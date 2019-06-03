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 Пятерым обвиняемым в нападении на Гандзюк объявят приговор 6 июня

Пятерым обвиняемым в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк объявят приговоры 6 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд идет в совещательную комнату для вынесения приговора до 14 часов 6 июня 2019 года", - объявила председательствующая судья Елена Черная.

Все пятеро обвиняемых Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин - заключили сделку о признании виновности.

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В заседании суда приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, а также адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Организатор нападения на Гандзюк Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог

Источник: https://censor.net.ua/n3130377
 
 
 Топ комментарии
 
Пороха нет и всем стало не интересна Ганзюк, Шеремет, убийцы майдановцев Нацжёны лепят вареники, а полицейские детоубийцы выехали на лечение.
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Я так понял тот что с БЮТ, после выборов уже стал никому не интересен и не подозреваем ?
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исполнителям по 15
заказчикам - пожизненное!
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пэте - пожизненное?
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Пороха нет и всем стало не интересна Ганзюк, Шеремет, убийцы майдановцев Нацжёны лепят вареники, а полицейские детоубийцы выехали на лечение.
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А приговор Мангеру, замовнику "попугать"???
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Удивляйте "правосудийом"!
Народ устал от рехформ..
🤑
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Це затишне місто завжди славилось криміналізованими мєнтами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПятерым обвиняемым в нападении на Гандзюк объявят приговор 6 июня
 
 
 
 
 
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