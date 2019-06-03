 Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в вузы без ВНО, украинского паспорта и аттестата, - Минобразования

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Образовательные центры работают в Украине с 2016 года. За это время количество студентов, которые воспользовались процедурой упрощенного вступления, существенно увеличилось. К примеру в 2016 году таких абитуриентов было меньше 1 тыс., тогда как сейчас их уже почти 2 тыс. Важно, что, поступив через образовательный центр, жители Донбасса и Крыма смогут получить диплом, признаный в Украине и мире. Надеемся, что в этом году количество таких абитуриентов будет еще больше", - отметил замминистра образования и науки Юрий Рашкевич.

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Центры "Крым-Украина" открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах Украины: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве.

Центры "Донбасс-Украина" действуют на базе более 40 вузов - перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей. Это города, Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецк.

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