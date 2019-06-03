 "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке
Он отметил: "Я прекрасно понимаю гнев общества и отчаяние родителей маленького Кирилла Тлялова, который умер несколько часов назад в реанимации после безмозглой и пьяной выходки двоих "полицейских".
У меня двое сыновей: Стас - 7 лет и Глеб - 3 года!
Как отцу, мне сложно представить чувства родителей, которые потеряли своего любимого ребёнка.
Как полицейский, я полностью осуждаю этих негодяев, которые навлекли беду на ни в чем не повинную семью!
И знаю, что те, кто это совершил, понесут наказание! Они были задержаны в тот же роковой вечер.
Бытует мнение, что всем похер. Тем более руководству...Нет уж, ребята, - далеко не похер. Это очень серьёзная ответственность и очень глубокие переживания.
Мы радуемся положительным изменениям и рассказываем об этом с гордостью - о поступках и героях!
Но, параллельно, есть и чёрная сторона, которая смывает и рушит всё на своём пути - весь позитив и труд, который уже выстроен.
Но об этом тоже надо говорить!
Не смотря на то, что конкретно эти сотрудники не относятся к Департаменту патрульной полиции.
Я, как руководитель одного из подразделений полиции, как отец, как гражданин, от себя лично и от всего Департамента патрульной полиции приношу свои соболезнования родителям, родственникам и близким погибшего Кирилла.
Можно было, конечно, промолчать и пройти мимо, но это надо сказать и написать.
Даже если смысла нет - ребенка не вернёшь и никому не интересно.
Беда может настигнуть каждого. Особенно когда её совсем не ждёшь.
Я уверен что виновники трагедии раскаиваются в содеянном,ведь у них тоже есть дети.
Но время назад не вернёшь. И нужно отвечать за свои поступки и нести наказание!. Земля пухом тебе , маленький Кирилл".
Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.
Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.
По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.
Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.
Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.
2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Володимир Зеленський
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На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я - як президент і як батько - хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом'якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам'ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною.
Двое убийц уже сидели бы в кутузке, а не "решалось бы пытання" на какую домашнюю дачу отправить этих вонючих яйцунов, чтобы новость забылась.
А ще батьків можна розстріляти... Чи привселюдно заставити відмовитись від дітей...
Ой та то я совок згадав!) Такого майбутнього хочете? А колективна відповідальність веде саме до такого...
Можна ще дім бульдозерами знести як в одній щасливій республіці...
(а несчастному малышу - Царство Небесное и соболезнование родителям...
прими Боже его Душу безгрешную...)
У него самого дети....
Хорошо хоть изредка, но еще встречаются в полиции нормальные Челы...
Теперь посмотрим какой будет приговор тем двоим.....
Их всех 4 надо скальпировать.
Вот и увидим, что стоит за предвыборными лозунгами...
И способна ли она на большее, чем музыцировать гениталиями по роялю...
Не зря вас стреляют...
Не зря, вас убивают как псов...
Старые мусора, хоть и были взяточниками, ну были с понятиями хоть какими то..
Суки вы..
И я сегодня посмотрел, этим ублюдкам светит всего 2 года...
Что бы вы суки точно также теряли своих кровинок..
Тогда вы поймёте..
Позор вам человечесский, и проклятья на ваши головы...
На большее вы не заслужили...
Перевод в другой райотдел ?
Им не похер, только когда подстрелили мента.