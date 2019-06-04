 Глава полиции Киевщины Ценов подал рапорт об отставке и просит направить его в зону ООС, в связи с убийством его подчиненными мальчика. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук заместителя директора Департамента коммуникации Нацполиции Ольги Атамановой, об этом он заявил журналистам вечером в понедельник, 3 июня, после акции протеста под стенами МВД после смерти 5-летнего ребенка, который погиб от пули полицейских.
"Я несу ответственность за действия своих подчиненных, поэтому обратился к главе Нацполиции с рапортом об отставке и прошу направить меня в место проведения ООС", - сказал Ценов.
В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев, который тоже вышел к митингующим, заявил: "Прежде всего хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как отец - даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции, - уверяю, что мы максимально будем способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимые с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных",
Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.
Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.
По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.
Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.
Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.
2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
Сам такое хлебное место никто не оставит.
А это всё - на камеру.
Ща, напишут шо то была не пьянка, а торжественные проводы двух сотрудников на плановое лечение в Баден Баден на которое они уже убыли. А шо, ни подписки, ни ареста. Имели право.
А вы думаете откуда это показушная свирепость руководства МВД и зельцмана Они знают, что никакого наказания не последует даже этим баньдюкам в форме не говоря уже за Рюкзакова.
Мыльный пузырь короч.
Телеканал Прямой выполнил пожелание президента и купил квартиру семье погибшего на горняка Михаила Павлика.
Трехкомнатная квартира площадью 72 кв м находится в городе Червоноград на улице Сокальской, 28.
В квартире будут жить вдова погибшего и трое их детей.
Был бы Пеця такий "швидкий" в реформах и уничтожении коррупции- был бы президентом на второй срок, а не на свалке истории с ненавистью украинцев.
Вбив провалом поліцейської реформи, як так гарно розпочала та впровадила в патрульній поліції Ха́тия Деканои́дзе. Ви ще памятаєтєте Хатію, за Вікіпедією - грузинский и украинский государственный и политический деятель. Руководитель Полицейской академии МВД Грузии (2007-2012); Министр образования и науки Грузии (2012); Начальник Национальной полиции Украины (2015-2016).
Ви ще памятаєте як лише чотири - три роки тому прийшли молоді патрульні. які допомагали людям, і як ми пишались ними!
А зараз?
А зараз: Аваков, гниль, корупція і п'янство - все пишеться через кому, як синоніми
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму." Л. Филатов.