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 Глава полиции Киевщины Ценов подал рапорт об отставке и просит направить его в зону ООС, в связи с убийством его подчиненными мальчика. ВИДЕО

Глава Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов заявил, что написал рапорт об отставке.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук заместителя директора Департамента коммуникации Нацполиции Ольги Атамановой, об этом он заявил журналистам вечером в понедельник, 3 июня, после  акции протеста под стенами МВД после смерти 5-летнего ребенка, который погиб от пули полицейских.

"Я несу ответственность за действия своих подчиненных, поэтому обратился к главе Нацполиции с рапортом об отставке и прошу направить меня в место проведения ООС", - сказал Ценов.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев, который тоже вышел к митингующим, заявил: "Прежде всего хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как отец - даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции, - уверяю, что мы максимально будем способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимые с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных",

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3130383
 
   
 Топ комментарии
 
Вчинок Ценова повинен бути прикладом для Авакова.
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ти почекай - ще жодний подібний вчинок не був доведений до кінця. Все то брехливий піар.
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Полиция это срез общества. Не удивлюсь, если убийцы - два зебила.
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Треба задовільнити. Такі бажання мають в першу чергу і терміново задовільнятися.
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Никто никого не уволит - он уже занёс наверх, чтоб не выперли.
Сам такое хлебное место никто не оставит.
А это всё - на камеру.
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И не сядет никто, упыри даже не арестованы не арестованы, суд только завтра должен рассмотреть меру пресечения Кто же придёт добровольно поднять преднамеренное убийство, а тем более мусор.
Ща, напишут шо то была не пьянка, а торжественные проводы двух сотрудников на плановое лечение в Баден Баден на которое они уже убыли. А шо, ни подписки, ни ареста. Имели право.
А вы думаете откуда это показушная свирепость руководства МВД и зельцмана Они знают, что никакого наказания не последует даже этим баньдюкам в форме не говоря уже за Рюкзакова.
Мыльный пузырь короч.
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А Князева пинками под зад из полиции выпроваживать?
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На нары тебя. Нечего штаны протирать в штабе. А на передовую не пойдешь, брехыдло хитрожопое.
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Во время визита президента на шахту "Лесная" между ним и журналисткой Прямого случился конфликт. Зеленский предложил журналистке купить квартиру семье погибшего шахтера.
Телеканал Прямой выполнил пожелание президента и купил квартиру семье погибшего на горняка Михаила Павлика.
Трехкомнатная квартира площадью 72 кв м находится в городе Червоноград на улице Сокальской, 28.
В квартире будут жить вдова погибшего и трое их детей.
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Ты тему прозевало или читать не умеешь, троллятина?
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В бане за оскорбления давно не был ?
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ты в курсе, что за флуд не по теме, в бан тоже улетают
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Одно нарушение не оправдывает другое. Ферштейн ?
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конечно не оправдывает, поэтому если грозишь баном другому, буль готов и самому в него попасть. Ферштейн? Глава полиции Киевщины Ценов подал рапорт об отставке и просит направить его в зону ООС, в связи с убийством его подчиненными мальчика - Цензор.НЕТ 6825
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Я всегда готов, только придраться насчет меня тебя сложновато будет, я здесь собеседников не оскорбляю.
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я не придираюсь ни к кому, есть правила они для таких флудеров как ты тоже писаны. тебя никто не оскорблял, ты прискакал в качестве адвоката, если только это не твой второй ник и ты с двух как многостаночник здесь коменты оставляешь. Глава полиции Киевщины Ценов подал рапорт об отставке и просит направить его в зону ООС, в связи с убийством его подчиненными мальчика - Цензор.НЕТ 7629 все в равных условиях, любишь медок, люби и холодок Глава полиции Киевщины Ценов подал рапорт об отставке и просит направить его в зону ООС, в связи с убийством его подчиненными мальчика - Цензор.НЕТ 5079
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Ты меня только что назвал "флудером". Приведи пример моего флуда или возьми свои слова обратно.
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Добрые дела делаются тихо, а не ради пиара и троллинга. "Купил" Кривой (читай барыга)? ОЧЕНЬ ХОРОШО. Вот и заставил Зеленский вора/марадёра поделиться награбленным- хотя бы с несчастной семьей, потерявшей кормильца. Так какого ляда свистеть на каждом углу? Смотри, а то мы вспомним, сколько "квартир" (или на квартиры) барыга украл у тех, кто в них действительно нуждается!
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добре діло було би, якшо зебіл виконав би свою обіцянку: квртира - по половині вартості кожен сплачує. Але зебіл швидко "забув" про обіцянку. Хоч сам - на порядок багатше Макеєнка (бувшого мера Києва, нині власника "Прямого").
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Не думаю, что забыл. Просто Пеця решил "перехватить инициативу", чтобы его троллям было чем каждую ветку на Цензоре зас#рать.
Был бы Пеця такий "швидкий" в реформах и уничтожении коррупции- был бы президентом на второй срок, а не на свалке истории с ненавистью украинцев. Глава полиции Киевщины Ценов подал рапорт об отставке и просит направить его в зону ООС, в связи с убийством его подчиненными мальчика - Цензор.НЕТ 4503
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соевый, вы с этой квартирой как с торбой по всем веткам носитесь, креатива уже у мародеров не осталось, тупо свой кривой канал пиарят как только могут Глава полиции Киевщины Ценов подал рапорт об отставке и просит направить его в зону ООС, в связи с убийством его подчиненными мальчика - Цензор.НЕТ 3876
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Кремлебот, вы с ольгинскими "соевым" и "мародером" по всем веткам носитесь, не надоело еще?
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Это его Каваков заставил роль играть, чтобы народ утихомирить. Такие морды...хоть пацюкив бый. Кунсткамера человекоподобных.
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Да ты провокатор конченый. Тебя наверно полиция в задний проход поимела что ты успокоится не можешь.
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Вчинок Ценова повинен бути прикладом для Авакова.
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ти почекай - ще жодний подібний вчинок не був доведений до кінця. Все то брехливий піар.
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Можливо. Треба уважно слідкувати де він буде, але в першу чергу повинен подати рапорта Аваков, бо саме він відповідає за свою гнилу реформу.
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Ні. Якщо у авакова є наградна зброя та честь... Хоча, про що я...
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От цікаво, оця пика хоч в одну каску чи бронік влізе? Чи потрібно по спецзаказу замовляти? І чого не показали, що люди їм кричали?
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Який бронік?! Буде в Сватовому горілку пити. Через півроку отримає підвищення - герой.
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Полиция это срез общества. Не удивлюсь, если убийцы - два зебила.
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зебилы - это такие порохоботы, пишущие против Зе.
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А если прыхильныки Пэтра Олэсиеевыча? Здывуешься?
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Шокодебіл, ти чому українською не спілкуєшся?
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І коли це таке було, що б карманні тузіки на пайці були зрізом суспільства? Відходами - так.
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Вбив Аваков !

Вбив провалом поліцейської реформи, як так гарно розпочала та впровадила в патрульній поліції Ха́тия Деканои́дзе. Ви ще памятаєтєте Хатію, за Вікіпедією - грузинский и украинский государственный и политический деятель. Руководитель Полицейской академии МВД Грузии (2007-2012); Министр образования и науки Грузии (2012); Начальник Национальной полиции Украины (2015-2016).

Ви ще памятаєте як лише чотири - три роки тому прийшли молоді патрульні. які допомагали людям, і як ми пишались ними!

А зараз?
А зараз: Аваков, гниль, корупція і п'янство - все пишеться через кому, як синоніми
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"Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму." Л. Филатов.
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Немного на камеру поиграют, подождут пока народ угомонится и все как всегда стихнет. Что там за Княжичи и Гандзюк уже много наказали?
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Согласен. Технологии успокоения- отработаны. Кстати- работают отменно!
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Шеремет, убийцы майдановцев, а нет Пороха и никому не интересно. даже за свинарчуков забыли, а то ни есть ни спать не могли. Нацжёны лепят вареники, а Моника Мендель играет на кожаной флейте
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава полиции Киевщины Ценов подал рапорт об отставке и просит направить его в зону ООС, в связи с убийством его подчиненными мальчика. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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