 Семье школьника, погибшего на Закарпатье во время паводка, выделена материальная помощь, - помощник Зеленского Ермак

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Семья 11-летнего Сергея Церуша из Воловца, который погиб во время паводка 23 мая, получит материальную помощь из Воловецкого районного и Закарпатского областного бюджетов. Соответствующие решения на уровне Воловецкого районного совета и Закарпатской ОГА уже приняты, документы оформлены, деньги выделены и поступят семье погибшего через "Укрпочту" еще на этой неделе", - рассказал Ермак.
Он также сообщил, что полиция открыла уголовное производство по факту халатности педагогов, "которые не уберегли ребенка".
"Ситуация в Закарпатской области находится под личным контролем президента", - добавил Ермак.
Напоминаем, 23 мая Сергей Церуш на школьной перемене вышел посмотреть, как поднялась вода в реке, и его унесло течение. Позже он был найден погибшим. Территория школы не была отгорожена от реки забором.
То шахтеиу "помогает", то школьнику, то уже раскрытое дело убийства пятилетнего ребенка "на контроль" берет...
А тупая биомасса это хавае .
Международными отношениями: ПАСЕ, НАТО, США, Рассия, ...
А не лез туда, где и без него справиться могут.
Вот я и помогаю вам лучше видеть главное.
А по поводу Порошенко:
У него международная работа всегда была на первом месте!
Потому ватники его так невзлюбили: слишком сильно он попортил ватникам международную репутацию и прохудил их пропаганду.
Якщо ти, зебіл брехливіий, ніколи подібною роботою громадських організацій не був повязаний - то не звизди: може, колись за розумного зійдеш.
А ты этого не знал?
Так у кого та "слепота"?
Так, у 48-летнего Михаила Павлика остались жена и трое детей - два парня 16 и 15 лет и 8-летняя дочь.
Трехкомнатная квартира площадью 72 кв. м находится в городе Червоноград на улице Сокальской, 28.
"Очень рада, что госпожа и трое детей будут иметь свое жилье после трагической смерти отца на шахте "Лесная".
Этот псевдоконфликт с Президентом, который раздули боты на фейковых сайтах, показал, кто есть кто.
Президент обещал, а "Прямой" канал сделал", - подчеркнула журналистка "Прямого" Ольга Зелиско.