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Все про:обстрел (7891) Донбасс (18653) операция Объединенных сил (1257)

 С начала суток 3 июня враг 8 раз нарушил перемирие. Четырежды применил минометы калибром 120 мм. Потерь нет, - штаб ООС

С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 с общим расходом 43 боеприпасы, из них минометных мин калибра 120 мм - 34, минометных мин калибра 82 мм - 9 штук. Также вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

По информации на вечернем брифинге было зафиксировано следующее: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

дважды вблизи населенного пункта Новоселовка вторая, по направлению населенных пунктов Василевка и Крутая Балка - из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у города Авдеевка, из района населенного пункта Спартак - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

у населенного пункта Каменка, по направлению населенного пункта Крутая Балка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи населенного пункта Пески, из района населенного пункта Лозовский - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у населенного пункта Николаевка, по направлению города Докучаевск - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции наших защитников:

вблизи города Попасная, по направлению населенного пункта Молодежное - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у населенного пункта Новозвановка, из района населенного пункта Калиновое - из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

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Источник: https://censor.net.ua/n3130361
 
 
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спасибо, что живые!
потерь нет - хорошая новость, для матерей, жен и детей, которые ждут
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Ну это с точки т. н. руководства. Что на самом деле, мы конечно узнаем, но не ногой позже.
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Как то уж пора что то реально делать, а не заниматься болтологией в Минске. Для начала хотя бы выполнять Законы и Конституцию Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 3 июня враг 8 раз нарушил перемирие. Четырежды применил минометы калибром 120 мм. Потерь нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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