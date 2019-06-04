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 Политика Украины
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 Россия с 2014 года нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоров, - Джеппар

Российская федерация, оккупировав Крым и создав конфликт на Донбассе, нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной.

Об этом первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сказала в понедельник в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Когда Россия оккупировала Крым, фактического она нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной. Оккупировав Крым, она свернула все формы свободы. Ее цель и такая "голубая мечта" - максимально разорвать связи Крыма и Украины, выжать Украину и память о ней",- сказала Джапарова.

По ее словам, когда "старший сосед" оккупировал территорию Крыма, он также оккупировал инфраструктуру. Речь идет о передатчиках и телевизионных башнях, с помощью которых РФ влияет на сознание людей.

"Сегодня, например, в Крыму незаконно используют 503 частоты - телевизионные и радиовещания. Роскомнадзор до сих пор выдает лицензии на вещание Национальное, региональное и локальное", - добавила представитель МИП.

По убеждению первого заместителя министра руководителя политики, Украина могла бы попытаться строить отношения с РФ, но только после того как Россия вернет оккупированный Крым и завершит войну на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарушение прав человека в оккупированном Крыму должно стать основанием для ужесточения санкций против РФ, - Джеппар в ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3130385
 
   
 Топ комментарии
 
Шо ещё за такой " старший сосед "? Нашла "старшего" соседа, дура. Ещё бы сказала: одиннарот или старший брат.
Адийотка, историю Украины почитай.
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Да ну?
Может ты еще и легко перечислишь эти самые 407 договоров?

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а нафуя Украине пытаться строить отношения с рузьке скотомогильником, даже после де оккупации крымнаша, донгураса, лугандона и уплаты репарации. Припадочные дегенераты смогут оживить Украинцев, которых они убили. Тогда зачем они нам. Тупенькая ты Эмине Джеппар, как и всякая зебилка.
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с каких пор в правительстве гнойсмана появились зебилы? соевый, ты хоть иногда мозги свои напряги прежде чем глупости писать
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И где ты в моем посте или в заявлении Джеппар, увидел предложение "пытаться строить отношения"?
Прочисти свои мозги от "скреп". ("скрепы" не только ватными бывают)
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Пришлось проверить. Оказалось: таки Джеппар, а не Джапарова.
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Шо ещё за такой " старший сосед "? Нашла "старшего" соседа, дура. Ещё бы сказала: одиннарот или старший брат.
Адийотка, историю Украины почитай.
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Виявляється, коли припікає, міністерство інформполітики згадало про свої прямі обов"язки. Так то ж працювати треба. Ботоферма з одобрямсом, звісно, дешевше.
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Ця агітація самообман і більш нічого. Ще жодна країна не повертала миром щось захоплене.
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Ще жоден олігарх не повертав миром щось вкрадене.
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нет. мы просто скрупулезно записываем все в тетрадочку, что бы потом выставить счет.
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А шо это москали "старший сосед" вдруг стали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия с 2014 года нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоров, - Джеппар
 
 
 
 
 
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