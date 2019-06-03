 Руководство полиции Переяслава-Хмельницкого отстранено от исполнения служебных обязанностей, - МВД

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции.
В сообщении отмечается: "Подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области - были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые лица - не способствуют следствию.
На данный момент руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины отстранены от выполнения служебных обязанностей. Сейчас принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции.
"Прежде хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как отец - даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции - уверяю, что мы будем максимально способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных ", - сказал Председатель Национальной полиции Сергей Князев.
Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.
Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.
По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.
Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.
Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.
2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
🤣🤣🤣🤣
обережніше, а то в космос можете вийти !
дитина загинула, і це головне, це не повернути, це головне!
Мож сначала расформировать и привлечь к ответственности тех кто формировал такие вот "новые команды" по всей стране. А то так мы будем "новые команды" каждые пол года набирать, а это всё бюджетные деньги и не малые.
Если на Вашем авто после ремонта с двигателя течет масло, то нужно искать другого мастера, который проведет ремонт так чтоб оно не текло. От того что Вы будите постоянно менять или доливать масло авто лучше ездить не будет, даже если это масло у Вас бесплатное.
.
безпосередніх керівників - звільнити...і далі до сьомого коліна...
😁
Їм написали і передали.
🤑
кого привлекать из них ?
Как это понимать? Сидели в засаде возле детской площадки и целились в мальчика?
Еще раз обїясняю для кухонніх икспердов.
Преступление состоит из 4-х частей: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Если нет хотя бы одной части - нет состава преступления.
Обязательным элементом субъективной стороны является вина в одной из форм, определенных ККУ (прямой и непрямой умысел, перступная самоуверенность и преступная небрежность) . В данном случае Луцик заявляет, что форма вины - прямой умысел. В суде легко и непринужденно будет доказано (и это будет вполне соответствовать истине), что умысла на убийство у этих двоих не было. Какие бы ни были уроды, как бы ни были пьяны - но они явно не замышляли убить ребенка и не выполняли никаких целенаправленных действий для этого. Поэтому ввиду недоказанности вины - отсутствует состав преступления, в котором их обвиняют. Нет состава - освободить из под стражи в зале суда.
Хомячков кормят сказками про "умышленное убийство" и "максимальные сроки".
Реальная статья, которую можно доказать - 119-я, убийство по неосторожности. До 5 лет, средняя тяжесть.
мусора такие **** мусора. полиция это слишком громко вы как были мусорами так и остались в основной своей массе
Об этом он написал у себя в Facebook, передает МИР.
Сегодня глава государства Владимир Зеленский поручил Ивану Баканову сделать первые шаги в вопросе борьбы с экономическим бандитизмом и контрабандой.
«Далеко идти не нужно. Начинать надо с тех, кого сейчас увольняют с руководящих постов СБУ. Все знают, что эта структура за последние 5 лет больше всего издевалась над бизнесом и не давала нормально работать», - написал Владимир Парасюк.
Он считает, что лучшим примером этого служит Василий Писный - заместитель по борьбе с организованной преступностью.
«На Западной Украине он везде расставил своих людей и родственников. Они на границе, в прокуратуре, в полиции и т. д. Они везде, где можно использовать служебное положение для заработка! Им плевать на государство, главное для них- паразитировать и обогащаться. А знаете кто лучший друг Писного? Луценко и Кубив. Тут очень хорошо работает пословица: "Скажи кто твой друг и я скажу кто ти"», - заявил нардеп.
По его словам, у СБУ нужно отобрать возможность расследования экономических преступлений.
«Господин Баканов, начните с предшественников. Это будет очень показательно и правильно. Ну не могут такие как Демчина или Писной просто безнаказанно уйти», - заявил Владимир Парасюк.
У свою чергу керівник поліції Київщини Дмитро Ценов заявив, що як керівник поліції Київщини несе відповідальність за дії своїх підлеглих.
"Тому я звернувся до голови Національної поліції з рапортом про відсторонення мене від займаної посади та прошу голову Національної поліції направити мене в найтяжчу точку нашої держави, а саме у місця проведення ООС", - зазначив Ценов.
Вешайся,****,избави ЛЮДЕЙ от своего присутствия.
Чего чего?