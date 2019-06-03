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 Политика Украины, За рубежом
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 Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Крук, - замминистра Золотухин

Социальная сеть Facebook назначила на должность Policy Manager по Украине Екатерину Крук. Ее офис будет расположен в Варшаве.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, передает Цензор.НЕТ.

"Необходимо сказать, что мы в Министерстве информационной политики Украины считаем, что это лучший выбор, который могли бы сделать в компании Facebook. О нем уже некоторое время было известно из неофициальных источников, но, к сожалению, где-то за три месяца до официального объявления этого решения наши контакты в Facebook прекратили с нами всякое общение без предупреждения", - уточнил Золотухин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook за полгода удалил 3,4 млрд аккаунтов, распространявших спам и фейковые новости

По его словам, Екатерина Крук - известный эксперт по вопросам информационного пространства, спикер на всех актуальных конференциях по дезинформации последних лет, принципиальный и честный человек.

"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится", - отметил замминистра.

Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Крук, - замминистра Золотухин 01

Также читайте: Facebook удалил 97 связанных с Россией страниц, направленных на проведение пропаганды в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3130372
 
   
 Топ комментарии
 
Костя, по чем киловат, если за Зеленского голосовал, с июля будет не знаешь?
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Звичайно. Бо на напряму Facebook - Українa, сиділа кацапка.
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"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится", - отметил замминистра.

А кто к нам грубо относился?
Источник:https://censor.net.ua/n3130372
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Как банили ни за шо,так и будут банить
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Звичайно. Бо на напряму Facebook - Українa, сиділа кацапка.
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Бутусова 2 раза деактивировали.1ый раз за портрет путина с мишенью
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я вже років 5 підписана на його акаунт і ніяких деактивів не помічала.
може банили ?
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Ну может просто банили.Я не знаю как там это работает.У меня никогда небыло там акк.Но про это он сам писал здесь
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Вчора я розмістив давно відомий в мережі коллаж, де Пецьо і Пуцьо були в авіаційних шоломах, як коментар до коментаря прихильника мародерів, що Зеленський нібито копіює Путіна. Модератор це вигриз і виплюнув. Питається, чому? Вважає, що став Фейсбуком?
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Ну наверно как и тут. Обрати внимание. Модераторы хоть и пишут о непредвщятости,но это не так. Модератор первой половины недели-вежливый,все поясняет... Со среды заступает злостный порохобот,банит от балды.На вопросы и почту не отвечает. Меня банили за нелицеприятные высказывания о Пушлине.То же и на фейбуке наверное..
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Меня банили за нелицеприятные высказывания о Пушлине

Ой, не вірю )))
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Смотри
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Хотелось бы понять...

Назар Сильченко

Хотелось бы понять логику поведения модератора.Почему удаляется пост в теме про террориста и дается за это бан,а после извинения за этот пост даетс...

Администратор Цензор.НЕТ

Прошу указывать конкретно. Тему, линк. Администратор форума. пн, 10 вер. 2018 о 15:52 Назар Сильченко пише:

Назар Сильченко

silcenkonazar@gmail.com

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Кому:

Администратор Цензор.НЕТ

Дата:

12 сентября 2018 г., 09:56

:Донбасс (16950) Пушилин (25) наемники РФ (609)

07.09.18 12:57 Главарем террористов "ДНР" стал Пушилин
вторник, 11 сентября 2018 г. пользователь Администратор Цензор.НЕТ написал:

Назар Сильченко

кому: Администратор
12 сент. 2018 г.

Подробнее...

https://censor.net.ua/news/3085017/glavarem_terroristov_dnr_stal_pushilin
среда, 12 сентября 2018 г. пользователь Назар Сильченко написал:

:Донбасс (16950) Пушилин (25) наемники РФ (609)

07.09.18 12:57 Главарем террористов "ДНР" стал Пушилин
вторник, 11 сентября 2018 г. пользователь Администратор Цензор.НЕТ написал:

Прошу указывать конкретно. Тему, линк.

Администратор форума.

пн, 10 вер. 2018 о 15:52 Назар Сильченко пише:

Хотелось бы понять логику поведения модератора.Почему удаляется пост в теме про террориста и дается за это бан,а после извинения за этот пост дается опять бан?

Если модератор считает,что украинцы не ненавидят террориста Пушилина,то мои извинения были уместны.

Если мои извинения были неправильны,то почему тогда удалили пост и забанили аккаунт?

--

С уважением,
администрация Цензор.НЕТ
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как зачем? денег - нет, планы - аховые, команда - враги-вредители, как же тут без фейсбучика обойтись? про хлеб и зрелища слышали? вот это - зрелище. в случае засады можно сказать, что аккаунт взломали. очень знаете удобно. а хлеб... как-то до осени дотянут, а там... ...новые зрелища, возможно в 3D.
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Чтобы лишнехромосмные ватные модератеры фейсбука из ирландского офиса не банили украинских дописувачів за слово "кацап" или "*****"
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Чого тут у вати бризкає з усих отворів?
А ось чому.
БУЛО:
13:08 06.07.2018 МИП обеспокоен назначением россиянки Зининой руководителем общественной политики Facebook в Украине и странах СНГ. "Зинина Ульяна Викторовна занимает должность Head of Public Policy Facebook и отвечает в компании за реализацию политики социальной сети на территории России, Украины и стран СНГ. »
СТАЛО:
03.06.19 22:13 Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Екатерина Крук, - общественная активистка и политолог ...Награда от Freedom Awards "Для людей Майдана" от Атлантического совета США за свою активную позицию по информированию мировой общественности о событиях в Киеве во время Майдана.»

Мокша страдаіть...

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я уже представил себе этого представителя в стиле ню. неплохо...
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это нормально- она просто попутчица режима Відповідальним за Україну в Facebook призначена експерт із питань інформаційного простору Крук, - заступник міністра Золотухін - Цензор.НЕТ 2541
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Порошенко это не смущало, раз она была на должности еще три года до конца 2017
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І що з того? Хіба Україна переможе московитів у інфопросторі?
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Переможе.
Коли 24,45 % стануть 73,22%.
Років 10.
(За часів Ющенка таких було 5 %, а через 10 років стало 24,45 % )
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А діватись нікуди. Росія повертається до свого первородного стану Азійського Улусу. Демографія і т.ін. Тому, вона дивиться на нас, як на резервуар слов'янської крові. Але ж і у нас демографія нє ахті, та й ми вже знаємо, чим закінчувалась для України «дружба со старшим братом»...Бо ж не вагаючись знову, як і в 1941, кинуть нас у якусь китайську м'ясорубку...
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соевая ботоферма стеця продолжает плодить свои личинки
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Костя, по чем киловат, если за Зеленского голосовал, с июля будет не знаешь?
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я не голосовал за зеленского и почем будет киловат не интересовался, как будет, так и будет. у меня есть выбор, платить или не платить Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Крук, - замминистра Золотухин - Цензор.НЕТ 4505
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ну, слава Богу, что хоть просто против Порошенко, а не принципиально за Зеленского. ты еще не потерян для общества, Костя! удачи тебе. Відповідальним за Україну в Facebook призначена експерт із питань інформаційного простору Крук, - заступник міністра Золотухін - Цензор.НЕТ 1296
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знать не входит в его обязанности. оно - такой себе "ароматизатор воздуха"
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Він за ху*ло голосував, лише не зізнається в цьому. Методичка забороняє.
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Очень правильное и своевременное решение. Может на ФБ перестанут наконец-то блокировать украинцев за слова- кацап и москаль.Насколько я знаю ФБ не очень то блокирует тех же россиянцев за слово хохол....двойные, как сказать стандарты.
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на других сайтах интереснее заглавие "Украина впервые получила своего менеджера в Facebook", не плохо бы еще менеджера на censor
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Ну, чтоп нє разжигать...мокша обіжаєтся...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтветственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Крук, - замминистра Золотухин
 
 
 
 
 
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