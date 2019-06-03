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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1392) Лутковская (350) Трехсторонняя контактная группа (93)

 Экс-омбудсмен Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы на переговорах ТКГ вместо Ирины Геращенко

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет представлять Украину в гуманитарной подгруппе на переговорах Трехсторонней контактной группе в Минске.

Эту информацию Лутковская подтвердила в комментарии Громадському радио, информирует Цензор.НЕТ.

"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, буду собственно, отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

Напомним, раньше за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Зеленский. ВИДЕО

Валерия Лутковская с апреля 2012 г.  по апрель 2017 г. занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3130375
 
 
 Топ комментарии
 
Министр образования Табачник, министр здравоохранения Богатырёва - уже на подходе?

Килю ждать?
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Я фигею с этих "новых лиц", которых навыбирали ЗЕ!билы.
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еще этой старой рыговской суки нам не хватало!!!
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дык... новое ж лицо - присмотрись. не видишь? и я не вижу...
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Я фигею с этих "новых лиц", которых навыбирали ЗЕ!билы.
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Когда они были старыми у вас был оргазм. Шоо поменялось？ это же лучшие пэтины назначения.
От чего истерия？
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если не ошибаюсь её выгнали за любовь к рассеие и руске миру - ну чтож зебилы, вы так проголосовали, вот и хлебайте и не отвлекайтесь.
А Украинцам спасибо, благодаря и вам в первую очередь в Латвии проснулись депутаты и постановили:Комиссия Сейма: руководство Латвийской православной церковью должно быть "местным"
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Министр образования Табачник, министр здравоохранения Богатырёва - уже на подходе?

Килю ждать?
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Припомнил. Но не дословно. В начале 2010г когда уже был сформирован кабинет министров и табачника кинули на министра просвещения---умилению не было конца. Какая то училка в коментах мол бородка ухоженая, в очках как Чехов, лоб высокий итд и тп. От себя ничего не добавлял. Там пела сильно. Ну а когда всё выплыло в 2014г---это чмо под Чехова так лихо свалило и тихо и далеко и с крепким баблом что и сегодня позабыли не вспоминают---ну настоящий интеллигент!
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- Роза, как тебе нравится моё новое платье?
- Извини, Сара, я спешу, мне сейчас не до скандалов!
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Это профура хитрая ,будет вате по ушам ездить .. Экс-омбудсмен Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы на переговорах ТКГ вместо Ирины Геращенко - Цензор.НЕТ 8516
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Сплошные "новые лица" из пыльного шкафа вываливаются. Днепропетровская мафия возвращается.
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я смотрю кучма начал таких зубастых щук подбирать, что могут сожрать там вокруг себя всех, и представителей франции с германией в том числе Экс-омбудсмен Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы на переговорах ТКГ вместо Ирины Геращенко - Цензор.НЕТ 9755
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Ну не томите уже........... вытаскивайте джокера из рукава. ЯновЫч уже чемоданы упаковал.
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Лутковская три года бьіла омбудсменом при президенте Порошенко.
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Обмудсмен назначается ВР из оппозиции. По закону.
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але призначили її ще у 2012 , коли теперішня влада ще була в "опозиції" ... ))
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Тебе ж написали - по закону. А твой овощ исполнял закони так же как сегодня буратин.
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Так можно Шуфрича назначить руководителем МИД...будет вполне... Екс-омбудсмен Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання на переговорах ТКГ замість Ірини Геращенко - Цензор.НЕТ 3135
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я всегда говорил что любой Майдан должен заканчиваться тем что - висят на столбах руководители прежней власти ... иначе - реванш неизбежен.... получите Зе и ждите когда вас похлеще чем янык загонят дураков в стойло...
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ПреЗе меняет Украину в лучшую сторону!
-съезжаются олигархи
-менты расстреливают детей
-должности занимают друзи
-люстрированные возвращаются во власть
-рыги ведут от имени государства переговоры с террористами
-преЗе нарушает Конституцию два раза в неделю
-Йуля требует извиницца
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ипанутся млять. Извиняюсь за французский.
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Так Голобородько - украинец, а Зеленский - не очень.
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Поборов нарешті жидівську владу Вальцмана до нас прийшли Шифер, Мендель і Зеленський
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Москаль имеет заявить. Поперечники, мля. Екс-омбудсмен Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання на переговорах ТКГ замість Ірини Геращенко - Цензор.НЕТ 7535
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Маю надію , шо це "нове обличчя" вже використаний гумовий виріб номер 2!
🤑
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-омбудсмен Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы на переговорах ТКГ вместо Ирины Геращенко
 
 
 
 
 
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