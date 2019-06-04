 Россия с 2014 года нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоров, - Джеппар

Об этом первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сказала в понедельник в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Когда Россия оккупировала Крым, фактического она нарушила 407 двусторонних и более 80 многосторонних договоренностей с Украиной. Оккупировав Крым, она свернула все формы свободы. Ее цель и такая "голубая мечта" - максимально разорвать связи Крыма и Украины, выжать Украину и память о ней",- сказала Джапарова.
По ее словам, когда "старший сосед" оккупировал территорию Крыма, он также оккупировал инфраструктуру. Речь идет о передатчиках и телевизионных башнях, с помощью которых РФ влияет на сознание людей.
"Сегодня, например, в Крыму незаконно используют 503 частоты - телевизионные и радиовещания. Роскомнадзор до сих пор выдает лицензии на вещание Национальное, региональное и локальное", - добавила представитель МИП.
По убеждению первого заместителя министра руководителя политики, Украина могла бы попытаться строить отношения с РФ, но только после того как Россия вернет оккупированный Крым и завершит войну на Донбассе.
Может ты еще и легко перечислишь эти самые 407 договоров?
Прочисти свои мозги от "скреп". ("скрепы" не только ватными бывают)
Адийотка, историю Украины почитай.