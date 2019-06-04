 Российские власти строят полигон для отходов химического оружия на Брянщине, в нескольких десятках километров от Украины и Беларуси

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание БЕЛСАТ.

Почепский район Брянской области. Здесь в селе Семцы, насчитывающем более полутора сотен дворов, состоялся народный сход или, как официально называют это власти, – публичные слушания. Собравшиеся в сельском ДК люди негодовали.

"Мы бы вас благодарили и носили бы вас на руках. Но когда вы сейчас обманным путем, по-другому я этого не расцениваю, предлагаете нам согласиться на перевод сельскохозяйственных земель в земли хозяйственного назначения, а потом сказать – вы же согласились", – говорит депутат сельсовета и активист Вячеслав Прибыльнов.

Бунтуют жители села неслучайно. Недавно они узнали, что в паре километров от Семцов, вплотную к соседней деревне, построят еще один полигон для захоронения химических отходов. Отходы – с секретного завода "Почеп" – одного из семи в России, которые уничтожали химическое оружие. Местные жители показали нам территорию будущего полигона. Его площадь – 100 гектаров и, по словам людей, от него до деревни – "километр, ну пускай – два километра, больше не будет".

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На закрывшемся заводе хранились авиационные химические боеприпасы весом до 2 тонн. Последний снаряд уничтожили три года назад. Многие жители села работали на "Почепе" разнорабочими и видели, как там хранились химотходы. Подробности нам рассказал бывший рабочий завода, пожелавший остаться неизвестным.

"Там все течет. Это бочки, консервная банка. Мы там присутствовали и видели, как захоранивали – засыпали землей консервную банку с мешками целлофановаными. Как они увозить будут, как будут сошкребать – никто не знает. Я засыпал просто, помогал"", – говорит местный житель.

Завод остановили и решили переоборудовать. Появился вопрос, что делать с отходами, ставшими сюрпризом для столичных инвесторов.

"Предприятие уничтожило химическое оружие, а отходы после утилизации предприятия остались, которые имеют определенную опасность для населения", – рассказывает эколог-общественник Александр Витовцев.

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Вячеслав Прибыльнов говорит, что люди боятся за свое здоровье и даже за жизнь будущих поколений.

"Мы против того, чтобы переносили отходы ближе к селу. Оно находилось на расстоянии 6 км, а сейчас его планируют перенести на расстояние меньше 2 км. А за завод мы да! Мы согласны на любой другой участок", – добавляет Прибыльнов.

Жителей села обещания мало успокоили. Они всерьез опасаются того, как опасные отходы повлияют на их жизнь. Да и того, как уже влияет, то, что так и не захоронили должным образом.

"Мы пьем воду, растения растут, животные ходят – мы все это едим и потребляем. Сейчас говорим "болит это", а никто не знает, от чего человек болеет. Онкологических заболеваний уже 50 % в Семцах", – рассказывает пенсионерка Александра Потапенко.

После народного схода сельчане долго не расходились от клуба. А чиновники поехали по соседним селам и деревням – убеждать людей в необходимости строительства небезопасного спецполигона.

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В свою очередь корреспонднт российского издания КоммерсантЪ" Александр Чернов в своем материале пишет: "Социальное напряжение в Почепском районе Брянской области в связи с намеченным здесь строительством специального полигона для отходов утилизированного химического оружия, не утихает. Ведь "ударить" может и, скорее всего, ударит не только по жителям Почепского района, но и по всей Брянщине. Переживем ли мы еще один "Чернобыль", теперь уже химический?..

Напомню, некогда под брянским райцентром Почеп много десятилетий подряд размещался страшно засекреченный склад боевых отравляющих веществ "Долина" (говорят, самый большой в Старом Свете). Потом на его территории построили объект "Почеп" – завод по утилизации этого самого химоружия. Получившиеся отходы захоронили фактически на месте. Военные ушли, и власти стали думать, как перепрофилировать огромный промышленный объект. Недавно на горизонте появился отечественный фармацевтический гигант ФГУП "Московский эндокринный завод". Но его не устроило наличие могильника отходов от переработки химоружия.

Брянские чиновники живо согласились вынести "могильник" за территорию предприятия. Фактически под огороды жителей большущего села Семцы. Люди взбунтовались. Власти долго не уступали. Наконец, под давлением местных активистов и независимых журналистов чиновники все же пошли на некоторые уступки, согласившись на словах перенести специальный полигон отходов подальше от почепского села Семцы. Но "уступки", как выясняется теперь, оказались хитрыми. Власти тихонечко решили, что самым подходящим местом для хранения химических отходов будет, только представьте весь цинизм властей, территория… памятника природы областного значения "Семецкая дубрава". Та самая заповедная территория, где, на секундочку, произрастают три вида растений, внесенных в Красную книгу Брянской области, и обитает исчезающий средний дятел – он внесен еще и в Красную книгу РФ.

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В "Семецкой дубраве" так же бьют поверхностные источники речки Рамасуха, впадающей неподалеку в Судость – главную водную артерию Почепского района. В ней местные и приезжие постоянно купаются летом, окунаются на Крещение. Ну и наконец, по соседству с "Дубравой" расположен еще один памятник природы – "Мемориальный лес", в котором находится братская могила красноармейцев, погибших во время массированного наступления немецко-фашистских захватчиков в 1941 году. Или соседство химического "могильника" с захоронение бойцов Красной Армии, что называется, прекрасно сочетается, отлично вписываясь в общую нынче патриотическую канву, в том числе по воспитанию молодежи?.. Ну тогда я точно чего-то не понимаю.

Или, предположу страшное, для наших брянских властей все это не имеет особого значения. Равно как и постановление самой же администрации Брянской области N 755 почти девятилетней давности о том, что в природоохранной зоне ЗАПРЕЩЕНО "загрязнение территории, складирование и захоронение" любых видов отходов. Но тут другой видать принцип действует: сами написал запрет, сами же его и нарушим – имеем, мол, полное моральное право.

Опасны ли для человека, природы и животных отходы уничтоженного химоружия, которые имеются в Почепском районе? По словам чиновников, это всего лишь "промышленные отходы", которые относятся к III-му классу опасности, – это, мол, малоопасные отходы, и еще они относятся к IV-му классу, ну то есть совсем не опасному классу. Обывателям приходится верить на слово уважаемым людям. Тем более более-менее внятной информации о том, что на самом деле представляют собой отходы утилизации химического оружия, в открытом доступе практически нет.

Но есть несколько небольших научных статей с итогами ряда серьезных исследований, которые проводились в 2015 году учеными Курганского госуниверситета, в частности, на базе аналогичного почепскому заводу "Долина" по уничтожению химического оружия – на объекте в г. Щучье (Курганская область). Там тоже была реализована двухстадийная технология уничтожения фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ) – зарина и зомана. Так вот, согласно этим исследованиям, конечными продуктами уничтожения ФОВ являются "битумно-солевые массы" (БСМ), которые, да, считаются "умеренно опасными отходами" (III класс опасности). Но не стоит облегченно вздыхать, увидев или услышав это сочетание – "умеренно опасные отходы". И вот почему.

Исследования команды ученых под руководством профессора О. М. Плотникова показали, что водорастворимые компоненты БСМ обладают, внимание, "значительной острой токсичностью для млекопитающих". И она оборачивается для них в большинстве случаев летальным исходом. В случае с лабораторными белыми мышами летальность достигла 70 процентов. Не будем забывать, что человек – тоже млекопитающий и теплокровный. Более того, курганские ученые особо отмечают, что процесс естественного вымывания в водную среду из захороненных в земле битумно-солевых масс водорастворимых компонентов осуществляется достаточно активно и не требует каких-либо специальных условий. Со временем в водной среде накапливается высокая концентрация опасных веществ…

Брянские власти почему-то об этом нигде и никак не говорят. Вместо этого они всячески настаивают, что новый полигон химических отходов в Почепском районе будет образцом безопасности надежности. Но, блин, мы-то уже не раз сталкивались с тем, что когда говорят о грядущем счастье, то оно именно последним и наступает.

И еще немного научных и совсем не скучных – скорее пугающих, а потому необходимых для запоминания фактов. Основными продуктами детоксикации боевого отравляющего вещества зарин, снаряды с которым уничтожали в почепской "Долине", являются кальциевые соли метилфосфоновой кислоты и ее эфиров. Это кислота средней силы, хорошо растворимая в воде и она устойчива в природных условиях: сохраняется в почве десятилетиями, а при попадании в природную среду в низких концентрациях может оказывать комплексное негативное воздействие на растения и животных. На человеке исследования не проводились, но, думаю, что это и ни к чему. Однако жители Почепского района, в том числе старики и дети могут против своей воли стать участниками жуткого эксперимента…

Но об этом у нас принято не говорить. Да и о людях думать тоже, откровенно говоря. Не случайно не далее как 26 марта правительство Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом в торжественной обстановке передало все права на объект "Почеп" (бывший склад химоружия "Долина") новому владельцу, ФГУП "Московский эндокринный завод", который обещает выпускать лекарственные и наркотические (обезболивающие) медицинские препараты. Правда, основным заказчиком этого предприятия снова является не абы кто, а силовые ведомства страны…

8 мая в ходе рабочей встречи глава региона Богомаз и гендиректор "Московского эндокринного завода" Фонарев обсудили финансирование и этапы реализации нового инвестиционного проекта. О размещения полигона для захоронения химических отходов на территории Почепского района они вроде как не разговаривали. По крайней мере, в официальном пресс-релизе об этом ни слова.

Но, оказывается, руководству Брянской области и Почепского района изначально были предложены совсем другие варианты размещения отходов уничтоженного химоружия, в том числе на… территориях уже существующих в других концах страны соответствующих "могильников". Но региональное правительство, постоянно думающее о благополучии своих "подданных", почему-то отвергла эту возможность. И выступило с идеей строительства специального полигона именно в Брянской области…

Оно и понятно. На строительство нового полигона федеральный центр обещает выделить огромную сумму денег. А "пилить" всегда проще и интереснее как раз большие деньги. Впрочем, это пока только дерзкие предположения, не имеющие ничего общего, я уверен, с кристально чистыми и высокоморальными намерениями брянских власть предержащих товарищей. Единственное, что более-менее точно известно: органы власти уже получили своеобразный аванс в качестве большого количества автомобилей и компьютерной техники, которые ранее использовались на закрытом объекте "Почеп".