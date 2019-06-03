 Организатор нападения на Гандзюк Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В заседании Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Рассмотрение сделок со следствием остальных обвиняемых продолжается.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог