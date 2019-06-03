EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  857  28
Материалы по теме:
Все про:законопроект (2057) Рябошапка Руслан (35) незаконное обогащение (45)

 Исключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении

Законопроект президента о восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение разработан так, чтобы исключить риски для признания его положений несоответствующими Конституции Украины.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конституционный суд может принять любое решение, которое сложно предугадать. И мы исходим из того, что предыдущее решение о признании неконституционной нормы о незаконном обогащении было политическим, а не юридическим. Поэтому мы учитывали возможные риски, долго обсуждали и выверяли законопроект, чтобы их не было. Много консультировались с экспертами МВФ, Всемирного банка, американскими прокурорами. По нашему мнению, редакция должна исключать любые риски, за исключением одного – политического. Потому что если будут политические мотивы, то никакая, даже самая идеальная редакция, не обезопасит нас от признания нормы неконституционной", - рассказал чиновник.

Рябошапка отметил, что параллельно в комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности велась работа над уголовно-правовой нормой по незаконному обогащению, и лучшие наработки были включены в законопроект президента.

Замглавы АП указал, что законопроект предусматривает два блока: первый – это конфискация необоснованных активов в гражданском порядке и второй – уголовную ответственность за незаконное обогащение и конфискацию уже через уголовное право активов, которые были незаконно получены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентский законопроект о незаконном обогащении уже согласовали с МВФ и Всемирным банком, - Стефанчук

Он пояснил, что в рамках гражданской процедуры Национальное антикоррупционное бюро будет готовить материалы о необоснованных активах. Будут сверяться доходы, полученные лицом, например, с помощью электронной декларации или налоговой декларации, и то имущество, которое реально есть у должностного лица.

"Если будет установлено, что имеющиеся доходы лица намного превышают те, которое оно могло получить законным путем, то НАБУ будет обращаться через Специализированную антикоррупционую прокуратуру в суд, и в порядке гражданской процедуры, что намного быстрее и проще, будет доказывать, что эти активы являются необоснованными. Соответственно, если суд это признает, то данные активы по его решению могут взыскать в доход государства", - отметил Рябошапка.

Замглавы администрации Зеленского обратил внимание, что такая процедура будет касаться только активов незначительного размера. "Если же активы превышают значительный размер, то будет применяться уголовная процедура. Будет открываться уголовное производство, и расследоваться уже в порядке, предусмотренном в УПК, и через обвинение и осуждение лица будут взиматься незаконные доходы", - пояснил он.

Также читайте: 65 дел, 1,38 млрд грн: САП обнародовала полный список закрытых из-за решения КС дел о незаконном обогащении

Рябошапка также подчеркнул, что гражданская процедура позволяет изымать необоснованные активы в пределах срока исковой давности, который составляет три года. "То есть материалы, которые соберут НАБУ и САП, не будут утрачены, и на основе этих материалов могут быть подготовлены иски для обращения в Высший антикоррупционный суд, который уже будет рассматривать их в порядке гражданской процедуры", - указал он.

Как сообщалось ранее, 3 июня в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №10358 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов". 

Напомним, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

В Европейском союзе опровергли доводы КС об этой статье. Позже страны G7 призвали Украину вернуть ответственность за незаконное обогащение.

Источник: https://censor.net.ua/n3130373
 
 
 Топ комментарии
 
пакуйте чемоданы БППовские крысы пока не поздно!
 показать весь комментарий
 
Показали, не переживайте, Петр Алексеевич
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
отдельными статьями прописана неприкосновенность бени и олигархов))
 показать весь комментарий
 
Е
БЮТ и борьба с коррупцией - две вещи несовместные
 показать весь комментарий
 
 
Сергій Соболєв. на мою думку. порядна людина. хоча із совковим минулим...

Автор законопроекта «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», подготовленного в ответ на присоединение Крыма к Российской Федерации. 15 апреля 2014 года закон был принят с поправками и согласно ему Крым признаётся «временно оккупированной территорией»[10].
Сергей Соболев - автор законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины»[11]. Закон был принят 8 апреля 2014 г. и увеличивает сроки заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины от трёх до пяти лет, в случае гибели людей или другим тяжким последствиям, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Ужесточена ответственность за диверсию (взрывы, поджоги, причинение телесных повреждений, разрушение или повреждение объектов) - от десяти до пятнадцати лет. Существенно увеличены сроки заключения за препятствование деятельности вооружённых сил Украины и других военных формирований; блокирование транспортных коммуникаций и захват транспортных предприятий[12].
 показать весь комментарий
 
23 депутати з «Народного фронту», 11 депутатів з «БПП», 11 з
«Відродження», 10 із «Опоблоку», 3 з «народної Волі» і 1 з «Радикальної
Партії"

"Але це не все. Рішення було ухвалено на закритій частині
засідання Конституційного суду. "ЗА" проголосували 14 із 18 членів
КС. СУДОВА РЕФОРМА КАЖЕТЕ?
 показать весь комментарий
 
ток одна загвоздка - судья КС шевчук, который и остановил закон - являлся ставленником Бени... И именно при Порохе его уволили, после того как шевчук остановил закон).
Но восстановят при вазелине.. Виключили всі ризики для визнання його норм неконституційними, - Рябошапка про законопроект щодо незаконного збагачення - Цензор.НЕТ 8276
 показать весь комментарий
 
Дай Бог. нашому телятку вовка зїсти...
Але починати таки треба...
 показать весь комментарий
 
 
пакуйте чемоданы БППовские крысы пока не поздно!
 показать весь комментарий
 
 
шо, вазелин снова в турцию летит или к монатику на концерт?))
А Беню - тоже посадят..? а вована вазелина - как, за уклонение от налогов, вывод денег в офшоры из Привата, получение взяток (142 млн.долл) в особо крупных размерах и прочие махинации.. посадят вову.. или закон его не коснется? Виключили всі ризики для визнання його норм неконституційними, - Рябошапка про законопроект щодо незаконного збагачення - Цензор.НЕТ 7172
 показать весь комментарий
 
хрячок -мародер может и загреметь под фанфары, уже по президентским мандатом не спрячется Исключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8108
 показать весь комментарий
 
 
та мы поверили зе тиму как и с квартирой Исключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8343
 показать весь комментарий
 
 
тупеньке, чоколятне, це піяр, ціною не більше 25 тон баксів!
 показать весь комментарий
 
та ну)), у кс, завжди є АрГументИ) в рукаві!
а особливо на пульті) у папа! Исключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 4298
 показать весь комментарий
 
 
первый - это конфискация необоснованных активов в гражданском порядке Исключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8515 Это что то новенькое...
 показать весь комментарий
 
 
в общем стадо 73% будут нагибать) А чинуши и олигархи обоснуют доходы)
 показать весь комментарий
 
Игорю Валерьевичу хоть показали, а то не пришлось бы переписывать
 показать весь комментарий
 
 
Показали, не переживайте, Петр Алексеевич
 показать весь комментарий
 
 
и шо.. Беня первый по этапу пойдет?)) а вазелин - вторым?)
 показать весь комментарий
 
Хотите исключить риск,да ради бога. В парламентские выборы включите главные вопросы которые депутаты проголосуют против(референдум ),т.к для них наступает наказание за прогулы(увольнение), за взятки(для депутатов отдельная статья),снятие неприкосновенности и тд. А если умишко до этого до хтого не доходит есть только два варианта-вы ничего не хотите менять,либо вы не наемные работники народа Украины
, а его властители!
 показать весь комментарий
 
"Исключили все риски для признания его норм неконституционными".
А что, раньше о таких рисках никто из депутатов не думал? Только молодая администрация до этого додумалась!
"Конституционный суд может принять любое решение, которое сложно предугадать".

Молодая администрация считает, что Конституционный суд - это сборище волюнтаристов?
 показать весь комментарий
 
Риски в с е остались зпт пока не будут расшифрована инфа на

украденных из АП серверов.

Виключили всі ризики для визнання його норм неконституційними, - Рябошапка про законопроект щодо незаконного збагачення - Цензор.НЕТ 8235
 показать весь комментарий
 
кошмар.. мадам, а вы в курсе что данилюк давно признал - никаких серверов в АП нет и НЕ было) Они находят и продолжают работать по ул. Болбочана))

Данилюк: - Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!


Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням завжди знаходився за іншою адресою - на Болбочана!😂
 показать весь комментарий
 
Порохоригівська і антинароднофронтівська кодла дуже вчасно уникнула відповідальності, убезпечивши "все що нажито нєпасильним трудом "- чесно вкрадене бабло

Серед тих, хто
звернувся до КС з вимогою скасувати норму про незаконне збагачення, найбільше
членів Народного фронту (23 депутати). Крім цього, подання підписали: по 11
депутатів БПП і групи "Відродження", 10 депутатів з "Опоблоку",
3 - від "Волі народу" та один депутат із Радикальної партії.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3113980


 показать весь комментарий
 
не нужно выбирать в суды, кто имеет подозрение в незаконном обогащении, тогда не будет таких решений, иначе при любых раскладах законами можно вертеть сколько угодно
 показать весь комментарий
 
Між іншим, аналогічний законопроект від Порошенко (погоджений з ПАРЄ, ЄС, МВФ і венеціанською комісією) давно вже в Раді, і схвалений профільним комітетом для розгляду в першому читанні в залі засідань. Подання т.зв. "альтернативних" законопроектів - не що інше, як бажанння заблокувати прийняття будь-якого.
 показать весь комментарий
 
И давно он в ВР? Почему не принимают? Петр Алексеевич блокирует?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении
 
 
 
 
 
 вверх