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Все про:Крым (21499) Донбасс (18653) абитуриент (94) ВНО (214)

 Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в вузы без ВНО, украинского паспорта и аттестата, - Минобразования

С 3 июня начали работу образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", через которые жители временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы и профтехи по упрощенной процедуре - без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Образовательные центры работают в Украине с 2016 года. За это время количество студентов, которые воспользовались процедурой упрощенного вступления, существенно увеличилось. К примеру в 2016 году таких абитуриентов было меньше 1 тыс., тогда как сейчас их уже почти 2 тыс. Важно, что, поступив через образовательный центр, жители Донбасса и Крыма смогут получить диплом, признаный в Украине и мире. Надеемся, что в этом году количество таких абитуриентов будет еще больше", - отметил замминистра образования и науки Юрий Рашкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донетчине оккупанты на блокпостах не пропустили на ВНО по украинскому языку 71 школьника

Центры "Крым-Украина" открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах Украины: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве.

Центры "Донбасс-Украина" действуют на базе более 40 вузов - перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей. Это города, Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецк.

Также читайте: Более 1,7 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий поступили в вузы в 2018 году через образовательные центры МОН

Источник: https://censor.net.ua/n3130359
 
 
 Топ комментарии
 
Не розумію я цього.. Колись була на Цензорі новина про те, як випускники Харківського університету надзвичайних ситуацій повернулися в ордло і почали там працювати за отриманою в Україні спеціальністю.. Україна стає на тільки постачальноком води , електроенергії і газу в ордло за пільговими цінами, а й кузнею кадрів для терористів і колаборціоністів ордло..
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Зачем Вы всё так им усложнили, давайте сразу дипломы.
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Детям коллаборантов у нас почет и уважение....

а детям граждан Украины , которые не коллаборанты нет....
Ребенок условного Мотороллы займет место ребенка условного участника АТО..
Сучья страна....
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Не розумію я цього.. Колись була на Цензорі новина про те, як випускники Харківського університету надзвичайних ситуацій повернулися в ордло і почали там працювати за отриманою в Україні спеціальністю.. Україна стає на тільки постачальноком води , електроенергії і газу в ордло за пільговими цінами, а й кузнею кадрів для терористів і колаборціоністів ордло..
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******* гібридна війна - це війна за людей, за їх мізки.
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ну вот и повоевали привлекли на свою сторону из ордло процентов 10% но оттолкнули своих граждан потому что у граждан вполне реззоный вопрос А ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ИМ В ОРДЛО ТАКИЕ ПРИВЕЛЕГИИ?!! Может и нам обычным гражданам то же взять автоматы в руки и нас тоже начнут на шару в вузы принимать?!!
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Якщо повертаються працювати в ордло - то ми програємо цю війну..
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******* гібридна війна - це війна за людей ...які тисячами виїзджають з України на заробітки навіть деякі "з кінцями" ...українські діти їдуть навчатися до навчальних закладів Польщі (наприклад) де після закінчення знаходять роботу і своє майбутнє ...їдуть найкращі навіть просто здібні ...а хто у нас залишається ..."югггісти" ? ...так вони нічого крім дерьма не виробляють ... пенсіонери ...відпрацьований матеріал ...баласт якого намагаються позбутися всі від "уряду" ... до МВФ щоб покращити швидкість доїння КАЗЛОВ ... "освіта" ...яка нах освіта якщо ти не заніс гроші то будь ти Енштейном йух ти фізику здаси ...які "рейтинги" наших ВУЗів ...нам залишилося хіба що вихвалятися що у папуасів ще гірше
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Передивись статистику - за часів керівництва кого з країни почали тікати люди в такій кількості.
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с ватанами бесполезно воевать за их мозги
ошибка в том, что люди думают что у них есть мозги
ватан будет жить в США - но при этом рассказывать что его расеюшка лучше всех в Мире, а проклятая Омерига скоро загнется- и это реальный случай, а не выдумки
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Врагу нужно давать все льготы и привелегии, иначе он откажется воевать.
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вони приїздять- на шару вчаться і живуть і вважають нас повними лохами
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А так же имеют право на ношение холоднго и огнестрельного оружия ! 😂 👏 👏 👏 👍
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Зачем Вы всё так им усложнили, давайте сразу дипломы.
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Абсолютно логичный и правильный шаг для возвращения молодежи в Украину и формирования у них проукраинских и проевропейских мировоззрений.
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ЯКОЇ молоді? Тієї що на запитання "де твій батько" відповідає "укропов мочит"?
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Эти дети - граждане Украины, не способные получить документы для поступления в украинские ВУЗы. Естественно, что среди них будет много ваты и сепаров, которые после учебы вернутся в Лугандон, но это отфильтруется позже. И государство Украина ОБЯЗАНА предоставить этим ДЕТЯМ возможность получить украинское образования и дать шанс стать настоящими украинцами. Оттолкнуть и заклеймить легко. А принять, обнять и обогреть - это совсем не просто.
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У нас ВСІ діти загиблих воїнів мають все необхідне? Житло, повноцінне харчування, лікування, літній відпочинок? І чи всі поранені бійці пройшли повний курс необхідної реабілітації?
Ось коли на ці два запитання буде відповідь"ТАК", тоді й лише тоді можна займатися тими сумнівними експериментами, про які пишете ви. Це моя непохитна позиція.
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вот пусть эти дети и поступают на ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ!! А НЕ НАПРИВЕЛЕГИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ!!
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так может мне тоже пойти повоевать в ордло а потом вернутся и на шару поступить в Украинский вуз! ну типа для формирования проукраинских позиций а?!!
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Нет. Тебе сразу или в дурдом, или в тюрьму, если ты не можешь отличить хрен от пальца.
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та тут как раз именно ты не можешь отличить....
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це маразм. тобто умовою для того щоб без екзаменів поступити у вуз, витіснивши розумних дітей, що наполегливо вчились та відмінно здали екзамени треба просто піти в даунбас, та прописатись за пару рублів у нових кацапських хазяїв, що убили попердніх власників - українську родину. Чи піти повоювати проти україни? Хай здихають даунбасяни, що зрадили Батьківщину разом із своїми виводками.
І для мишебратьєв екскурс в історію. Славнозвісний Отаман Війська Запорізького - Сірко, після чергового походу козаків на Кафу, визволив багато українських бранців і повертались вони степами в Україну. Частина бранців почала скиглити, що вони вже звикли на чужині, дехто завів родини з турками і т.д. на що Сірко сказав, що хто хоче залишитись на чужині може повертатить. Після того як ті хто хотів залишитись відійшли на кілька кілометрів, Сірко сказав козакам догнати їх та вирізати усіх бо народять вони ворогів України які будуть убивати наших дітей.
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А після навчання ночами заодно і пам 'ятники загиблим воїнам руйнувати і селфі робити при тому....
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Это такая своеобразная завуалированная поддержка сепаратизма?
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Завуалированная? Да прямая и наглая. Папы с мамами Укров стреляют, а их личинки, с горящими ненавистью глазами, прутся в Украину. Тут их пожалеют, поселят, обучат. Молодым республикам нужны специалисты!
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Привели зелемойшу до влади ви,зебіли,з надією на казкову халяву і звихнутими після перегляду г+г мізками.
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Порохудобі настільки повилазило, настільки затьмарило залишки мізків, що воно не помітило лиходійств порохохряка
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Як це мило! Анижынашылюди! Да не наши они и никогда не были, за редким исключением. За что такие преференции?
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И без конкурса? Такое впечатление, что мы все и всегда будем должны "народу Дамбасса"
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А еще при рождении лугандона открывать ему счет на лимон баксов,давать квартиру,и две рабыни из Киева
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Но для начала собеседование с двумя вопросами:
1) Чей Крым.
2) Кто такой Путин?
При неправильных ответах НАХ обратно- в сруський мир.
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ответы будет зависеть от того где спрашивают! если спросят в рашке или в ордло будет один ответ а спросят в киеве овет будет другой! ПЛАВАЛИ ЗНАЕМ!!
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Детям коллаборантов у нас почет и уважение....

а детям граждан Украины , которые не коллаборанты нет....
Ребенок условного Мотороллы займет место ребенка условного участника АТО..
Сучья страна....
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Если точнее детям :а детям Украины пулю в голову от мусара!
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Теперь с паспортом ДНР можно особо не ховаясь осуществить мечту: дойти до Киева ! 😂 😂 😂
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Интересно сколько из них в 2014 голу визжало Расея Расея? А у скольких родители звали Путин ввнди? Нет статистики? Жаль, очень жаль.
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И это, что то меняет? А сколько лет было их родителям которые рпзмахивали власовской трехцветной тряпкой?
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да вот это полный бред
т.е. граждане которые остались в стране платят налоги подымают экономику должны сдавать экзамены так сказать доказывать что они дойстойны учебы за счет государства! а колоборанты которые налоги не платят живут в другой стране там же на эту страну Украину срут потому что по другому там жить неззя, вот они все получат на шару! ОХЕРЕТЬ СХЕМА И МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН!!
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нужно ещё всем президентскую стипендию дать, чтобы было за что девочек по клубам водить Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в вузы без ВНО, украинского паспорта и аттестата, - Минобразования - Цензор.НЕТ 8110
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І хто це така ****, яка прийняла таке рішення....
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АХРЕНЕТЬ!!!
Тогда весь КацапСтан может ломануться поступать в наши ВУЗы?
А за одно и из всех остальных бывших республик?
Главное, хоть как-то пА рЮськЫ говорить и всё?

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Так это даже самый отбитый на голову сможет студентом... О_о
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О каком правовом государстве можно говорить, где не нужны даже документы. Или тут что-то не правильно подано и эти центры просто помогают оформлять документы, либо это полнейший бред. ВНО можно заменить собеседованием с коммисией, тут еще можно согласиться, там есть жесткие не выполнимые условия его прохождения, а вот без атестата вызывает дикую улыбку.
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бес паспорта и аттестатов...а как понять что они из Крыма и им пора вступать в ВУЗ ?
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Винагорода манкуртам за зраду України. Слів нема. Театр абсурду.
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Дурдом.
Мой сын поседел после ЗНО по украинскому. Там такой бред был, а этим шара
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Ух ты, а шо и американские мальчики сдают зно з української мови?
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Конічно. В Гірварді обізітільно здають, сір.
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Открой тест и почитай. Укр. язык у сына 100%, литература мрак. Поотвечай на те вопросы, полиглот, мля. Или поддерживаешь, шоб сепарских без тестов и документов зачисляли в вузы？
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Всё правильно - заманить, завербовать, отправить обратно - пусть ещё повзрывают сепаров.
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А ЗНО? Не добрал абитуриент 1 балла- езжай на Польшу учиться. Дома за свои кровные тебе зась. А жители Дамбаса выходит без ЗНО?
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Сподіваюсь, що хоч в військові вузи України не буде таких пільг для мешканців ордло..
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Может им просто оформить документы по ускоренной процедуре? ВНО они же могли приехать сдать без проблем. Какие могут быть уступки в этом плане?
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та зачем вообще им учиться. Пусть отошлют им дипломы уже и все дела. А шо, гулять, так гулять
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С начало ОНО кричит "Рассия приди!", потом на камеру рвет украинский паспорт, а потом мы ЭТО без документов, экзаменов и бесплатно, учим в наших ВУЗах?!!!
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Може їх спочатку в ЗСУ,ну а потім після служби в ВУЗ,так було б справедливо.
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не можна бо будуть сучі діти, в спину нашим воїнам стріляти
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Може дітям наших воїнів більше пільг зробити... Сиротам, напівсиротам.
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Є нормальний юрист - патріот, щоб подав у суд та скасував цю несправедливість? Це кокренте нехтування правами дітей зі Львова чи Києва, тобто порушення принципу рівності всіх перед законом.
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І таких "скубентов" в українських містах, де є виші, може накопичитися достатня кількість.
А потім з-за поребрика дають команду - і ця молода й агресивна сила бере ганчір'я "народних республік" і виходить на вулиці та центральні площі...
Натяк зрозумілий?
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Та їх буде мізерна кількість.
Чого так всі рознервувались ?
А ЗНО вони не здають, бо там не навчають українською мовою.
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Правда, просто ох..ваю от нашей власти. С какого им такие привелегии??
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Сегодня в больнице был разговор с врачихой, медиком ее называть не буду....
Мы проезжали через Светлодарск по делам, видели что там до их пор осталось, по-делились впечатлениями - больно и страшно....
Она с придыханием начала рассказывать, что "людочка ей рассказывала", как негры, говорящие исключительно на иностранных языках, бегали во время бомбежки под окнами больницы... боНбила конечно же хунта, а людочка и ее подружки из тех, кто руками останавливал танки Хунты....
На вопрос, как же их хунта бомбила, если по их словам, она же и бегала под окнами, получили выпученные буркала и прединфарктное состояние от возмущения!.... А сколько таких, которые не спрашивают и не думают....
Они голосовали за Зебила, повизгивают, что патрашенка вовику мешает работать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАбитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в вузы без ВНО, украинского паспорта и аттестата, - Минобразования
 
 
 
 
 
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