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Все про:Переяслав-Хмельницкий (33) смерть (5917) Жуков Евгений (22)

 "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине

Начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков заявил о том, что испытывает сильные переживания по факту убийства полицейскими мальчика в Переяславе-Хмельницком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

Он отметил: "Я прекрасно понимаю гнев общества и отчаяние родителей маленького Кирилла Тлялова, который умер несколько часов назад в реанимации после безмозглой и пьяной выходки двоих "полицейских".

У меня двое сыновей: Стас - 7 лет и Глеб - 3 года!
Как отцу, мне сложно представить чувства родителей, которые потеряли своего любимого ребёнка.

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Как полицейский, я полностью осуждаю этих негодяев, которые навлекли беду на ни в чем не повинную семью!

И знаю, что те, кто это совершил, понесут наказание! Они были задержаны в тот же роковой вечер.

Бытует мнение, что всем похер. Тем более руководству...Нет уж, ребята, - далеко не похер. Это очень серьёзная ответственность и очень глубокие переживания.

Мы радуемся положительным изменениям и рассказываем об этом с гордостью - о поступках и героях!

Но, параллельно, есть и чёрная сторона, которая смывает и рушит всё на своём пути - весь позитив и труд, который уже выстроен.
Но об этом тоже надо говорить!

Не смотря на то, что конкретно эти сотрудники не относятся к Департаменту патрульной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ранившим 5-летнего мальчика полицейским переквалифицировали статью на более тяжкую, - пресс-секретарь ГБР Иванова

Я, как руководитель одного из подразделений полиции, как отец, как гражданин, от себя лично и от всего Департамента патрульной полиции приношу свои соболезнования родителям, родственникам и близким погибшего Кирилла.

Можно было, конечно, промолчать и пройти мимо, но это надо сказать и написать.
Даже если смысла нет - ребенка не вернёшь и никому не интересно.

Беда может настигнуть каждого. Особенно когда её совсем не ждёшь.

Я уверен что виновники трагедии раскаиваются в содеянном,ведь у них тоже есть дети.

Но время назад не вернёшь. И нужно отвечать за свои поступки и нести наказание!. Земля пухом тебе , маленький Кирилл".

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Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3130369
 
   
 Топ комментарии
 
лещенко в квартире за пол лимона баксов, внезапно появившейся в результате борьбы с коррупцией, ремонт делает, ему не до этого
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Аваков має йти з посади міністра! Провал реформи поліції це провина Авакова!
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Это плод всей системы ,системы нереформированной,ручной,карманной,вскормленной петей.Это его заслуга,заслуга жадного воровитого человека.Но беда в том,что и зеленский молчит,как рыба.
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Не гони, среди стольких новых полицейских всегда процент уродов, в любой стране.
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ага, 99,9 - такий той процент! Поліцаї, одне слово
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у нас кажуть: пішов в міліцію - собачої крові напився! Туди ідутьтільки нелюди.
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Вас в гугле забанили?

Володимир Зеленський
19 мин. ·
На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я - як президент і як батько - хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом'якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам'ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною.
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ну да. Луччій міністєр усєх врємьон і наротов
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Аваков має йти з посади міністра! Провал реформи поліції це провина Авакова!
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Это не провел реформы, часть дибилов всегда проникнет
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Це старі дебіли, яких мали вигнати з поліції за результатами тестування та поліграфу.
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Звідки ти знаєш, старі це дебіли чи нові?
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это мент сейчас давал комментарий или уркаган? "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 1440 ну сути ответ не меняет, теперь я спокоен, мусорам не похер, а это уже торжество права и закона
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ну як уркаганський жаргон? Просто поліція переймає стиль чи то сленг новообраного Президента. Якщо йому можна, то мєнтам вже чому ні. Мода, тренд, підлаштовуються під Зєлєнського.
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соевый, у тебя чесоточный зуд на зеленского? "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 7447
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У тебе мабуть на нього підіймається щогодини? "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 4234
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что поднимается у меня и на кого?, напиши конкретно, не стесняйся, флуди уже по крупному, не сдерживай своих фантазий "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 3103
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Кумедний зелібоба. Наче з однією складкою у мозгу, нічого не розумієш, проте писати вмієш! Впізнаю ЗЕелекторат!!!
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Ты уже всем своим соевым разумом блеснула или ещё что то на десерт припасла? вишенку на мародерском торте "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 8456
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Чувак, который руководит Департаментом патрульной полиции... "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 2079
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нажаль, цей начальник - всім відомий "Позивний Маршал" з Донецького аеропорту. Завжди вважав його чи не взірцем чемності як для поліцейського. Але тут емоції вочевидь зашкалили, що, звісно, всерівно не виправдовує його.
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лещенко в квартире за пол лимона баксов, внезапно появившейся в результате борьбы с коррупцией, ремонт делает, ему не до этого
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А причем тут Лещенко? У соевых вообще крышу снесло.
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Нужно наверно полицейским зарплату поднять, они такие все дебилы, потому что у них зарплата маленькая.
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точно сделать зарплату, как у судий и дать неприкосновенность с правом первого выстрела "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 8927
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От тільки не треба киздіть про врачей. Застаріла інформація. Моя дружина до пенсії була медсестрою у теперішньої нашої сімейної лікарки, спитала про зарплату, та сказала що в цьому році підвищили до 16 тисяч. А хірурги , гінекологи, урологи, невропатологи І раніше були і є в шоколаді. Їм скільки везуть несуть , що вони мабуть і не знають яка у них офіційна зарплата - такий мізер порівняно з хабарями.
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Пока такие гопники и матерщики будут руководить полицией, туда идти работать нормальный человек не будет. Это хуже чем при Януковиче. Там хоть на камеру не ругались. Можна только представить, как эта полиция будет расстреливать Майдан.
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Что ты мелешь? Матерятся все,некоторые начинают с 6 лет. А за Яныка молчал бы уже.
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Як не крути... А мат з телеекрана від офіцера в мундирі при виконанні службових обов'язків це як мінімум не етично... І це до слова пряме порушення дисциплінарного статуту.
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Сам мат не приветствую,но чтобы до некоторых с убедительностью дошло , приходится. Думаю здесь не очень жесткий мат ),но согласен,не этично.
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теперь таки да, детей выпускать на улицу опасно к преступникам присоединились маньки которые хватают детей на улицах и тащат на подвал и мусора детоубийцы Теперь только с охраной, иначе останешься без ребёнка
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Таким х*рам все по*ер. Если бы не по*ер, то начальник РОВД давно бы уже был отстранен от должности. Кадровик бы в СИЗО колупался бы в своей оппе.
Двое убийц уже сидели бы в кутузке, а не "решалось бы пытання" на какую домашнюю дачу отправить этих вонючих яйцунов, чтобы новость забылась.
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Ви забули, ще президент винен... І зовнішні вороги.
А ще батьків можна розстріляти... Чи привселюдно заставити відмовитись від дітей...
Ой та то я совок згадав!) Такого майбутнього хочете? А колективна відповідальність веде саме до такого...
Можна ще дім бульдозерами знести як в одній щасливій республіці...
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непосредственное начальство должно нести ответственность за морально-психологическое состояние подчиненных. не так радикально как предложенно, но дисциплинарная ответственность должна наступить
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а де кваків ? у відпустці ? кіборгом вирішив затулитися ?
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і хто поставив це бидло начальніком департамента?
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Аваков видать в Испании .не выходит в эфир ,боиться спалиться .
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трудно пєрєдать тє чувства, которийє я іспитиваю... нє прєдставляю шо чувствуют... вобщім - нам нє похєр - нам *****
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у него, у копа, в АТО был позывной "Маршал"
(а несчастному малышу - Царство Небесное и соболезнование родителям...
прими Боже его Душу безгрешную...)
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зря вы такую аналогию провели. Он руководил легендарными "киборгами" в ДАПе осенью 2014, за что награжден орденом Хмельницкого. Замкомбата 79-й аэромобильной бригады
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Авакову похер..А Жуков единственный нормальный мужик в этом стаде
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У Жукова закончилась аренда и его завалили в Харькове, хоть и был нормальным мужиком, по вашим словам
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как по мне этот мент Жуков искренне расстроился...
У него самого дети....
Хорошо хоть изредка, но еще встречаются в полиции нормальные Челы...
Теперь посмотрим какой будет приговор тем двоим.....
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У тех ментов тоже дети. Которые пили с ними. Возможно, те два поца дали пострелять своим сыночкам.

Их всех 4 надо скальпировать.
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Жизнь подбросила новой власти свой экзамен.
Вот и увидим, что стоит за предвыборными лозунгами...
И способна ли она на большее, чем музыцировать гениталиями по роялю... "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 7378
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Мент есть мент, патрульный или нет! Посмотрите их жизнь по соцмережам! Они в таких местах отдыхают, такое обеспечение жизни имеют...Особенно борцуны с коррупцией и наркотой...Никому это не надо! Надо субсидантов перепроверять...
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ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ???? РУКОВОДИТЕЛИ В ОТСТАВКУ НЕМЕДЛЕННО !!!
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шо ані в отставкє будут дєлать? Пєнсія всєго дєсять тищ - ані же умрут с голода!
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...Бытует мнение, что всем похер. Тем более руководству...Нет уж, ребята, - далеко не похер. Это очень серьёзная ответственность и очень глубокие переживания.Источник: https://censor.net.ua/n3130369 - угу , точно З 9-ї ранку я сижу на стакані... Ми є ах#єнна інституція", - выступление начальника патрульной полиции Киева Зозули на новогоднем корпоративе. ВИДЕО
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С точки зрения прошлой милиции - этот спич Жукова достоин уважения и стал возможен только благодаря тому, что он не из системы ....респект!... "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 8381
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управа та кантора - дві основні ОПГ в Україні
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СУБСИДИАНТОВ НИЩИХ ВЫ ПРОВЕРЯЕТЕ НЕГОДЯИ---СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ и ДЕПУТАТОВ ПРОВЕРЯЙТЕ !
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Паскудно те, що такі випадки "правоохоронцями" в нас давно стали нормою. А все починається з дрібного - з перевищення службових повноважень, які кришують їхні начальники... І так включно до міністра.
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Нам не пох..р, - Жуков / Где вы этого гопника отрыли, судя по всему на россии? "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 8442
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заходишь в гугл. делаешь запрос и узнаешь что ты тупой. Жуков руководил обороной ДАПа осенью 2014 и за что награжден орденом Б. Хмельникого.
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Аваковские мрази...
Не зря вас стреляют...
Не зря, вас убивают как псов...
Старые мусора, хоть и были взяточниками, ну были с понятиями хоть какими то..
Суки вы..
И я сегодня посмотрел, этим ублюдкам светит всего 2 года...
Что бы вы суки точно также теряли своих кровинок..
Тогда вы поймёте..
Позор вам человечесский, и проклятья на ваши головы...
На большее вы не заслужили...
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Угу,вот щаз только авакава турнуть и полиция будет просто другой!Зе наверное с 95 квартала полицменов наберет?
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Аляааарррм!!! Биспридееел!!! Сколько можно!!!??? Авакова в отставку! Евреев и армян депортировать!!! Командовать полицией назначить Марка Супруна!!! У него глаза честные и жена красавица! Точно говорю, сам видел! "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 8701
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Беда в том,что в нашей стране (и это касается не только полицейских),традиционен отдых а ля "нажраться до посинения". Люди не понимают,а что в этом такого,чтобы нельзя было расслабиться до упора.Пьяный полицейский хватается за табельное,чтобы просто пострелять, простой колхозник может вилами пометать по соседям,которые насолили,подростки под мухой цепляются к прохожим,а потом избивают их с остервенением.Отдых по-другому людям не известен,не привит с детства. Много вы видите компаний на природе,которые играют в волейбол или футбол? Хочешь пострелять - пойди в тир наконец, где безопасно для окружающих,где все оборудовано.Но нет, а как же без куражу? Наказать по всей строгости и точка,и не нужно говорить о том,что у них дети, а мальчика уже не вернуть.О своих детях,равно как и о других,нужно было думать до того,как совершили это преступление.Не думаешь о других,подумай прежде о своих детях,которые лишаться отцов и получат пятно потомка детоубийцы.
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Чет я не понял. Глава департамента подал в отставку? Нет? Тогда это не более чем дешевый трындеж для прикрывания собственной жопы...
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Ну и какое конкретно будет наказание ?
Перевод в другой райотдел ?

Им не похер, только когда подстрелили мента.
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обана! мой коммєнт убілі! А как жє апчєствєнний рєзонанс? Пар випустіть? Даже етого нізззя???
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пацани! ***! Нам нє похєр, нах! Ані раскаіваюца, ****! Ані - чоткійє пацани - у ніхжєдєті, ***! Ім так стидно, шо нє будєм іх судіть, нах - оні уже наказани свойєй совєстью, йптвмать!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине
 
 
 
 
 
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