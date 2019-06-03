 Сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости, - Зеленский об убийстве мальчика полицейскими в Переяславе-Хмельницком

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной".
Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.
Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.
По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.
Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.
Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.
2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Та там и БЕЗ ТЕБЯ дело движется на сверхзвуковой скорости.
Своими прямыми обязаностями когда заниматься будешь?!!
Про ПАСЕ - молчишь.
Про Румынию - молчишь.
И это только по свежим новостям.
Вчера, позавчера "успешному" министру вопросы не задавал, на ковёр не вызывал?!
Руки он собрался рубить...
Зачем тогда в стране прокуратура?
Дайте мені тих ментів, я їм особисто горло перегризу.
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Кто нибудь объяснит, что ваще происходит? Они уже не полицейские, а работники? А судьи кто?? Работники оглашения приговоров?
то не так и то не так Вы прямо как два казака три гетьмана дайте человеку поработать хоть 100 дней не будет подвижек в преодолении коррупции искоренение дойки бюджета то многие тоже начнут критиковать его не по детски.
А многие что здесь за бабло шоколадного работают что деньги за которые они тут опусы методичек шпарят в будущем им могут встать поперек их жадного горла когда они своими руками разрушать страну и порядок.
А Вас не смущала что ПАП як повія по всем партиям прошел по рукам и что был министроим Экономики при Яныке это Вы одобрямс ( проститутка с душой ангела и невинности это Вы про своего ПАП хотите сказать )
Это предстоит вам хавать 5 лет, если конечно клован просидит..
Мне кажется что оно и год не продержится, побежит вслед за овощем..
Ещё раз говорю..
Твою през дерьмо...
Подкова Кацапская...
Як там? - жодного дня без порушень Закону? Лічильник сайту знову обнулився?
начинаются прямые вмешательства в следствие и суд??
Ану не воняй хотя бы сейчас. Захлопни люк.
зебелизм так брызжет )))
Я очень зла, это так. И хотела бы ************ запуском гильйотины, чтобы подкорректировать рост тех двух мусаров.
Потому, что другой причины для вмешательство уже в практически ЗАВЕРШЕННОЕ дело, я не вижу.
Сказал то правильно, но ждём действий...