 Чехия в 2 раза увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Правительство Чехии поддержало увеличение квоты на трудоустройство украинцев с 19,6 до 40 тыс. в год.
"Речь идет об удвоении количества разрешений на работу, которые выдаются", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.
Именно МИД Чехии выступил за удвоение квот для граждан Украины. В ведомстве считают, что количество разрешений на работу в рамках "Проекта Украина" недостаточно, а срок рассмотрения документов слишком большой.
По данным Министерства труда Чехии, на конец 2018 года в стране были трудоустроены 121 тыс. граждан Украины, что составляло 20% от всего количества работающих в стране иностранцев.
- Да!
- А вы сможете содержать семью?
- Ну, думаю смогу!
- Вы хорошо подумали? Ведь нас шесть человек!
-да? и где же вы их взяли?
- украл!
-украл? где?
- у вас!" (с)
На прошлой неделе мы наблюдали, как Квартал черных лебедей пляшет железное болеро под музыку Петра Ильича Коломойского.......инвестиционный банкир Данилюк созывает Совет национальной безопасности, где многие участники соревнуются, кто точнее процитирует Коломойского. Лучше всех получается у президента.«Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры», - приводит сайт президента слова Зеленского.Ух ты. Опять-таки обратимся к первоисточнику. А именно - к официальному заявлению представительства ЕС в Украине. «Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы».Мы как-то не увидели, Владимир Александрович. А где тут про монополизацию? Или, может, вы про других международных партнеров, тех, которые из Герцлии и Женевы? Так те таки да - предупреждают.«Если бы я вступил в должность (премьер-министра), это был бы мой первый законопроект… О переносе этого закона (о введении нового энергорынка) на неопределенный срок, пока не разберутся - у нас монополизм или нет», - говорит Коломойский в интервью УП.Уже разобрались, Игорь Валерьевич, ваше задание выполнено. Президент уже провел скоропостижное расследование и выяснил, что у нас «сплошная монополизация». Тут, конечно, следует быть поосторожнее, потому что в ходе таких разоблачений можно и на самих себя выйти - например, в ферросплавном бизнесе, нефтепереработке и производстве хлора для водопроводной воды.Но главное даже не это. А то, что президент говорит легко опровергаемую неправду о том, что международные партнеры якобы требуют остановить запуск рынка из-за «монополизации». Владимир Александрович, этого требуют не партнеры Украины, а Коломойский....продолжение по ссылке
Ему нужна только прибыль.
А рыночная цена на электроэнергию (цена которой в себестоимости продукции заводов доходит до 50%) будет ему эту прибыль сокращать. Вот и весь бином Ньютона заботы Коломойского о людях. На которых, кстати, за счет механизмов компенсации (рост цены не более, чем на 10%), запуск рынка практически не отразится...