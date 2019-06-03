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 Семье школьника, погибшего на Закарпатье во время паводка, выделена материальная помощь, - помощник Зеленского Ермак

Помощник президента Андрей Ермак сообщил о выделении материальной помощи семье школьника, погибшего на Закарпатье во время паводка 23 мая.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Семья 11-летнего Сергея Церуша из Воловца, который погиб во время паводка 23 мая, получит материальную помощь из Воловецкого районного и Закарпатского областного бюджетов. Соответствующие решения на уровне Воловецкого районного совета и Закарпатской ОГА уже приняты, документы оформлены, деньги выделены и поступят семье погибшего через "Укрпочту" еще на этой неделе", - рассказал Ермак.

Он также сообщил, что полиция открыла уголовное производство по факту халатности педагогов, "которые не уберегли ребенка".

"Ситуация в Закарпатской области находится под личным контролем президента", - добавил Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школьник на Закарпатье упал в паводковую реку. Спасатели нашли его тело в 3-х км от места происшествия. ФОТО

Напоминаем, 23 мая Сергей Церуш на школьной перемене вышел посмотреть, как поднялась вода в реке, и его унесло течение. Позже он был найден погибшим. Территория школы не была отгорожена от реки забором.

Источник: https://censor.net.ua/n3130381
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля "из кожи вон лезет" - пытается пиариться на любой трагедии.
То шахтеиу "помогает", то школьнику, то уже раскрытое дело убийства пятилетнего ребенка "на контроль" берет...
А тупая биомасса это хавае .

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Я хотел бы, что бы с начала, президент занимался своими ПРЯМЫМИ обязаностями, которые за него НИКТО сделать НЕ МОЖЕТ:
Международными отношениями: ПАСЕ, НАТО, США, Рассия, ...
А не лез туда, где и без него справиться могут.
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Зеля по кумовству Пороха вже зробив. По брехні обійшов так що там без шансів. По піару на крові уже вийшов на рівні. Далі буде. Ви тільки йому більшість в рабі зробіть, зебіли.
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Де квартири родинам загиблих шахтарів від шостого?
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Наверное там есть определенная процедура принятия решения.Квартиры или средства должны выделятся из какого то бюджета(районного,областного).Президент из кармана пачку же не может достать и раздать.Подождем немного,потом напомним.
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Не знаю що чули ви, особисто я чув приблизно таке: Я куплю їм квартиру. Не держава, він особисто. Так що розмови про бюджет на користь жебраків.
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Так проблема уже решена. Петро уже быстренько купил квартиру.Без поста президента он по моему начал больше полезных дел делать для страны.
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Здавалося б, до чого тут Петро... Шостий пообіцяв, шостий не зробив. І якимось дивним чином і до цього Петра притулемо. Просте питання наче було. Коли шостий квартиру купить, як обіцяв? Хоча б у складщину...
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Ермак ничего не хочет сказать, о Служебной халатности Узеленского, которая привела к гибели и тяжелым травмам людей во время наводнения в Закарпатской области, что подпадает под ст.367 Уголовного кодекса Украины ?
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подай заявление в суд от имени Ермака, если тебя это так озаботило, получишь такую же справку как и парубий, а потом сделаешь головокружительную карьеру в раде. одним дебилом больше станет
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То есть барыга, мертвечук и бульбак расх#ярили Карпатские леса (при полной поддержке местных аборигенов), а "виноват" Зеленский?
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Дурнику карпатські ліси то Коломойський. Тобі то кожний гуцул розкаже.
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Зеля "из кожи вон лезет" - пытается пиариться на любой трагедии.
То шахтеиу "помогает", то школьнику, то уже раскрытое дело убийства пятилетнего ребенка "на контроль" берет...
А тупая биомасса это хавае .

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а ты бы хотел, чтобы тупая биомасса хавала пиар канала кривой про покупки квартиры семье погибшего шахтера? Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 2488
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Я хотел бы, что бы с начала, президент занимался своими ПРЯМЫМИ обязаностями, которые за него НИКТО сделать НЕ МОЖЕТ:
Международными отношениями: ПАСЕ, НАТО, США, Рассия, ...
А не лез туда, где и без него справиться могут.
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Капс чего начал употреблять, очки что ли внук утащил? когда свин порошенко бегал и открывал детские садики и санатории, что то я не видел твоих комментариев, что мародер порошенко своими прямыми обязанностями не занимается Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 2007 ты голосовал за зелинского?
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А у зе-билов наблюдается "избирательная слепота" на новости о Зеленском.
Вот я и помогаю вам лучше видеть главное.
А по поводу Порошенко:
У него международная работа всегда была на первом месте!
Потому ватники его так невзлюбили: слишком сильно он попортил ватникам международную репутацию и прохудил их пропаганду.
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Ты про свою слепоту не любишь писать, да? ну тогда я тебе напомню, как негодяй и мразь порошенко, бюджет Украинв прохудил, когда миллиард бюджетных денег в свой личный фонд отчекрыжил Ты смотри помощник не переусердствуй только, а то я тебе буду тоже помогать прозревать походу твоих каракулей Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 7114
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брехливий зебіл, бюджет затверджують уряд та Верховна Рада; і там передбачено фінансування громадських організацій (не лише під егідою Президента, а й сотні інших) - але під конкретні програми. Наприклад, фінансуються товариство Просвіта, різномантітні ветеранські організації, і навіть ФФУ чи інші спортивні федерації, різноманітні фонди під контролем громадських організацій. Ніякої крадіжки там і близько нема. Раз виділили мільон під конкретну програму - знасить, вважають, що користі з того буде більше, ні на мільон. Згадані конкретні програми не передбачають розсовування тих грошей по кишенням тим, кому виділено, і навіть не на закупівлю канцтоварів - а тільки на певні цілі. Наприклад, на допомогу хворим дітям: всім не зможуть допомоги, але лидт з фонду самі обирають, кому треба виділити...
Якщо ти, зебіл брехливіий, ніколи подібною роботою громадських організацій не був повязаний - то не звизди: може, колись за розумного зійдеш.
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А тебе напомню, что это общественный фонд, только по названию "порошенковский" и все эти деньги он потратил на школьные автобусы, спортивные площадки, компьютеризацию школ, интернаты и тд и тп.
А ты этого не знал?
Так у кого та "слепота"?
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Телеканал «Прямой» купил квартиру семье погибшего на шахте «Лесная» горняка

Так, у 48-летнего Михаила Павлика остались жена и трое детей - два парня 16 и 15 лет и 8-летняя дочь.

Трехкомнатная квартира площадью 72 кв. м находится в городе Червоноград на улице Сокальской, 28.

"Очень рада, что госпожа и трое детей будут иметь свое жилье после трагической смерти отца на шахте "Лесная".

Этот псевдоконфликт с Президентом, который раздули боты на фейковых сайтах, показал, кто есть кто.

Президент обещал, а "Прямой" канал сделал", - подчеркнула журналистка "Прямого" Ольга Зелиско.
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Зеля по кумовству Пороха вже зробив. По брехні обійшов так що там без шансів. По піару на крові уже вийшов на рівні. Далі буде. Ви тільки йому більшість в рабі зробіть, зебіли.
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Обещаешь томные сплетни? Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 4462 А чего типа продолжение следует? Сейчас сам не можешь написать или тебе нужно посоветоваться с Михал Михалычем Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 7732
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Велике досягнення, Квартал 95 зніме по ньому який небудь сюжет. Наприклад про те, як утоплеників на гроші міняють. В стилі попередника.
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чого це чмо звітує про гроші, які належать територіальним громадам та місцевому самоврядуванню, і зебіли до них жодного стосунку не мають? Чи вони нагибали місцевих? Що, знову ні години не можуть почекати, щоб обійтись без порушень законодавства?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемье школьника, погибшего на Закарпатье во время паводка, выделена материальная помощь, - помощник Зеленского Ермак
 
 
 
 
 
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