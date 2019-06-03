 Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в вузы без ВНО, украинского паспорта и аттестата, - Минобразования

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Образовательные центры работают в Украине с 2016 года. За это время количество студентов, которые воспользовались процедурой упрощенного вступления, существенно увеличилось. К примеру в 2016 году таких абитуриентов было меньше 1 тыс., тогда как сейчас их уже почти 2 тыс. Важно, что, поступив через образовательный центр, жители Донбасса и Крыма смогут получить диплом, признаный в Украине и мире. Надеемся, что в этом году количество таких абитуриентов будет еще больше", - отметил замминистра образования и науки Юрий Рашкевич.
Центры "Крым-Украина" открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах Украины: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве.
Центры "Донбасс-Украина" действуют на базе более 40 вузов - перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей. Это города, Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецк.
ошибка в том, что люди думают что у них есть мозги
ватан будет жить в США - но при этом рассказывать что его расеюшка лучше всех в Мире, а проклятая Омерига скоро загнется- и это реальный случай, а не выдумки
Ось коли на ці два запитання буде відповідь"ТАК", тоді й лише тоді можна займатися тими сумнівними експериментами, про які пишете ви. Це моя непохитна позиція.
І для мишебратьєв екскурс в історію. Славнозвісний Отаман Війська Запорізького - Сірко, після чергового походу козаків на Кафу, визволив багато українських бранців і повертались вони степами в Україну. Частина бранців почала скиглити, що вони вже звикли на чужині, дехто завів родини з турками і т.д. на що Сірко сказав, що хто хоче залишитись на чужині може повертатить. Після того як ті хто хотів залишитись відійшли на кілька кілометрів, Сірко сказав козакам догнати їх та вирізати усіх бо народять вони ворогів України які будуть убивати наших дітей.
1) Чей Крым.
2) Кто такой Путин?
При неправильных ответах НАХ обратно- в сруський мир.
а детям граждан Украины , которые не коллаборанты нет....
Ребенок условного Мотороллы займет место ребенка условного участника АТО..
Сучья страна....
т.е. граждане которые остались в стране платят налоги подымают экономику должны сдавать экзамены так сказать доказывать что они дойстойны учебы за счет государства! а колоборанты которые налоги не платят живут в другой стране там же на эту страну Украину срут потому что по другому там жить неззя, вот они все получат на шару! ОХЕРЕТЬ СХЕМА И МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН!!
Тогда весь КацапСтан может ломануться поступать в наши ВУЗы?
А за одно и из всех остальных бывших республик?
Главное, хоть как-то пА рЮськЫ говорить и всё?
Мой сын поседел после ЗНО по украинскому. Там такой бред был, а этим шара
А потім з-за поребрика дають команду - і ця молода й агресивна сила бере ганчір'я "народних республік" і виходить на вулиці та центральні площі...
Натяк зрозумілий?
Чого так всі рознервувались ?
А ЗНО вони не здають, бо там не навчають українською мовою.
Мы проезжали через Светлодарск по делам, видели что там до их пор осталось, по-делились впечатлениями - больно и страшно....
Она с придыханием начала рассказывать, что "людочка ей рассказывала", как негры, говорящие исключительно на иностранных языках, бегали во время бомбежки под окнами больницы... боНбила конечно же хунта, а людочка и ее подружки из тех, кто руками останавливал танки Хунты....
На вопрос, как же их хунта бомбила, если по их словам, она же и бегала под окнами, получили выпученные буркала и прединфарктное состояние от возмущения!.... А сколько таких, которые не спрашивают и не думают....
Они голосовали за Зебила, повизгивают, что патрашенка вовику мешает работать...