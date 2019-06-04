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 Политика Украины
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 Власть должна законодательно урегулировать отношения с Россией, как с агрессором, - Вакарчук

Лидер Партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал власть законодательно урегулировать отношения с Россией как с агрессором.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я призываю президента, его команду и Верховную Раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией как со страной-агрессором. У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем, можно или нет торговать с Россией, можно ездить на концерты или нет. И это вопрос не просто общественной дискуссии", - сказал Вакарчук.

По его словам, необходимо сформировать относительно России целостную украинскую политику без двойных стандартов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130386
 
   
 Топ комментарии
 
Славик за тебя мало кто проголосует. Ты уже напрягаешь. Оставайся прекрасным певцом и музыкантом. Если с Зе ничего не выйдет то будет уже не до тебя.
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голос прорезался у славика исключительно за деньги пинчука Власть должна законодательно урегулировать отношения с Россией как с агрессором, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7509 видать доход выше, чем от концертной деятельности
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Ладно, шут с ним, со Славком, ты лучше скажи
кто круче, Моника Мендель или бюст маршала Жукова ? Власть должна законодательно урегулировать отношения с Россией, как с агрессором, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4587
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голос прорезался у славика исключительно за деньги пинчука видать доход выше, чем от концертной деятельности
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Як був Славко дурень, так дурнем і залишився.

"Урегулирование отношений с агрессором" відбувается тільки через приціл зброї
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Так он и предлагает дать по щам, всем нашим любителям рефуйрендумов
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а как не мямлить, крикнуть через свой концертный 250W усилитель вам в ухо в 4 часа утра
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Ладно, шут с ним, со Славком, ты лучше скажи
кто круче, Моника Мендель или бюст маршала Жукова ?
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а если бюст моники жуковой, с маршалом менделем сравнить, то там паритет получается Власть должна законодательно урегулировать отношения с Россией, как с агрессором, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 5878
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мужская логика под женским ником, это исчо опасней чем внешний вид деточки -веточки у Зеркаль. Моника Мендель, лавуриат конкурса БЮСТгалтера Жукова на кожаной флейте.
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Славик за тебя мало кто проголосует. Ты уже напрягаешь. Оставайся прекрасным певцом и музыкантом. Если с Зе ничего не выйдет то будет уже не до тебя.
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Нормально за него проголосуют. Очевидно ровно половина, от 73% как минимум.
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Оказывается, что 3% - это половина от 73% Власть должна законодательно урегулировать отношения с Россией, как с агрессором, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 1961
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скорее от 27%, если не половина то четверть точно
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больше он оттянет на себя весь протестный лекторат зебла и останутся только 10% любители квартала и рассмеши гомика, в активе пианиста
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не думаю, а вот у бпп он реально откусит пару процентов
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Ну вот из тех кого я знаю никто не будет. Я не буду. Скорее всего в западных областях проголосуют и на этом все. Он уже имел возможность что-то делать и на что-то влиять. Когда был в раде он ничем так и не смог выделиться. Его позиция - я за все хорошее, против всего плохого ну как бы это сказать? Не оригинальная что ли.
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Пусть скажет это Гепе, который поносит наших националистов но мордор тв...
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ну да, украинцам олигарх коломойский роднее они за него 73%- ми проголосовали / Минск.
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И чего ж ты, славочка, та долго молчал? А-а-а, Зе ждал...
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СМЕШНО!
Требовать от Зеленского "готового встать перед Путиным на колени" того, чего не смогли за пять лет добиться от Порошенко.

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не смешно, а грустно.
Время сильных закончилось, в тренде "коленоползатели" или мямли
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Ох и певун.А,шож за пять лет эту "песню" пэте ни разу не пропел?
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Поддерживаю. Основная проблема именно в том, что пока есть безвиз с мордором, пока туда ездят гастарбайтеры мыть унитазы оркам, пока все без исключения олигархи и просто спекулянты ведут бизнес как ни вчем ни бывало, пока предприятия русских олигархов в Украине приносят им прибыль и налоги в казну мордора, пока Украина закупает у гибридных соседей нефть, газ, лекарства, бытовую химию и массу других товаров, о какой поддержке санкциями партнерами может идти речь ? Сами люди этого не сделают, потому что критиковать власть - это одно, а свою задницу из тепла вытащить - это уже совсем другое. Так что Законы по выстраиванию стены с мордором нужны как воздух, если мы все еще собираемся сохраниться как украинское государство.
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А народу от таких инициатив легче станет?
Значит ничего и не надо делать.Порошенко не глупей Зеленского и понимал чем это грозит экономике. Плохо начал Вакарчук, зашкварился сразу же. Популизм дешевый.
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Как Вакарчук себе это представляет? ВР будет кишить прокацапскими слугами уродов и недобитыми рыгами. И без закона очевидно, что с агрессором и оккупантом не торгуют, в гости и на гастроли не ездят. А вот сериалы и фильмы продавать можно, но не всем, а только избранным. Избранным - в прямом и в переносном смысле.
Если не ошибаюсь, то Вакарчук и без закона не ездит на расею с 2014 года, а вот новоизбранный перЗедент особо не заморачивался. Снимал своё кино на расеи и чхать хотел на всю Украину.
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По его словам, необходимо сформировать относительно России целостную украинскую политику без двойных стандартов.Источник: https://censor.net.ua/n3130386 вакарчук, так конкретно твоя какая позиция. а то ты только других критикуешь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласть должна законодательно урегулировать отношения с Россией, как с агрессором, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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