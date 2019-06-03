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 Неизвестные сорвали заседание Набсовета Одесского медуниверситета, задержан 51 человек, - полиция

Неизвестные ворвались в здание ректората Одесского национального медицинского университета и силой сорвали внеочередное заседание Наблюдательного совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Одесской области.

Во время конфликта телесные повреждения получил полицейский и даже был госпитализирован. Правоохранители задержали 51 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство во второй раз приняло решение о создании Национального одесского медицинского университета, - Минздрав

По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, в результате столкновений у Одесского национального медуниверситета пострадали 28 человек.

"26 взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно. Еще одного взрослого и одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести", - информируют в ведомстве.

Неизвестные сорвали заседание Набсовета Одесского медуниверситета, задержан 51 человек, - полиция 01

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Напомним, летом 2018 года Минздрав Украины уволил бывшего ректора университета Валерия Запорожана. Причина - грубое нарушение контракта и преобразования учреждения высшего образования в собственное феодальное владение. Исполняющим обязанности ректора МЗ Украины назначил Константина Аймедова.

Утром 10 декабря в Минздраве заявили, что неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места. Позже в полиции Одессы опровергли сообщения Минздрава, отметив, что в тот день в университете действовали судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительным листом. После этого Минздрав обвинил полицию во лжи.

В конце декабря правительство поддержало инициативу Минздрава Украины реорганизовать университет - создать Национальный Одесский медицинский университет путем слияния ОНМедУ и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского.

В январе 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжения Кабмина"Об образовании Национального Одесского медицинского университета".

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Источник: https://censor.net.ua/n3130370
 
 
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Це банда порошенка бикує в регіонах, поки Зеленський не взяв владу в свої руки! Запорожан це давній регіонал який мутив в медунівері брудні корупційні справи! Буде сидіти Запорожан і всі його тітухани також!
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Нет.. Это обТруханые и пороВшивые получили по хлебальникам...
Решили попробовать ЗЕ на зуб. Ну и отсосали...
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если всех задержанных сейчас положить на стол в операционной, а интернам выдать скальпели и подождать пока они сделают им операцию по удалению аппендицита, то больше в здание медуниверситета никто не прибежит Неизвестные сорвали заседание Набсовета Одесского медуниверситета, задержан 51 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 7222 польза налицо, молодые специалисты не будут препарировать жаб, а неизвестные лица получат хороший опыт посещения медицинских учреждений
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Супрун хочет сменить менеджмент,одесского медвуза,а банда сопротивляется.
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При словосочетании "Супрун хочет", сразу возникает подозрение, что что противодействие хотелкам- таки правильное.
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тушки-титушки-петюшки-проститушки.... хренпоймушки
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Хоть кого - то из задержанных посадят или отпустят за недостаточностью доказательств? А побитый полицейский и дальше будет умываться кровью?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные сорвали заседание Набсовета Одесского медуниверситета, задержан 51 человек, - полиция
 
 
 
 
 
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