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Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (936) Помпео (131)

 Россия должна быть привлечена к ответственности за эту ужасную трагедию с MH17, - Помпео

Официальный Вашингтон продолжит добиваться ответственности от России за применение ею боевого оружия по гражданскому самолету Малазийских авиалиний MH17 в небе над украинским Донбассом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в понедельник во время пребывания в Нидерландах государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Мы имели шанс сегодня обсудить с министром иностранных дел этот вопрос, а также работу, чтобы сделать все для того, чтобы привлечь россиян к ответственности за эту ужасную трагедию. Нидерланды могут рассчитывать на то, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут их поддерживать", - подчеркнул Майкл Помпео.

В связи с этим он подтвердил, что Россия должна была бы продемонстрировать большее взаимодействие и сделать соответствующие шаги.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за то, что произошло там, и я думаю, этот процесс сейчас продолжается. Надеюсь, Россия осознает, что в ее же интересах дать все разъяснения о том, что произошло в этой ужасной ситуации, которая унесла человеческие жизни", - подчеркнул госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды потребовали от Малайзии объяснений, в связи с заявлениями о роли России в гибели рейса МН17

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3130387
 
   
 Топ комментарии
 
Трагедия ужасна. Как и ужасно никчемное и беззубое отношение к преступнику,причастному к этой трагедии.
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5 лет не могут расследовать, только имитируют, что что то делают, в реальности ни кому ничего ненадо.
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Щось не бачу у вас особливого бажання..
Самі розмови.
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5 лет не могут расследовать, только имитируют, что что то делают, в реальности ни кому ничего ненадо.
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откуда следует, что 5 лет - это слишком долго? каддафи за жёпу брали лет 10. а ОПГ РФ покрупнее будет... Росія має бути притягнута до відповідальності за цю жахливу трагедію з MH17, - Помпео - Цензор.НЕТ 2618
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Трагедия ужасна. Как и ужасно никчемное и беззубое отношение к преступнику,причастному к этой трагедии.
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Конечно должна.......кто ж спорит........
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Glavniji terorist prezik putin Xy*lo dolzen bit osuzhdjon i sidet tjurme, a fashistkaja *****-racija roSSija razdelena na nacionalnie respubliki... Podrugomu vsjo pustuju.
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Нужно срочно провести парад самого решительного осуждения, где выразить озабоченность глубже Марианской впадины. Представляете как кацапсины напрягутся? Ужоз!
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очень грозное заявление, в кремле уже все обосрались от страха.
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Пусть сначала США "рога поправят" премьер-министру Малайзии, чтобы "херни не порол...". Я, конечно, понимаю, что он - не премьер-министр демократической республики, а "конституционной монархии", и монарха держит, за "кожаную ручку переключения передач", "ночная кукушка" из России, однако, надо, всё-же, "держать нос по ветру" - так и на "проблемы" можно нарваться...
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А шо, Нижние Гланды уже не хатят "прривлекать"???!
🤔
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия должна быть привлечена к ответственности за эту ужасную трагедию с MH17, - Помпео
 
 
 
 
 
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