 Ранившим 5-летнего мальчика полицейским переквалифицировали статью на более тяжкую, - пресс-секретарь ГБР Иванова

Об этом в интервью журналисту Громадського заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас ситуация такова, что задержанные находятся в следственном изоляторе. Следователи ГБР сейчас решают вопрос о квалификации данного преступления. В ближайшее время состоится предварительное заседание, на котором будет выбрана мера пресечения в отношении задержанных. Следователи ГБР готовят ходатайство о заключении их под стражу. Сейчас преступление квалифицируется по статье 296 ч.4 - это хулиганство с применением огнестрельного оружия. Санкция этой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - заявила Иванова.

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Она также отметила, что двое патрульных полицейских, которые были в состоянии алкогольного опьянения, стреляли по жестяным банкам с территории частного сектора, неподалеку пешеходной зоны.

"Фактически полицейские стреляли неподалеку от зоны, где так или иначе проходят люди. Траектория полета пули могла бы нанести телесные повреждения, что собственно и произошло. Действительно, патроны флобера (название пистолета) были найдены на месте происшествия, но пока этого мало, чтобы установить с какого именно оружия было сделано данное ранение и какого характера это оружие, какое право собственности на нее", — рассказала пресс-секретарь ГБР.

Следствие устанавливает остальных лиц, находившихся в компании во время инцидента. Также неизвестно, какой был промилле алкоголя в крови полицейских.

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Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.

2 июня им сообщено о подозрении.