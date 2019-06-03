EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  1327  141
Все про:Институт Горшенина (21) образование (1854) опрос (1677) социология (399)

 Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос

Введение программирования в школьную программу в качестве отдельного предмета считают необходимым почти 84% родителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на презентации социологического исследования, проведенного Институтом Горшенинасовместно с группой компаний EVEREST, заявил вице-президент Института Горшенина Виктор Соколов.

Исследование было посвящено перспективам раннего программирования в украинских школах и прошло в апреле-мае 2019 года. В соцопросе приняли участие украинцы, у которых есть дети школьного возраста.

"83,8% респондентов согласились, что программирование необходимо внедрить в школьную программу. То есть кроме информатики, необходимо внедрить отдельный предмет. На вопрос "надо ли вводить предмет "программирование" в начальных классах", утвердительно ответили 69,1%", - рассказал Виктор Соколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект о полном общем среднем образовании

При этом 88,8% родителей считают, что профессия программиста через 5-10 лет будет востребованной.

84% респондентов убеждены, что основы программирования в будущем понадобятся представителям разных профессий, а не только программистам.

Родители соглашаются с тем, что изучение программирования способствует развитию логического и аналитического мышления (86,2%), навыков командной работы (62,7%), воображения и творческих способностей (77%), умения решать сложные задачи путем разделения их на меньшие части (76%).

В то же время 69,9% родителей опасаются, что внедрение предмета "программирование" может ухудшить здоровье ребенка. А 52% опрошенных считают программирование слишком сложным предметом.

Также читайте: Надлежащее финансирование учебных заведений - неотъемлемая составляющая обеспечения права на образование, - Верховный Суд

57% респондентов считают, что чем раньше ребенок начнет изучать программирование, тем лучше. 35% родителей уверены в том, что этот предмет одинаково полезен как для мальчиков, так и для девочек.

Утверждение о том, что программирование обеспечит ребенку конкурентные преимущества в будущей профессиональной жизни поддержали 79,8% респондентов.

Справка. В исследовании приняли участие 1000 респондентов во всех регионах Украины (кроме временно оккупированных). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бедность за три года упала и вернулась на довоенный уровень - 10%. Но украинцы считают, что все ухудшилось, - гендиректор КМИС Паниотто

Источник: https://censor.net.ua/n3130365
 
   
 Топ комментарии
 
програмуй не програмуй-та при вступі до Вузу одержиш ... абітурієнтів з окупованих територій на своє державне місце
 показать весь комментарий
 
Программирование это творчечтво, не каждого научишь, для этого должен быть талант.
 показать весь комментарий
 
Меня интересует другой процент: Сколько из опрошенных родителей смогли ответить на вопрос - "Что такое программирование"...

При получении профессионального образования - профессия программиста нужна в большинстве случаев (у нас на заводе она не помешает даже станочникам и резчикам металла). А вот в школе, до того как определиться с профессией - нафига?! Программы то и языки у разных профессий разные, всему не обучить.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
та отож))), ти вчив\користувався, мовами програмування?
в підручниках є все, але нема практики! Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос - Цензор.НЕТ 1450
 показать весь комментарий
 
 
так можно сказть о любом ремесле. Нельзя научться забивтать гвозди, не имея молтока и гвоздя.
 показать весь комментарий
 
 
це гарне порівняння - програмування це мистецтво, володіння инструментом - мовою програмування, для вирішення конкретної задачі, або класу задач !
 показать весь комментарий
 
На Ардуино можно собрать все что угодно...дешево и сердито...от квадрокоптера..до робота.... масса комплектухи....движки...приводы...редукторы...реле...макетные платы...соединтрельные провода...все есть....
 показать весь комментарий
 
Не...этого сейчас мало...компа было достаточно лет 10-15 назад.....
 показать весь комментарий
 
ничего боле не нужно что бы освоить любой язык
 показать весь комментарий
 
Детям надо....детям нужна еще и игра....
 показать весь комментарий
 
Какие?? Игры того уровня в которые они УЖЕ играют им не написать...и преподавателю не написать......если бы он мог...он был не преподавателем.....
 показать весь комментарий
 
Любые игры, прогрммирование огранчено только фантазией.
 показать весь комментарий
 
 
Недостаточно. Нужно видеть конечный результат, как наглядно работает программа и какие задачи выполняются. А эмуляция на экране компьютера, это как рисунки блок-схем бейсика в тетради в 80-е годы.
 показать весь комментарий
 
Сегодня все для этого есть в школах,что бы видеть результат. Нет только учителей.
 показать весь комментарий
 
Преподавать могут специалисты по промышленному программированию, их много. Но они бесплатно работать не будут.
 показать весь комментарий
 
бесплатно никто рабоать не будет. Прогрмироваь можношкольны задачи, что бы бала польза и видеть результат. Например можно решать квадратные уровнения.
 показать весь комментарий
 
У меня в городе (РФ) для такой цели есть специальный бесплатный кружок робототехники для детей. Закуплены наборы для создания роботов от LEGO, заинтересованные дети приходят и пытаются лепить из них роботов, а потом пытаются заставить выполнять какие то действия.
3D принтер стоит, делай что хочешь (правда эти варвары (дети) каким то образом умудрились так вьехать головкой в подогреваемый стол, что не работают оба. Ждут когда дадут денег на ремонт)

Вот как то так это должно выглядеть, а не пихать в программу всем подряд то - для чего нет условий.
 показать весь комментарий
 
Абсолютно пох...что и как там у вас в паРаше.....то ваши личные проблемы.....
 показать весь комментарий
 
 
Если у тебя город в ********, то какого черта ты трешся на украинском сайте?
Вали кулём на ************** сайты.
 показать весь комментарий
 
 
зараз є інхворматика)
програмування - це логіка, застосована до конкретної задачі!
 показать весь комментарий
 
 
программеры есть двух уровней.
1. работают на готовых программных оболочках.
2. создают эти программные оболочки.
так вот вторых всего 3 из 100.
 показать весь комментарий
 
Справа гарна.
Питання в тому - який язик програмування вивчати, Алгол чи фортран
 показать весь комментарий
 
 
Меня интересует другой процент: Сколько из опрошенных родителей смогли ответить на вопрос - "Что такое программирование"...

При получении профессионального образования - профессия программиста нужна в большинстве случаев (у нас на заводе она не помешает даже станочникам и резчикам металла). А вот в школе, до того как определиться с профессией - нафига?! Программы то и языки у разных профессий разные, всему не обучить.
 показать весь комментарий
 
 
совершенно верно, малко кто предствляет что это такое, модное слово и только.
 показать весь комментарий
 
 
А всему и не надо..... изучив один язык программирования ...легко освоить другой...и потом третий....это как с иностранными языками.....
 показать весь комментарий
 
Привет - но пока первый иностранный язык выучишь до уровня носителя - чекнешся... Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос - Цензор.НЕТ 3276
 показать весь комментарий
 
Да не сказал бы... Меня учили писать программы для ЧПУ (G коды) процентов 90 этих программ я смогу прочитать, но даже среди языков программ для станков есть такие, которые я вообще не пойму. Даже символы другие. Всё равно что пытаться читать по китайски.

А чтоб написать постпроцессор (алгоритм построения программы по созданной на компьютере траектории движения) для компьютера - мне вообще пришлось с нуля всё учить (до сих пор мне проще руками исправить программу для станка, чем заставить компьютер её писать правильно). Там ничего общего нет.
 показать весь комментарий
 
Це ви той із Ставрополя, який вважає українців ворогами?
 показать весь комментарий
 
Для азов программирования нужны определенные начальные знания,а родители уже и так замучали своих чад непосильном потоком информации с нулевого класса.Пора уже принимать законы об наказании относительно родителей перегружающих головы своих чад.
Для информации,ранец американского тренированного здоровенного солдата должен весить не более 15кг,а сколько весит ранец вашего ребенка?
Взвешивали ранец шестилетнего первоклашки он весит 6-8 кг и то из тем что требуют для уроков.
 показать весь комментарий
 
 
Чип А ще в нас хочуть,все і усіх навчити,а так бути не може.
 показать весь комментарий
 
для программирования достаточно занния матиматики 8 класса
 показать весь комментарий
 
В среднесрочной перспективе одной из первых профессий, которая "отомрет" - будет профессия водителя..
Профессия "программист", с развитием ИИ в ближайшие 10-15 лет, претерпит кардинальные изменения, вплоть до исчезновения обычных "писателей кодов"...
 показать весь комментарий
 
 
якщо вже на те пішло то бажано мати побільше практичної користі від шкільних предметів для загалу. взяти хоча б ту ж інформатику, для більшості учнів це незрозуміле блукання в потьмах і взагалі непотрібно. є баш в лінуксі чи пауершел в вінде з основами програмування які можна легко використовувати з практичною користю в звичайних компах і писати прості скрипти.
 показать весь комментарий
 
віктор семенюченко Я вище писав,що на інформатиці потрібно інтерактивно розказувати про будову пк,щоб діти бачили що в середині.А не просто цифри вкладати у голову і на картинках дивитися що в середині.
 показать весь комментарий
 
 
Я считаю что забивать этим голову всем ученикам необязательно, лучше организовать кружек для желающих.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно ещё в письме перейти на латиницу и в разговорной русской речи отказаться от окончаний ов и ин. Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос - Цензор.НЕТ 1197
 показать весь комментарий
 
И ввести обязательное применение окончания -ко! Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос - Цензор.НЕТ 1656
 показать весь комментарий
 
 
Програмирование это творчество требующее вдохновения и трудолюбия, сродни художникам и композиторам которые из ничего создают что-то. Только в отличии от музки и картин это что-то дает рельную пользу людям.
 показать весь комментарий
 
Эти родители - лоси непуганные. Они знают, что такое программирование? Оно уверены, что эта сложная дисциплина понадобится ихнему чаду? Абы нахапать, если дают. Да еще и даром. Можэ знадобыться.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоБольшинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос
 
 
 
 
 
 вверх