 
А ти як щирих визначаешь, по чубу или по мятому піджачку?))
 показать весь комментарий
 
А встречаться будут у дверей туалета? Пример уже имеется... Правда, там не дошло до встречи у писсуара по соседству - "пИсальный орган" у "украинской стороны", к писсуару не был приспособлен...
 показать весь комментарий
 
Ужас, у вас в голове только исключительно туалетные темы) проблемы что ли ?
 показать весь комментарий
 
про джулиани с его грозными высерами уже не вспоминают , мародер - будкостроитель порошенко не знал, как набиться на встречу с трампом, а зелинского самого пригласили Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 64
 показать весь комментарий
 
Я так понимаю, в «окружении» Зеленского одни «украинцы»..........☹️
Ничего против евреев(!) не имею, но все таки........
 показать весь комментарий
 
думаешь если бы в его окружении были одни казаки-гаврилюки, то это окружение было бы лучше? Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 4665
 показать весь комментарий
 
Tiesenhausen ist der Name eines alten baltischen Adelsgeschlechts. Das ursprünglich aus Niedersachsen stammende Geschlecht gelangte im Zuge der Kolonisierung des Ostseeraumes im 13. Jahrhundert nach Livland.
 показать весь комментарий
 
Та вчора хтось анекдот викладав.
Веде Моісей євреїв по пустелі, а назустріч ще один народ іде. І ведуть його та командують теж євреї. Моісей і пита- ;А ви хто?;
На що ті відповідають ; А ми українці!;

А загалом- до цього українців вже давно готували. Пам'ятаєте ФСБ-шну казочку про Вальцмана?
 показать весь комментарий
 
Нет не могут
внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен повторят выдумки по цепочке
Мозговая-российские СМИ-сайт президента- Мендель. Дивная компания
Истерика Банковой продолжается. В бой брошен Мюнхаузен, ой... Тизенгаузен..

Правда тут. Правда победит.

Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
Оно пять врет...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_3.html




:
 показать весь комментарий
 
там прикольное приглашение - без конкретной даты. Типа "-Куме, заходьте на борщ. - Та у Вас же собака! - Та от ж "
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен
 
 
 
 
 
 вверх