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Все про:дети (3555) Переяслав-Хмельницкий (41) Нацполиция (9480) смерть (5917)

 Руководство полиции Переяслава-Хмельницкого отстранено от исполнения служебных обязанностей, - МВД

Сейчас решается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах полиции. Руководство Национальной полиции Украины выражает соболезнования родным 5-летнего Кирилла по поводу его смерти и уверяет, что будет максимально содействовать в расследовании трагедии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области - были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые лица - не способствуют следствию.

На данный момент руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевщины отстранены от выполнения служебных обязанностей. Сейчас принимаются решения об их дальнейшем пребывании в органах полиции.

"Прежде хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как отец - даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции - уверяю, что мы будем максимально способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского. Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных ", - сказал Председатель Национальной полиции Сергей Князев.

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3130376
 
 
 Топ комментарии
 
Должен быть уволен человек, который проводил проверку при принятии на работу и психолог, который прорводил тесты, а также их непосредственный командир и другие сослуживцы, если они вместе с ними выпивали.... Руководство полиции Переяслав-Хмельницкого отстранено от исполнения служебных обязанностей, - МВД - Цензор.НЕТ 8914
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Да ладно... "Соевый барыга" был при чем даже когда в Задрыщинске трахторист куму в жигули по пьяни въехал, а тут прям "полномочия не те" у голобородько.
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какой еще флобер? им крысу с 20 метров не убьешь
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а хто каже шо то флобер? Ті, хто спочатку хльопчика на камінчик "впали" в рапорті?
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Зараз заблокували знову..патамушо нечаКАЛатний...
🤣🤣🤣🤣
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чоколятні, у вас зриває випорожнювальні) частини) ваших тіл)),
обережніше, а то в космос можете вийти !

дитина загинула, і це головне, це не повернути, це головне!
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то тра' не допустити нових вбивств - це зараз головне!
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кстати, когда там в Княжичах кучу народа перестреляли - "руководство полиции" тоже отстраняли, али нет?
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Расформировать полностью горотдел и сформировать новую команду.
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Так её сформировали только год назад.
Мож сначала расформировать и привлечь к ответственности тех кто формировал такие вот "новые команды" по всей стране. А то так мы будем "новые команды" каждые пол года набирать, а это всё бюджетные деньги и не малые.
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ага, давайтє нє вигонять нікого в тому Переяслав-Хмельницькому - с'економім дєньгі - всьо равно прийдуть ше гірші - ці п'яні стріляли по дітям, а нові по-трєзвому стрилятимуть - вєроятность попаданія вишє!
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Вы бы не могли уточнить суть Вашего поста ? Вы им "ответили мне". Но я не писал, что их нужно "нє вигонять", если Вы считаете что "нє вигонять" то пишите это отдельным постом.
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сцуть в том, шо дєньгі економіть нать! Ето для тібя главнойє!
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При чем тут "дєньгі" ?
Если на Вашем авто после ремонта с двигателя течет масло, то нужно искать другого мастера, который проведет ремонт так чтоб оно не текло. От того что Вы будите постоянно менять или доливать масло авто лучше ездить не будет, даже если это масло у Вас бесплатное.
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По поводу Зе - в оценке его президентства наступил момент истины. Вступится за Авакова или даже просто не станет поднимать вопрос о его немедленной отставке - значит, стопроцентная гнида, очередной царек в полицейском государстве, где менты продолжают убивать и грабить.
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ой ты сразу Зе заговорил молчи порохобот
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в чем я не прав?.... а по поводу порохобота - я могу и забанить тебя на планете земля..
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во всем ты защищаешь мелочного который после своей каденции забрал компьютеры и мониторы
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я соевого на кую вертел и если бы его встретил то лично перегрыз зубами глотку....я за правду - иначе все було дарма....
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А ты рот не затыкай тем, кто зеленского критикует. Пора начинать привыкать к тому, что 73% несут ответственность за все, что будет происходить в стране в следующие 5 лет.
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у меня лампочка подьезде не горит что Зе виноват?
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Та дайте человеку хотя бы сто дней порулить.
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Шо значит "дайте"? Он уже за 14 дней развалил всё к зебеням! Золотовалютные резервы и казначейский счет тают на глазах! Гривна падает! За 100 дней он сдаст Украину рашке - и попытается свалить в Герцлию к бабушке-бене! Керівництво поліції Переяслава-Хмельницького відсторонено від виконання службових обов'язків, - МВС - Цензор.НЕТ 2124
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У Вас есть доступ к казначейским счетам страны?Зеленый как был при Петру 26-27 так и остался.По моему Вы паникуете.
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Ну уже пояснили что были выплаты 1.2 млрд по внешнему долгу, которые и должны быть, независимо от ФИО президента. .
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ты спишь и видишь когда Зе уйдет недождетесь порохоботы
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А никто и не будет ждать - вынесут вперед ногами Керівництво поліції Переяслава-Хмельницького відсторонено від виконання службових обов'язків, - МВС - Цензор.НЕТ 5285
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не ну это залет жесткий у начальника отдела полиции..или он сам уходит или есть такая статья Увольнение в связи с утратой доверия к работнику.

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не знаю как Зеленского,а партию свидетелей Рошена из парламента менее чем за два месяца вынесут точно.
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В сім'ї не без урода! Причому тут Аваков,чи тим більше Зеленський. Судити потрібно винних.
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виникає питання - "как-же они служили в очистке?"...
безпосередніх керівників - звільнити...і далі до сьомого коліна...
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Пострелушки по детской площадке устроили из табельного оружия? Я правильно понимаю?
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сначала мєнти напісалі шо малєц упал, потом пістони флобера нашлі. Однако, флобер такіх травм нє надєлайєт - стрилялі з ГЛОКА, как мінімум. Кстаті, пусть скажут шо там за пуля - уже ж досталі, навєрнойє!
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а как же "раскаялісь", йєжелі ані "нє способствуют слєдствію"???? Опять брєхня, "Маршал" Жюкофф????
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Послушайте порохоботы.....Зе не назначает и не увольняет Министра МВД.....и так же начальника Переяслов-Хмельницка отдела полициии.....вы шо ваще попутали ...или вы ни в чем не разбираетесь???
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Ні, вони не зрозуміли.
Їм написали і передали.
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Чому? В помиях вони даже дуже розбираються!!! Скільки вилити, на кого... Через це на "Цензорі"завжди такий неприємний запах.
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Ви те саме про Порошенка писали, дебіли
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И енти люди Мене не разрешают скорострельную рогатку?!
🤑
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Очень интересная ситуация. Пистолет один , стрелявших по очереди двое, чей выстрел по неосторожности попал в мальчика - хз....
кого привлекать из них ?
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так оні і вибралі тактіку нєопрєдєльонності - жоден суд їх не засудить - бо вони наполовину винні, а наполовину - невинні. Як той кіт шредінгера. А юрідічєскі - оба непідсудні
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Обох, так як один стріляв, а інший не зупинив і не запобіг скоєнню злочину. А кому і скільки "впаяти" нехай тягнуть сірники, або хто із них буде шустріший, то здасть "товариша" з патрохами і отримає по мінімуму.
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вони заявили шо напились до нестями - нічо не помнят!
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Чей пистолет - тот и виновен в смерти ребёнка. А там точно был один пистолет?
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так уже квалифицировали как умышленное по предварительному сговору
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Умышленное по предварительному сговору?!
Как это понимать? Сидели в засаде возле детской площадки и целились в мальчика?
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но смешно по предвариловке убийство......тут бы не переквалифицировали умышленное убийство по неосторожности
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Луцик объявил, что будут предъявлять обвинение в предумышленном убийстве. Это значит, что взят курс на развал дела самым примитивным способом. Потому что умысла на убийтсво явно не было и значит дело просто развалится в суде.
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Не говорите ерунды. Сроки будут максимальные которые предусмотрены этой статьей.
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Да неужели? ИНогда лучше жевать чем писать.
Еще раз обїясняю для кухонніх икспердов.
Преступление состоит из 4-х частей: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Если нет хотя бы одной части - нет состава преступления.
Обязательным элементом субъективной стороны является вина в одной из форм, определенных ККУ (прямой и непрямой умысел, перступная самоуверенность и преступная небрежность) . В данном случае Луцик заявляет, что форма вины - прямой умысел. В суде легко и непринужденно будет доказано (и это будет вполне соответствовать истине), что умысла на убийство у этих двоих не было. Какие бы ни были уроды, как бы ни были пьяны - но они явно не замышляли убить ребенка и не выполняли никаких целенаправленных действий для этого. Поэтому ввиду недоказанности вины - отсутствует состав преступления, в котором их обвиняют. Нет состава - освободить из под стражи в зале суда.

Хомячков кормят сказками про "умышленное убийство" и "максимальные сроки".
Реальная статья, которую можно доказать - 119-я, убийство по неосторожности. До 5 лет, средняя тяжесть.
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пулю покажіть, сволочі!!!! Там явно не флобер!!!
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хай покажуть! Бо чуствую - мутять сволочі!
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И что тебе даст эта пуля?Ты эксперт в области криминальной балистики?Будет проведена экспертиза, определится с какого оружия производился выстрел.Кому оно принадлежит.Если делать по закону. Иначе суд линча. Вздернуть подозреваемых без суда и следствия.
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мєнти стрілять могли только по "поводу" - з обичного оружія їм нє інтєрєсно - скорєйє всєго достался какой-то унікальний пістоль - далєко нє флобер!!! ПОКАЖІТЬ ПУЛЮ!!!
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Как знаком постіпов мусоров: **** пристрелили пацаненка, и ***** ехали в больничку решать, протокольчик состряпали вмечте с дугиии мусорами подельниками, это пмzzдец. Реформс Авакова в ьейсвии, Вы в курсе что никого в райотделах не поменяли? Никого из уродов не выгнали, ведь реформу сделали показушную, когда патрульные которые ничено не рашают кроме штрафов везут преступников в раотдел, где с ними работаю те же мусора и херят дела а не похерят мусора так прокуратура клиенту точно продаст все - эти ублюдлочные органы мусоров и прокуратуры хоть кому когда-нибудь помогли??? Нет они решают оолько свои дела жрут сытно и продают криминальные дела!
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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
мусора такие **** мусора. полиция это слишком громко вы как были мусорами так и остались в основной своей массе
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Нардеп Владимир Парасюк призвал первого заместителя главы СБУ Ивана Баканова привлечь к ответственности чиновников.

Об этом он написал у себя в Facebook, передает МИР.

Сегодня глава государства Владимир Зеленский поручил Ивану Баканову сделать первые шаги в вопросе борьбы с экономическим бандитизмом и контрабандой.

«Далеко идти не нужно. Начинать надо с тех, кого сейчас увольняют с руководящих постов СБУ. Все знают, что эта структура за последние 5 лет больше всего издевалась над бизнесом и не давала нормально работать», - написал Владимир Парасюк.

Он считает, что лучшим примером этого служит Василий Писный - заместитель по борьбе с организованной преступностью.

«На Западной Украине он везде расставил своих людей и родственников. Они на границе, в прокуратуре, в полиции и т. д. Они везде, где можно использовать служебное положение для заработка! Им плевать на государство, главное для них- паразитировать и обогащаться. А знаете кто лучший друг Писного? Луценко и Кубив. Тут очень хорошо работает пословица: "Скажи кто твой друг и я скажу кто ти"», - заявил нардеп.

По его словам, у СБУ нужно отобрать возможность расследования экономических преступлений.

«Господин Баканов, начните с предшественников. Это будет очень показательно и правильно. Ну не могут такие как Демчина или Писной просто безнаказанно уйти», - заявил Владимир Парасюк.
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Воооооооооо, вот это мужик только, что передали по 112 начальник областной полиции киева ушел с должности по собственному желанию.
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Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов подав у відставку у зв'язку із загибеллю 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, у пораненні якого підозрюють правоохоронців.

У свою чергу керівник поліції Київщини Дмитро Ценов заявив, що як керівник поліції Київщини несе відповідальність за дії своїх підлеглих.
"Тому я звернувся до голови Національної поліції з рапортом про відсторонення мене від займаної посади та прошу голову Національної поліції направити мене в найтяжчу точку нашої держави, а саме у місця проведення ООС", - зазначив Ценов.
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Удобненько решил пересидеть. На передок он не попадет, будет сшиваться на третьей, максимум на второй линии. Очень "тяжелая точка", ага.
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Я по человечески понимаю генерала.....только звезды его как бы не позволяет быть командиром взвода полиции спн в ООС
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А що Аваков не буде відповідати?Хватить совісті піти в відставку?
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Совесть у рюкзачника???? Тануна! Он и понятия такого не знает.
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На данный момент, несмотря на резонанс, не названы ФИО этих преступников , ни должности .
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Мы рассчитываем на жесткое наказание для виновных ", - сказал Председатель Национальной полиции Сергей Князев.Источник:https://censor.net.ua/n3130376

Вешайся,****,избави ЛЮДЕЙ от своего присутствия.
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Трагічний випадок для батьків і рідних, Їм співчуття .Але "потрясіння" коментарів не підтримую. Перше. Який народ,такі і органи. Наберіть кращих, чи умніших. Де вони???. Якщо звільняти когось з посади---то треба звільняти за ЛЮБІ порушення на дорозі в побуті і т. інш. ТОДІІ НІКОГО НЕ БУДЕ В ОРГАНАХ.Друге. Ми завжди робимо піар на чиємусь горі. Особливо керівникі держави, меньше слів, а більше законних дій. Новий президент вже з десяток раз зробив порушень законів,навіть при асобистому голосуванні, а ми виправдовуємо його доцільностю. ЗАКОН для всіх має застосовуватись.
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Бутафорская реформа оборачивается трагедией. Так что самое страшное еще впереди, не переключайтесь
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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.Источник: https://censor.net.ua/n3130376

Чего чего?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководство полиции Переяслава-Хмельницкого отстранено от исполнения служебных обязанностей, - МВД
 
 
 
 
 
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