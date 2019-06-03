 Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на презентации социологического исследования, проведенного Институтом Горшенинасовместно с группой компаний EVEREST, заявил вице-президент Института Горшенина Виктор Соколов.
Исследование было посвящено перспективам раннего программирования в украинских школах и прошло в апреле-мае 2019 года. В соцопросе приняли участие украинцы, у которых есть дети школьного возраста.
"83,8% респондентов согласились, что программирование необходимо внедрить в школьную программу. То есть кроме информатики, необходимо внедрить отдельный предмет. На вопрос "надо ли вводить предмет "программирование" в начальных классах", утвердительно ответили 69,1%", - рассказал Виктор Соколов.
При этом 88,8% родителей считают, что профессия программиста через 5-10 лет будет востребованной.
84% респондентов убеждены, что основы программирования в будущем понадобятся представителям разных профессий, а не только программистам.
Родители соглашаются с тем, что изучение программирования способствует развитию логического и аналитического мышления (86,2%), навыков командной работы (62,7%), воображения и творческих способностей (77%), умения решать сложные задачи путем разделения их на меньшие части (76%).
В то же время 69,9% родителей опасаются, что внедрение предмета "программирование" может ухудшить здоровье ребенка. А 52% опрошенных считают программирование слишком сложным предметом.
57% респондентов считают, что чем раньше ребенок начнет изучать программирование, тем лучше. 35% родителей уверены в том, что этот предмет одинаково полезен как для мальчиков, так и для девочек.
Утверждение о том, что программирование обеспечит ребенку конкурентные преимущества в будущей профессиональной жизни поддержали 79,8% респондентов.
Справка. В исследовании приняли участие 1000 респондентов во всех регионах Украины (кроме временно оккупированных). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,1%.
в підручниках є все, але нема практики!
3D принтер стоит, делай что хочешь (правда эти варвары (дети) каким то образом умудрились так вьехать головкой в подогреваемый стол, что не работают оба. Ждут когда дадут денег на ремонт)
Вот как то так это должно выглядеть, а не пихать в программу всем подряд то - для чего нет условий.
Вали кулём на ************** сайты.
програмування - це логіка, застосована до конкретної задачі!
1. работают на готовых программных оболочках.
2. создают эти программные оболочки.
так вот вторых всего 3 из 100.
Питання в тому - який язик програмування вивчати, Алгол чи фортран
При получении профессионального образования - профессия программиста нужна в большинстве случаев (у нас на заводе она не помешает даже станочникам и резчикам металла). А вот в школе, до того как определиться с профессией - нафига?! Программы то и языки у разных профессий разные, всему не обучить.
А чтоб написать постпроцессор (алгоритм построения программы по созданной на компьютере траектории движения) для компьютера - мне вообще пришлось с нуля всё учить (до сих пор мне проще руками исправить программу для станка, чем заставить компьютер её писать правильно). Там ничего общего нет.
Для информации,ранец американского тренированного здоровенного солдата должен весить не более 15кг,а сколько весит ранец вашего ребенка?
Взвешивали ранец шестилетнего первоклашки он весит 6-8 кг и то из тем что требуют для уроков.
Профессия "программист", с развитием ИИ в ближайшие 10-15 лет, претерпит кардинальные изменения, вплоть до исчезновения обычных "писателей кодов"...