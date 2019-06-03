 Экс-омбудсмен Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы на переговорах ТКГ вместо Ирины Геращенко

Эту информацию Лутковская подтвердила в комментарии Громадському радио, информирует Цензор.НЕТ.

"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, буду собственно, отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

Напомним, раньше за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Валерия Лутковская с апреля 2012 г. по апрель 2017 г. занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.