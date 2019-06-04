 Власть должна законодательно урегулировать отношения с Россией, как с агрессором, - Вакарчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Я призываю президента, его команду и Верховную Раду, наконец, разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией как со страной-агрессором. У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем, можно или нет торговать с Россией, можно ездить на концерты или нет. И это вопрос не просто общественной дискуссии", - сказал Вакарчук.
По его словам, необходимо сформировать относительно России целостную украинскую политику без двойных стандартов.
"Урегулирование отношений с агрессором" відбувается тільки через приціл зброї
кто круче, Моника Мендель или бюст маршала Жукова ?
Требовать от Зеленского "готового встать перед Путиным на колени" того, чего не смогли за пять лет добиться от Порошенко.
Время сильных закончилось, в тренде "коленоползатели" или мямли
Значит ничего и не надо делать.Порошенко не глупей Зеленского и понимал чем это грозит экономике. Плохо начал Вакарчук, зашкварился сразу же. Популизм дешевый.
Если не ошибаюсь, то Вакарчук и без закона не ездит на расею с 2014 года, а вот новоизбранный перЗедент особо не заморачивался. Снимал своё кино на расеи и чхать хотел на всю Украину.