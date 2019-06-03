 ЦИК распределил на внеочередные выборы почти 1 млрд 950 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу ЦИК, на сегодняшнем заседании утверждено распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Общая сумма - 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен.

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"В указанном распределении расходов ЦИК составляют 406 млн 802 тыс. 43 гривны. На избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн. Вместе с тем hаспределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 гривны", - говорится в сообщении.

Также утверждены средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Утверждена смета расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые осуществляются по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" на сумму 406 млн 802 тыс. 43 гривны.

Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

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21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.