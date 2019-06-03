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 Руководство полиции Переяслав-Хмельницкого отстранено от исполнения служебных обязанностей, - МВД

Сейчас решается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах полиции. Руководство Национальной полиции Украины выражает соболезнования родным 5-летнего Кирилла по поводу его смерти и уверяет, что будет максимально содействовать в расследовании трагедии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области - были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые лица - не способствуют следствию.

На данный момент руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины отстранены от выполнения служебных обязанностей. Сейчас принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции.

"Прежде хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как отец - даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции - уверяю, что мы будем максимально способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных ", - сказал Председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3130376
 
 
 Топ комментарии
 
Должен быть уволен человек, который проводил проверку при принятии на работу и психолог, который прорводил тесты, а также их непосредственный командир и другие сослуживцы, если они вместе с ними выпивали.... Руководство полиции Переяслав-Хмельницкого отстранено от исполнения служебных обязанностей, - МВД - Цензор.НЕТ 8914
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Пока народ не восстал, Зеленский даже не почесался их отстранить. Ничего без пинка не делают Руководство полиции Переяслав-Хмельницкого отстранено от исполнения служебных обязанностей, - МВД - Цензор.НЕТ 8077
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Пока народ не восстал, Зеленский даже не почесался их отстранить. Ничего без пинка не делают Руководство полиции Переяслав-Хмельницкого отстранено от исполнения служебных обязанностей, - МВД - Цензор.НЕТ 8077
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Народ восстал?? - что за бред.. Зеленский тут вообще не при чем..
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Да ладно... "Соевый барыга" был при чем даже когда в Задрыщинске трахторист куму в жигули по пьяни въехал, а тут прям "полномочия не те" у голобородько.
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просто порох когда воровал мониторы и сервера- так же украл кнопку "посадить всех"
и теперь зеля без нее просто ничего не может Керівництво поліції Переяслава-Хмельницького відсторонено від виконання службових обов'язків, - МВС - Цензор.НЕТ 4537

У Президента немає кнопки, щоб "саджати чиновників"
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Президент отвечает за все, что происходит в стране!
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Вы такое все пять лет писали и только сейчас? Керівництво поліції Переяслава-Хмельницького відсторонено від виконання службових обов'язків, - МВС - Цензор.НЕТ 8703 Пишите еще. У партии пороха уже рейтинг снизился до 5%, поднажмите.
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Та ти шо? Це тільки Пороха можна було у всьому звинувачувати?
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А зеленский тут причем ?!? Соевые вы вообще обезумели
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Зебіл, читай вище, там тобі вже відповіли 😂😂
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С ручника снимись.Хто там восстал и какого пинка? И чесаться вообщето Аваков должен
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https://censor.net.ua/photo_news/3130374/poltsya_vbiva_dteyi_sotni_grajdan_piketiruyut_zdanie_mvd_posle_rezonansnogo_ubiyistva_malchika_v_pereyaslavhmelnitskom
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Должен быть уволен человек, который проводил проверку при принятии на работу и психолог, который прорводил тесты, а также их непосредственный командир и другие сослуживцы, если они вместе с ними выпивали.... Руководство полиции Переяслав-Хмельницкого отстранено от исполнения служебных обязанностей, - МВД - Цензор.НЕТ 8914
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В Украине основная масса населения как эти "красавцы" откуда было товарисчу полковнику людей набирать в полицию?
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ВАМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНЕЕ ИЗ ГЛАВКА, ТОВАРИЩ ПОЛКОВНИК, ВЫ Ж ПОРЕХФОРМИРОВАЛИ СТАРЫХ КАДРОВ ПО РАЙОТДЕЛАМ....
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А як вам, така ситуація? У місто із населенням 80 000 чол., набирали в поліцію всіх бажаючих, але через конкурсний відбір, тести, фізо, ВЛК і т.д. Було подано майже 800 заявок, із 800 чоловік, відібрали 2 чи 3 людей. Деяким кандидатам на ВЛК, ставили діагноз, після якого вони їздилт в інститут Амосова, де дані діагнози не були підтверджені. Як Ви вважаєте, з якою метою, це все проводилось ? Чому в перших партіях в поліцію, набрали алкашню і наркоманів ? Навіть сєпари попадались.
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Именно поэтому местные и будут их отмазывать до последнего - ведь чуваки могут рассказать сколько и кому давали при поступлении на работу, а если этот факт имел место, то давали они не рядовым... Керівництво поліції Переяслава-Хмельницького відсторонено від виконання службових обов'язків, - МВС - Цензор.НЕТ 3690
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а на работу их кто брал?кто оружие выдает?кто несет ответственность за долбо...в?я бы еще и врача на нары посадил который справки им алкашам выдавал
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думаю, навряд.
це зроблено, щоб вгамувати пристрасті.
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Якщо Авакова не знімуть, то зе втратить більшу частину свої виборців. Після трагедії в Княжичах нічого не зробили і ось новий злочин від поліцейських.
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Ну, там друг друга постреляли и гражданские не пострадали....был повод пропетлять.. Керівництво поліції Переяслава-Хмельницького відсторонено від виконання службових обов'язків, - МВС - Цензор.НЕТ 582
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"Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые лица - не способствуют следствию". Не способствуют следствию - это о полицейских.
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ПУСТЬ СВОИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ЗАСУНУТ СЕБЕ В ЖОПУ!!!! ВСЕМ РАПОРТА ПИСАТЬ ОБ ОТСТАВКЕ - И НАКУЙ С ПЛЯЖА!!!!!
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Рома начальник Переяслов-Хмельницкого отдела должен сразу написать заявление на расчет
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Уважаемый Сергей Князев начальник Переяслов-Хмельницкого отдела не имеет морального права быть начальником отдела. Он должен быть уволен со службы.
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Того, кто придумал бред "упал на камень" найти бы....
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Шоб не гавкав лохторат на народного сонечка та його собачку вакова. Кинули кісточку.
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два дня пока мальчик не умер все старались отмазать а главный в етом преступлении аваков
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Я Вас умоляю, нахер авакову эти 2 мента с провинции, чтоб их обмазывать. Обмазывали максимум собутыльники из райотдела.
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Мне интересно, когда нибудь понесет ответственность человек или группа людей, которые набирали этих уродов.
Зачем эти псих.тесты, отборы, полиграфы если к 100 тыс дебилов добрали ещё 100 тыс таких же. Так те хоть сами машины ремонтировали.
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А какая разница ?
Те переаттестованные и признанны избранными эти избранные.
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Реальные уроды. Люди, которые должны знать инструкцию по использованию огнестрельного оружия как "отче наш" и пресекать подобные инциденты, вдруг нажираются и плюют на все возможные правила безопасности и законы, написанные кровью. Тот кто стрелял теперь должен пожизненное получить, иначе судью люди пустят на мыло.
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Судья будет судить по закону, а по закону это и приблизительно не тянет на то что сейчас тут пишут "умышленное по сговору"
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Вполне себе могут пойти и по ч. 3 ст. 258 - "терористичний акт, що призвів до смерті".
Организованная группа злоумышленников-оборотней в погонах по предварительному сговору использовала огнестрельное оружие, делая выстрелы в направлении детей. Вот пусть адвокаты и доказывают, что опьянение - смягчяющее обстоятельство, и что менты не осознавали, куда стреляют.
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Вы можете предполагать или хотеть что угодно, но по закону.
1.Тому кто стрелял-"Убийство по неосторожности" с отягощающем (был пьян и с оружием)
2.Их непосредственному руководителю, и/или тому кто отвечает за выдачу оружия-неисполнение служебных обязанностей что повлекло смерть.
Нач.райотдела и т.п.-выговоры и т.п. дисциплинарка.
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Не соболезнования надо писать. А рапорт об отставке.
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должен писатть начальник переяслов-хмельницкий 100%
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Неосторожное по предварительному сговору ??? Ну ну, маразм крепчал. Это новые специалисты, реформа полиции в действии. Там чистая 119 УК, причём только одному, не может в неосторожности быть предварительного сговора. Увы, но ребёнка это не вернёт. Родителям соболезнование.
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А они потом скажут "продажные суды" не захотели признавать, бухалово-"спланированным убийством по предварительному сговору"
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И тем не менее Рафик ни у чьем не виноват...
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Працівники поліції встановили, що 31.05.2019 близько 16 год. четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч місця свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності підслизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови. https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozsliduyue-obstavini-otrimannya-vognepalnogo-poranennya-5-richnim-khlopchikom

так установили же все обстоятельства происшествия, или нет?
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так читай дальше там написано после осмотра было установлено огнестрел. Ты шо несешь?
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поскользнулся, упал на камень - огнестрел, осторожнее надо быть мальчикам
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так это не я придумал, я же ссылку дал на сайт ДБР
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Зараз заблокували знову..патамушо нечаКАЛатний...
🤣🤣🤣🤣
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чоколятні, у вас зриває випорожнювальні) частини) ваших тіл)),
обережніше, а то в космос можете вийти !

дитина загинула, і це головне, це не повернути, це головне!
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кстати, когда там в Княжичах кучу народа перестреляли - "руководство полиции" тоже отстраняли, али нет?
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Расформировать полностью горотдел и сформировать новую команду.
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По поводу Зе - в оценке его президентства наступил момент истины. Вступится за Авакова или даже просто не станет поднимать вопрос о его немедленной отставке - значит, стопроцентная гнида, очередной царек в полицейском государстве, где менты продолжают убивать и грабить.
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ой ты сразу Зе заговорил молчи порохобот
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в чем я не прав?.... а по поводу порохобота - я могу и забанить тебя на планете земля..
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во всем ты защищаешь мелочного который после своей каденции забрал компьютеры и мониторы
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я соевого на кую вертел и если бы его встретил то лично перегрыз зубами глотку....я за правду - иначе все було дарма....
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А ты рот не затыкай тем, кто зеленского критикует. Пора начинать привыкать к тому, что 73% несут ответственность за все, что будет происходить в стране в следующие 5 лет.
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у меня лампочка подьезде не горит что Зе виноват?
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ты спишь и видишь когда Зе уйдет недождетесь порохоботы
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виникає питання - "как-же они служили в очистке?"...
безпосередніх керівників - звільнити...і далі до сьомого коліна...
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Пострелушки по детской площадке устроили из табельного оружия? Я правильно понимаю?
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сначала мєнти напісалі шо малєц упал, потом пістони флобера нашлі. Однако, флобер такіх травм нє надєлайєт - стрилялі з ГЛОКА, как мінімум. Кстаті, пусть скажут шо там за пуля - уже ж досталі, навєрнойє!
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а как же "раскаялісь", йєжелі ані "нє способствуют слєдствію"???? Опять брєхня, "Маршал" Жюкофф????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководство полиции Переяслав-Хмельницкого отстранено от исполнения служебных обязанностей, - МВД
 
 
 
 
 
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