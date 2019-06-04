 Власть должна законодательно урегулировать отношения с Россией, как с агрессором, - Вакарчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я призываю президента, его команду и Верховную Раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией как со страной-агрессором. У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем, можно или нет торговать с Россией, можно ездить на концерты или нет. И это вопрос не просто общественной дискуссии", - сказал Вакарчук.

По его словам, необходимо сформировать относительно России целостную украинскую политику без двойных стандартов.

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