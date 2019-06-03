EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  179  18
Материалы по теме:
Все про:бюджет (4311) выборы (22462) ЦИК (3098)

 ЦИК распределил на внеочередные выборы почти 1 млрд 950 млн грн

В понедельник, 3 июня, прошло заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу ЦИК, на сегодняшнем заседании утверждено распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Общая сумма - 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", - опрос

"В указанном распределении расходов ЦИК составляют 406 млн 802 тыс. 43 гривны. На избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн. Вместе с тем hаспределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 гривны", - говорится в сообщении.

Также утверждены средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Утверждена смета расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые осуществляются по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" на сумму 406 млн 802 тыс. 43 гривны.

Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

Также читайте: ЦИК образовал 199 окружных комиссий на внеочередных парламентских выборах

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3130363
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Зе в очередной раз так и не выполнил свое обещание купить квартиру, в отличии от телеканала...
ЦИК распределил на внеочередные выборы почти 1 млрд 950 млн грн - Цензор.НЕТ 4990

 показать весь комментарий
 
 
Ага...и то при условии что будет 50 на 50....
 показать весь комментарий
 
 
Кривой канал стал говнистей даже вестей 24...
 показать весь комментарий
 
Он исправица и купит квартиру Бабломойскому. Какая разница кому квартира, главное шо квартира куплена.
 показать весь комментарий
 
 
Так шо 300-400 млн долларов, дефолт, коллапс и хаос отменяется???
 показать весь комментарий
 
эти деньги надо брать с кандидатов, если они из "старой воровской колоды"
 показать весь комментарий
 
а как разделить сумму, по справедливости на всех или с учетом рейтинга Фобса? ЦИК распределил на внеочередные выборы почти 1 млрд 950 млн грн - Цензор.НЕТ 1395
 показать весь комментарий
 
Против Украины и ее народа готовят что-то страшное
ЕСЛИ ИМ ПЛЕВАТЬ НА НАРОД, ТО НАРОДУ ПЛЕВАТЬ НА ИХ ЗАКОНЫ - БУДУТ ЖЕСТОКИЕ РАСПРАВЫ И САМОСУДЫ

Медвечук, Порошенко, Ахметов, Левочкин и профессиональные патриоты такие как Парубий, Пашинский, Арьев, Луценко и многие другие готовят что-то страшное против Украины.
Нюню...
 показать весь комментарий
 
А шо, можно и тратить - деребанить. Ведь не из своего кармана, а из моего. Эра нищеты ведь уже закончилась, да ЗеДауны?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК распределил на внеочередные выборы почти 1 млрд 950 млн грн
 
 
 
 
 
 вверх