 Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Крук, - замминистра Золотухин

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, передает Цензор.НЕТ.
"Необходимо сказать, что мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли бы сделать в компании Facebook. О нем уже некоторое время было известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Facebook прекратили с нами всякое общение без предупреждения", - уточнил Золотухин.
По его словам, Екатерина Крук - известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер на всех актуальных конференциях по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.
"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится", - отметил замминистра.
ЗАЧЕМ ЭТО НАДО??
А кто к нам грубо относился?
Источник:https://censor.net.ua/n3130372
може банили ?
Ой, не вірю )))
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Хотелось бы понять...
Назар Сильченко
Хотелось бы понять логику поведения модератора.Почему удаляется пост в теме про террориста и дается за это бан,а после извинения за этот пост даетс...
Администратор Цензор.НЕТ
Прошу указывать конкретно. Тему, линк. Администратор форума. пн, 10 вер. 2018 о 15:52 Назар Сильченко пише:
Назар Сильченко
silcenkonazar@gmail.com
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Кому:
Администратор Цензор.НЕТ
Дата:
12 сентября 2018 г., 09:56
:Донбасс (16950) Пушилин (25) наемники РФ (609)
07.09.18 12:57 Главарем террористов "ДНР" стал Пушилин
вторник, 11 сентября 2018 г. пользователь Администратор Цензор.НЕТ написал:
Назар Сильченко
кому: Администратор
12 сент. 2018 г.
Подробнее...
https://censor.net.ua/news/3085017/glavarem_terroristov_dnr_stal_pushilin
среда, 12 сентября 2018 г. пользователь Назар Сильченко написал:
:Донбасс (16950) Пушилин (25) наемники РФ (609)
07.09.18 12:57 Главарем террористов "ДНР" стал Пушилин
вторник, 11 сентября 2018 г. пользователь Администратор Цензор.НЕТ написал:
Прошу указывать конкретно. Тему, линк.
Администратор форума.
пн, 10 вер. 2018 о 15:52 Назар Сильченко пише:
Хотелось бы понять логику поведения модератора.Почему удаляется пост в теме про террориста и дается за это бан,а после извинения за этот пост дается опять бан?
Если модератор считает,что украинцы не ненавидят террориста Пушилина,то мои извинения были уместны.
Если мои извинения были неправильны,то почему тогда удалили пост и забанили аккаунт?
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С уважением,
администрация Цензор.НЕТ
А ось чому.
БУЛО:
13:08 06.07.2018 МИП обеспокоен назначением россиянки Зининой руководителем общественной политики Facebook в Украине и странах СНГ. "Зинина Ульяна Викторовна занимает должность Head of Public Policy Facebook и отвечает в компании за реализацию политики социальной сети на территории России, Украины и стран СНГ. »
СТАЛО:
03.06.19 22:13 Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Екатерина Крук, - общественная активистка и политолог ...Награда от Freedom Awards "Для людей Майдана" от Атлантического совета США за свою активную позицию по информированию мировой общественности о событиях в Киеве во время Майдана.»
Мокша страдаіть...
Коли 24,45 % стануть 73,22%.
Років 10.
(За часів Ющенка таких було 5 %, а через 10 років стало 24,45 % )