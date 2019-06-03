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 Следственные действия с участием захваченных Россией украинских моряков возобновлены в Москве, - Полозов

В российской столице Москве 3 июня возобновились следственные действия с участием украинских моряков, захваченных ФСБ России в ноябре 2018 у берегов аннексированного Крыму,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал российский адвокат Николай Полозов.

"Следователи проводят ознакомления военнопленных и их адвокатов ранее назначенными и выполненными экспертизами. В течение сегодняшнего дня следственные действия проводятся по отношению к Михаилу Власюку и Юрию Будзыло ", - написал Полозов.

Он подчеркнул, что до предоставления отчета Международного трибунала ООН по морскому праву, освобождение захваченных украинских кораблей и 24 членов их экипажей, российской власти осталось 22 дня.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также читайте: Позиция РФ в отношении украинских моряков остается прежней, несмотря на решение трибунала, - Песков

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130380
 
 
 Топ комментарии
 
Интересно, а что "суд" скажет по поводу верховенства международных законов и договоров над федеральными, согласно Конституции самой помойки?
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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ТУТ УЖЕ ПИСАЛИ ЧТО ОНИ ТАМ ПРИНЯЛИ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ МОГУТ НЕ ПРИЗНАВАТЬ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНИХ СУДОВ, ТИПИКАЛ РАША НУ НЕ МОГУТ ОНИ ПРИЗНАВАТЬ ОШИБОК СВОИХ, НА ГОВНО ИЗОЙДУТ ИЛИ СДОХНУТ С ГОЛОДУ НО НЕ ПРИЗНАЮТ
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Интересно, а что "суд" скажет по поводу верховенства международных законов и договоров над федеральными, согласно Конституции самой помойки?
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ТУТ УЖЕ ПИСАЛИ ЧТО ОНИ ТАМ ПРИНЯЛИ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ МОГУТ НЕ ПРИЗНАВАТЬ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНИХ СУДОВ, ТИПИКАЛ РАША НУ НЕ МОГУТ ОНИ ПРИЗНАВАТЬ ОШИБОК СВОИХ, НА ГОВНО ИЗОЙДУТ ИЛИ СДОХНУТ С ГОЛОДУ НО НЕ ПРИЗНАЮТ
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"Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация"-Источник: https://censor.net.ua/n3130380

Кому не ясно, что рашка просаботирует создание международного трибунала?. Они понимают только один аргумент- силу, когда им либо военными ,либо экономическими способами дают 3.14здюлей. Все остальное- пустой звук
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Они ,военносжищия, выполняли приказ!
Бывал ,типа, в этой ситуации. давно ента было..
Отвечает Государство!
Причем здесь, мы, военные??
Четама Свин притих?? Падлюка...
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Так Вальцмана за измену Родине будут наказывать или всё спуститься по-еврейски на тормозах. Ведь Вальцман же их в плен послал.
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Кого? Кто такой Вальцман? Очередное новое лицо в команде зе? А то столько менделей в последнее время...
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Свин хател исчо кроме бабла накосить и военное положенийо, шоб выборов не было
замастырить, падлюка!
Счас снова забанят на три дня..
🤑
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А где реакция нашего преЗЕдента на захват в плен наших 8 военных ??? 😕
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Кацапы отпустят военнопленных типа «по договоренности с украинской стороной», демонстративно насрав на решение ООН, а «международные институты» которые были созданы и оплачиваются! Странами именно для таких случаев привычно сглотнут. Потом будете говорить что история не повторяется
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледственные действия с участием захваченных Россией украинских моряков возобновлены в Москве, - Полозов
 
 
 
 
 
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