EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Общество
  5293  160
Все про:Зеленский (1596) Переяслав-Хмельницкий (33) смерть (5917) патрульная полиция (1261)

 Сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости, - Зеленский об убийстве мальчика полицейскими в Переяславе-Хмельницком

Президент Украины Владимир Зеленский обещает содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Читайте также: Череп раздроблен, пуля застряла в мозге, врачи не могут ее достать, - бабушка о состоянии раненого на Киевщине мальчика

Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Состояние раненого полицейскими мальчика крайне тяжелое, поврежден мозг, доставать пулю пока нет смысла, - врач. ВИДЕО

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3130371
 
   
 Топ комментарии
 
Ты уже квартиру погибшему шахтёру купил.
 показать весь комментарий
 
свежо предание, сказали врачи, которым он добавил 4000евро к зарплате
 показать весь комментарий
 
Винний у цьому вбивстві - Аваков, який повністю провалив реформу поліції і лишив на служби таких уйопків, алкоголиків, наркоманів, маніяків, кримінальних злочинців, мафію, корупціонерів, ідіотів та дебілів! Аваков має йти з посади і йти під суд!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
а что бы Гитлер сделал! это вообще, алес капут!...
 показать весь комментарий
 
Таких заяв потрібно робити як омога менше... Принаймні публічно... А то наші судді ну дуже чуттєві істоти і при найменшій зміні влади побіжать з заявами в дбр набу сбу про тиск на правосуддя...
 показать весь комментарий
 
Ой-ой! Вылезло... Наобещало...
Та там и БЕЗ ТЕБЯ дело движется на сверхзвуковой скорости.
Своими прямыми обязаностями когда заниматься будешь?!!
Про ПАСЕ - молчишь.
Про Румынию - молчишь.
И это только по свежим новостям.
 показать весь комментарий
 
 
Слухай кацап всохни а то смердить від тебе гнилою козлятиною!!!
 показать весь комментарий
 
 
Опустили тебе зелена шмаркля... Вилили тобі на голову рашинські помиї про Вальцмана..
 показать весь комментарий
 
лично бы принёс им морковный сок в тюрьму в таком случае
 показать весь комментарий
 
А что это входит в обящаности президкнта?С каких пор президент может законно влиять на решение суда?Уже само заявлние зе есть вмешательсво в правосудие-но таким "юристам" плевать на конституцию.Фууух...Главное что бы зе-фаны с восторгом хлопали в ладоши,а то что это есть полная чушь,та то ерунда...пипел(чуваки и чувихи)схавает
 показать весь комментарий
 
 
Президенту надо было дождаться смерти малыша, чтобы сделать заявление?
Вчера, позавчера "успешному" министру вопросы не задавал, на ковёр не вызывал?!
Руки он собрался рубить...
 показать весь комментарий
 
 
Подумалось - с отрубленными руками на рояле играть сподручней .
 показать весь комментарий
 
 
Президенту вообще нефиг было варнягать на эту тему. Есть на то Рюкзаков и это его парафия отдуваться за подобное.
 показать весь комментарий
 
Согласен, когда Владимир Александрович не открывает роту, стране спокойней.
 показать весь комментарий
 
 
ні-ні, сабаков в цій ситуації може лише проводити максимум внутрішнє розслідування для встановлення максимум причин і фактів бездіяльності (та похерення навчального процесу) начальників отих злочинців для того, щоб приструнити їх шляхом адмін.відповідальності по службі (можливо, і по адмінсуду). Головний розслідувач - ДБР, Труба.
 показать весь комментарий
 
Перше і саме головне що ти маєш зробити це "собакова" у відставку враховуючи твої заяви про те що ти і твій "95 квартал" будете будувати цивілізовану державу. Так в такій цивілізованій державі як Польща кілька років тому міністр внутрішніх справ подав у відставку тільки із за того що в тюрмі в туалеті одного із ув'язнених без дозволу відповідних органів встановили камеру спостереження - а тут вбивство дитини п'яними поліцейськими!
 показать весь комментарий
 
 
собаков это наследие договорняка Пети и Яйценюка.. Зеленский не может его уволить - нет полномочий.
 показать весь комментарий
 
Вот читаю и думаю...И этот поет все те же песни про "поставлю на особистий контроль".
Зачем тогда в стране прокуратура?
 показать весь комментарий
 
Замля тобі пухом, малесенький.

Дайте мені тих ментів, я їм особисто горло перегризу.
 показать весь комментарий
 
 
работники патрульной полиции

==
Кто нибудь объяснит, что ваще происходит? Они уже не полицейские, а работники? А судьи кто?? Работники оглашения приговоров?
 показать весь комментарий
 
 
поливают нового президента? так как поливали 5 лет дерьмом Порошенка никогда еще никого не поливали,миллиарды рублей были выброшены на пропаганду,ты че то не сильно раньше по этому поводу переживал
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко был президентом в период критический для страны,во время когда шла активная фаза противостояния на востоке,когда не было армии,когда сепаратисты поднимали свои головы по всей стране и соответственно поддержка со стороны России была колоссальная и пропаганда работала во всю,а тут только кто то начал гадить на Вазелина и все,зрада и все пропало,пусть готовиться,быть президентом не простая ноша,особенно если сосед Россия,если ввязалься в это пусть делает что хотел и не ноет
 показать весь комментарий
 
 
А такие ка вы И НЕ ДАЮТ И ШАГА СДЕЛАТЬ ЧТО ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ Вы бы что сделали стратег
то не так и то не так Вы прямо как два казака три гетьмана дайте человеку поработать хоть 100 дней не будет подвижек в преодолении коррупции искоренение дойки бюджета то многие тоже начнут критиковать его не по детски.

А многие что здесь за бабло шоколадного работают что деньги за которые они тут опусы методичек шпарят в будущем им могут встать поперек их жадного горла когда они своими руками разрушать страну и порядок.
 показать весь комментарий
 
как ето не поливали каждый день многократно особенно вовочка на квартале яныка так необсирали как Ющенко и Порошенко
 показать весь комментарий
 
 
А что ж Вы такие однобокие а когда он поливал Яныка при правлении Яныка то норм
А Вас не смущала что ПАП як повія по всем партиям прошел по рукам и что был министроим Экономики при Яныке это Вы одобрямс ( проститутка с душой ангела и невинности это Вы про своего ПАП хотите сказать )
 показать весь комментарий
 
тебе с отстойной ямы виднее, особенно когда твоя голова едва торчит из дерьма которое Вы тут изливаете
 показать весь комментарий
 
Сосущая ты голова..
Это предстоит вам хавать 5 лет, если конечно клован просидит..
Мне кажется что оно и год не продержится, побежит вслед за овощем..
Ещё раз говорю..
Твою през дерьмо...
Подкова Кацапская...
 показать весь комментарий
 
ЭТО ВОПИЮЩИЙ БЕСПРЕДЕЛ ---ИХ РУКОВОДИТЕЛЯ В ОТСТАВКУ !
 показать весь комментарий
 
 
Да счаз! Рюкзаков и при больших "залетах" оставался в своем кресле.
 показать весь комментарий
 
 
взагалі-то ця справа - в компентенції підслідності, зокрема - ДБР Труби. А також контролю за ДБР - за НПУ (Ю.Луценко). І ніхто, окрім суддів, не мають права втручатися в їх повноваження.
Як там? - жодного дня без порушень Закону? Лічильник сайту знову обнулився?
 показать весь комментарий
 
В нормальной стране министр МВД немедленно подал бы в отставку
 показать весь комментарий
 
 
США для тебя нормальная страна? так вот там таких схожих прецедентов не один и никто в отставку не подавал
 показать весь комментарий
 
шоколядно соевого афериста на рюкзаках в отставку!!
 показать весь комментарий
 
 
А ты хорошее от них возьми а не плохое
 показать весь комментарий
 
Або був би відсторонений на період слідства.
 показать весь комментарий
 
Ты уже квартиру погибшим шахтёрам "выдал" Зроблю все, щоб винні були справедливо покарані, - Зеленський про вбивство хлопчика поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 1101
 показать весь комментарий
 
 
"Сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости"
начинаются прямые вмешательства в следствие и суд??
 показать весь комментарий
 
 
А где ты видел суды и следствие? Ты, лицемер, делаешь вид, что суды - честные ? Следствие - неподкупно?

Ану не воняй хотя бы сейчас. Захлопни люк.
 показать весь комментарий
 
вам не кем командовать?? никто не слушается? пришли сюда самоутвердиться?
зебелизм так брызжет )))
 показать весь комментарий
 
Упаси боже, я не могу себе позволить вами командовать. Зачем мне такая халэпа? Не льстите себе.
Я очень зла, это так. И хотела бы ************ запуском гильйотины, чтобы подкорректировать рост тех двух мусаров.
 показать весь комментарий
 
Телефонное право, давление на следствие. Все продолжается. Ничего не меняется. А столько было надежд Зроблю все, щоб винні були справедливо покарані, - Зеленський про вбивство хлопчика поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 4835
 показать весь комментарий
 
Ну, вы поняли, что Зезекака готовит нас к жёсткой вертикали власти. Он фсьо сделает и фсьо порешает, без него ж никак не обойдутся. Ой, дайте ему уже Оскар за роль преЗЕдента.
 показать весь комментарий
 
 
А наш харант взагалі в курсі,що судова гілка влади аж ніяк від нього нет залежить? І що він, от просто цікаво,буде робити? Заталефонує судді, і скаже,щоб всіх посадили,чи як? Іноді краще б промовчати,розумнішим будеш виглядати...
 показать весь комментарий
 
 
Он ехал высказывать соболезнования шахтёрам и по дороге ржал и селфи с шаурмой и своими подельниками с довольными рожами делал, шо вы от него хотите..ну чужая ему страна, чужой ему народ, какого вы сочувствия ждёте.
 показать весь комментарий
 
Зеленский решил по пиариться на смерти ребенка?!
Потому, что другой причины для вмешательство уже в практически ЗАВЕРШЕННОЕ дело, я не вижу.

 показать весь комментарий
 
 
Сто пудов, эти менты голосовали за Зеленского. У порохоботов мозгов нет такую хрень учудить Зроблю все, щоб винні були справедливо покарані, - Зеленський про вбивство хлопчика поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 1675
 показать весь комментарий
 
Неучь, яке ти маєш право вмяшуватись в роботу слідства і правосуддя? От бестолочі, не має чім президенту воюючої країні займатись.
 показать весь комментарий
 
Правосуддя? А ти знаэш, скыльки добробатывцыв сидить по тюрмах в результаты цього правосуддя? Ах ти балабол!
 показать весь комментарий
 
Зеленский: "Вы помните, что я сделал с роялем?!..."

Сказал то правильно, но ждём действий...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости, - Зеленский об убийстве мальчика полицейскими в Переяславе-Хмельницком
 
 
 
 
 
 вверх