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Все про:убийство (5219) патрульная полиция (1261) Тракало (31)

 Работники полиции, подозреваемые в убийстве мальчика, стреляли не из табельного оружия, - Тракало

Работники полиции, которые стреляли в 5-летнего мальчика, в момент уголовного поступка находились не на службе и стреляли не из табельного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии 24 каналу сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он отметил, что именно Национальная полиция собрала первые доказательства и свидетельства, благодаря которым и были задержаны подозреваемые. Тракало добавил, что всю необходимую информацию они передали Государственному бюро расследований, который ведет это дело.

В настоящее время проводится досудебное расследование относительно поведения полицейских в быту, поскольку задержаны подозреваемые в момент совершения стрельбы находились вне службы. Они стреляли не из табельного оружия,
- отметил Тракало.

Какая именно была оружие в полицейских стреляли в ребенка - выяснит ГБР.

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3130378
 
 
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Це прикриття своєї жопи, бо якби була табельна зброя, то авакян, 100% повинен би піти у відставку, і це було б мінімальне для нього покарання.
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вариант чей ствол, тот и сядет, вряд ли проканает
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Какая разница? Что это меняет? У нас сроки на складываются, а больший поглощает меньший. Ребёнка нет. Это максимальный срок.
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ДА НАМ ВСЕМ ГЛУБОКО НАСРАТЬ ИЗ ЧЕГО ОНИ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА!!!! ТАБЕЛЬНОГО-НЕТАБЕЛЬНОГО!!!! ЭТИХ ДВОИХ ПОСАДИТЬ НА 15 ЛЕТ, А ВСЕ РУКОВОДСТВО - В ОТСТАВКУ!!!!
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В отставку должен первым уйти Аваков...
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Скорее всего, ложь. Почему бы им не стрелять из табельного? Не было причин НЕ стрелять из табельного, при такой организации работы в мусарне. При таком подборе кадров.

Эти менты давно издевались над городом.
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неизвестно кто стрелял. дело рассыпется в суде
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Почалось..... не табельна зброя, гранати не тої системи і так далі.....
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Аваков, ну что, в отставку ?
Очень сомневаюсь, что данный субъект осмелится на этот, единственно верный шаг...
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Шмаляли вони з флобера. Так от, стандартний патрон по силі як постріл з пневмата. Так що там ще одна стаття світить- дімедрол патронів. Досипали порох. Саме тоді флобер наповал і валить.
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судя по тону заявления мусора наверное считают, что это существенное смягчающее обстоятельство для вынесения приговора
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Так из чего они стреляли, раз не с табельного оружия? Разве у нас пистолеты продаются так же свободно, как и колбаса? Что за бред, - НЕ ЗНАЮТ ИЗ ЧЕГО СТРЕЛЯЛИ !?
Что за предмет (пулю) вытащили из мальчика? !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаботники полиции, подозреваемые в убийстве мальчика, стреляли не из табельного оружия, - Тракало
 
 
 
 
 
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