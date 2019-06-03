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 Скончался пятилетний мальчик, раненный, вероятно, от стрельбы пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком

В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, который получил огнестрельные повреждения в г.Переяслав-Хмельницкий (Киевская обл.).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил телеканал "Прямой".

По информации канала, в настоящее время Голосеевский районный суд Киева избирает меру пресечения двум сотрудникам полиции, которые могут быть причастны к ранению ребенка.

Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Источник: https://censor.net.ua/n3130358
 
 
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шо такое ..хозяин не велит.. пете не стыдно не переживай..
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Горе...
Соболезнования родителя и родственникам.
Вот так вот, в мирном городе, от пули полицейского, мрак.
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Уроды недоразвитые .Кто их в полицию взял тварей ?
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Хасан, особисто Аваков? Чи це ти так масла у вогонь підливаєш?))
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Так, все йде через Авакова. Авакова у відставку, а масла ви вже налили і мені не треба його лити.
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Так, кожен рядовий поліціянт проходить співбесіду з Аваковим, точно
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Та ні, Аli...Їх тудою взяла "сиситема".А конкретне прізвище.........
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простите ...а что на лбу написано что нажрутся и такое случится? ясно что посадить сук надолго ато и вечно! но у нас толи не садят, толи на поруки , толи браслет домашний, толи задаток. в рашке он ****** нискем не церемонятся... роздают всем на право и лево хоть за перепост с лайком .хоть за убийство хоть за что! по 20-25 лет и в фуй не дуют...((
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Царство Небесне.. Страшне горе.. Щирі співчуття родині..
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Такое только у нас может случиться, ну ещё у северных соседей.
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а не повод ли это Авакова убрать. хотя не - он же единственный нормальный министр по мнению хозяина презедента нового, он хороших кадров набрал
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Логика железная... -- если депутат сельсовета совершит тяжкое - президента в отставку...
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набрали то шо имеется.У них на лбу не написано,что они долбо...бы и убийцы.Вряд ли "контора" будет их отмазывать.Сейчас такого уже нет.Думаю этим засранцам меньше десятки на брата не выйдет.А если прокурорские обоснуют "групповуху" и "умысел",то этим писюнам мало не покажется.А алкоголь только усугубляет их вину....Мальченочку жалко до слез.Просто хочется выть от боли и безсилия,что либо изменить.Ну и всех копов под одну гребенку тоже не стоит.Там как и среди нас "смертных" тоже разные люди.....Родным этого ангелочка соболезнование и сил ,выдержать такой удар.А всех призываю не ерничать и не козлить.Будьте людьми в конце концов
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Нифига себе отреформировали полицию ...не дай Бог !
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Аваков кстати очень гордился реформой. И Беня его похвалил , так и сказал что Аваков лутший министр МВД. Наверно будет министром МВД ещё 5 лет.
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Даю 99% и рошенку сверху что следующие 5 лет в новом каб мине министром МВД будет Аваков. Мне сон приснился
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вы совсем без мозгов и сочувствия？
Убери эту свою писанину
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А Авакова убрать с поста министра МВД слабо?? Тем более шо это мерзкое соево шоколядное наследие, забыл что ли??
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Ага, и сразу все менты станут образцовыми...
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Дебил, угомонись....из-за таких вальтанутых, порядочных людей зебилами называют....
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Шо такое Аваков уже свой в доску, да зебик??? Его уже нельзя в отставку. П'ятирічний хлопчик, поранений, ймовірно, від стрільби п'яними поліцейськими, помер у київській лікарні - Цензор.НЕТ 1102
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А у вас саме така логіка була. Відповідальність за підлеглих передбачена і відставка є найменшим покаранням. Якщо не яідставка, то на зону його.
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Ти в армії був? Солдат тормоз - винен комвзводу, потім комроти і так далі, а не міністр оборони, що тормозів призвав)))
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Я у свій час працював у МВС, так що не роби мені вагітну голову. Відповідає за все Аваков.
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пёс авакян сам обязан теперь застрелится,урод сам и понабирал уродов(((
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полицейские сначала говорили что мальчик сам упал и ударился
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Вони брехали, бо куля у голові. За брехню треба збільшити термін покарання.
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"..раненный,вероятно...",что уже другая версия появилась?Сабакова в отставку
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Хотів щось написати - але злості стільки!!! Як шкода дитину - її то за що??? В якій країні ми живемо - це просто жахіття!!! А міністр - вбивця "собаков" на совісті якого смерть Сашка "Білого" собі впевнено торує дорогу в команду новоспеченого "слуги" народу - куди ми "котимось"???
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статья какая то в стиле ихтамнебыло поскользнулся упал а еще вероятно возможно.короче говоря готовят менты материалы для нашего суда.
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Швидше треба розпочати продаж бойових пістолетів і револьверів ! Ні ?
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Беда.......
Пусть покоится с миром............
Родным и близким искренние соболезнования
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Шкода дитину..
Отак нізащо...
Найщиріші співчуття батькам та рідним.
А тим двом йолопам вирок.
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Дивився сьогодні новини і сподівався що дитина виживе. Якщо ці дві бухих свині не памятають хто з них стріляв, уявляю який там "колектив".
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Нормально для ментов. К тому же отреформировать успели только патрульную полицию, а для старых кадров такое поведение было обычным. Возможно, реванш отмечали.
В любом случае хулиганку им дополнят на убийство по неосторожности. Для комментаторов объясню: у них не было желания убивать ни этого мальчика, никого-то другого. Но они должны были предусмотреть, что такие последствия возможны, но допустили преступную небрежность. Это и есть убийство по неосторожности.
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"вероятно"? цензор, вы охренели? начали операцию по отмазыванию?
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Ну так типа презумпция невиновности, не? Человек не виноват пока его вина не доказана в суде, не?? Или в Польше как то по другому??
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цензор ни при чем, они не хотят получить проблемы потом
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Полицаи не при исполнении могут держать оружие дома?
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З таким пораненням, як писали, у дитинки, на жаль, шансів не було.
Хай спочиває спокійно.
Співчуття батькам. І сил.
Горе.
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Ангелочку Царствие небесное.
Родителям соболезнование.
А утром этих уродов мусаров хотели под домашний арест,они "авторитеты со связями".
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Где оружие из которого стреляли? Из текста понятно что пистолета нет. Гильзы от флобера это ничто. Какую пулю извлекли?
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Посадити на "чорну" хату - там вже той факт, що мусор, є вироком.

А за дітовбивство й години не проживуть. По колу пустять, а потім ногами заб'ють до смерті - і все, виносьте двох жмурів.
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Сочувствие родным и наказания виновным в смерти ребенка...
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если бы вовремя отвезли в Великую Германию!!!, то результат был-бы иначе чем у дикарей
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСкончался пятилетний мальчик, раненный, вероятно, от стрельбы пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком
 
 
 
 
 
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