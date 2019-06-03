 Экс-омбудсмен Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы на переговорах ТКГ вместо Ирины Геращенко

Эту информацию Лутковская подтвердила в комментарии Громадському радио, информирует Цензор.НЕТ.
"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, буду собственно, отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.
Напомним, раньше за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Валерия Лутковская с апреля 2012 г. по апрель 2017 г. занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
От чего истерия？
А Украинцам спасибо, благодаря и вам в первую очередь в Латвии проснулись депутаты и постановили:Комиссия Сейма: руководство Латвийской православной церковью должно быть "местным"
Килю ждать?
- Извини, Сара, я спешу, мне сейчас не до скандалов!
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