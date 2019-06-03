 Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Крук, - замминистра Золотухин

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимо сказать, что мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли бы сделать в компании Facebook. О нем уже некоторое время было известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Facebook прекратили с нами всякое общение без предупреждения", - уточнил Золотухин.

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По его словам, Екатерина Крук - известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер на всех актуальных конференциях по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится", - отметил замминистра.

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