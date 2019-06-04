 Враг за сутки 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, из них 6 раз - из запрещенных минометов, потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
- трижды вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Верхнеторецкое - из минометов калибров 120 мм и 82 мм;
- вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- в районе населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;
- трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Новотроицкое - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи села Водяное - из автоматических станковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза:
- вблизи города Попасная - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Новозвановка - из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.
По данным разведки, 3 июня один оккупант был ранен.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции украинских сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
- вблизи города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Опытное - из станковых противотанковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сообщили вв пресс-центре ОС.
Так держать!