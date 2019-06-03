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Все про:Переяслав-Хмельницкий (33) квалификация (64) ГБР (339)

 Ранившим 5-летнего мальчика полицейским переквалифицировали статью на более тяжкую, - пресс-секретарь ГБР Иванова

Полицейским, которые ранили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком Киевской области, изменили квалификацию преступления и готовят ходатайство в суд о заключении их под стражу.

Об этом в интервью журналисту Громадського заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас ситуация такова, что задержанные находятся в следственном изоляторе. Следователи ГБР сейчас решают вопрос о квалификации данного преступления. В ближайшее время состоится предварительное заседание, на котором будет выбрана мера пресечения в отношении задержанных. Следователи ГБР готовят ходатайство о заключении их под стражу. Сейчас преступление квалифицируется по статье 296 ч.4 - это хулиганство с применением огнестрельного оружия. Санкция этой статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - заявила Иванова.

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Она также отметила, что двое патрульных полицейских, которые были в состоянии алкогольного опьянения, стреляли по жестяным банкам с территории частного сектора, неподалеку пешеходной зоны.

"Фактически полицейские стреляли неподалеку от зоны, где так или иначе проходят люди. Траектория полета пули могла бы нанести телесные повреждения, что собственно и произошло. Действительно, патроны флобера (название пистолета) были найдены на месте происшествия, но пока этого мало, чтобы установить с какого именно оружия было сделано данное ранение и какого характера это оружие, какое право собственности на нее", — рассказала пресс-секретарь ГБР.

Следствие устанавливает остальных лиц, находившихся в компании во время инцидента. Также неизвестно, какой был промилле алкоголя в крови полицейских.

Также читайте: Полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял, - бабушка раненого на Киевщине мальчика

Напомним, 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области в результате случайного выстрела 5-летний мальчик получил ранение головы. Двое полицейских, подозреваемых в ранении мальчика, были задержаны в порядке статьи 208 УПК.

2 июня им сообщено о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3130356
 
 
 Топ комментарии
 
Не ранившим, а убившим, он уже умер
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Нема вже хлопчика...Співчуття рідним.
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Ты это... не путай. Это при Пете был соевый Рюкзаков "злочинна влада" и псевдо реформатор. А при ЗЕ это теперь лутший министр МВД. Разве можно лутшего министра МВД в отставку??
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так точно! и какая разница сколько там было у них промиле...фуиле ***?! они убийцы алкаши неадекваты!!! какие промили ***. к чему все эти мелочи? твари выпили неважно сколько и устроили в парке стрельбу боевыми патронам где ходят люди ?7-лет **** жизнь маленького человечка,потомка семьи в которого сколько вложено сил, здоровья.надежд и планов на него, и средств за эти 5 лет стоит 7 лет кормёжки на зоне двух убийц мразей! в рашке за лайк и перепост больше дают ...а за такое всякое направо и лево всем по 20-25 лет и не меньше!
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Аваков позже еще и наградит их, не хотел бы в отставку пойди, за такую рехорму, и за таких подопечных?
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Ты это... не путай. Это при Пете был соевый Рюкзаков "злочинна влада" и псевдо реформатор. А при ЗЕ это теперь лутший министр МВД. Разве можно лутшего министра МВД в отставку??
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Также неизвестно, какой был промилле алкоголя в крови полицейских. -Твари полицейские,и те кто их пытается прикрыть. Или у ментов допинг-пробы на бухло не берут ??
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Беруть.. але законно, по діючому КПК взяти вчасно не можуть, якщо особа проти...
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і шо самий чесний та ефективний міністр по версії бєні і Зе про це каже????
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так это же ваша соевая коалиция в раде его министром сделала, при чем тут коломойша и зелик? Ранившим 5-летнего мальчика полицейским переквалифицировали статью на более тяжкую, - пресс-секретарь ГБР Иванова - Цензор.НЕТ 8285
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як то причому? мо варто бігуса передивитися? через кого по вашому бігусу зливалися дані по укроборонпрому? хто відкривав справи начебто про підкуп бпп виборців???доречі як там розслідування, як свинарчуки...
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я ничего не знаю о том, кто и когда сливал данные, о которых ты пишешь, если у тебя есть факты, то смело иди с ними в суд, который кстати реформировал мародер порошенко, поэтому ты будешь ценным свидетелем по этому делу Поліцейським, які поранили 5-річного хлопчика перекваліфікували статтю на тяжчу, - речниця ДБР Іванова - Цензор.НЕТ 1894 И почему ты у меня спрашиваешь про расследование по свинарчукам? генпроГурок алкоголик луценко, кум мародера порошенко, вот у этих двух негодяев и спрашивай, как раследуются дело по свинарчукам, в когда зеленский перезагрузит генпрокурора, будем с зеленского спрашивать
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Що там знати? Данні з ФСБ. В нього там рідня, до того ж на високій посаді. Питання навіть не в тому чи правдива інфа...
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Насчет самого честного- я промолчу. А том, что он самый эффективный- у меня никаких сомнений. Если уже от каждого моряка, в ту сторону- идёт отстёжка. От меня- тоже.
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А мальчонка-то... Таки помер...Стрелки, блин. Меня, всегда ранее тянуло, по-пьянке- пострелять. Я и стрелял, в гараже, от души. Понятно, по банкам пивным, не более того. А тут, как в "Списке Шиндлера", получается.
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Поранення одне, чому підозра двом??? Вони що опзом із пістолета стріляли?
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А може один промазал, из того же ствола, а второй- попал?!
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Тоді кримінал у того, що влучив... вони другому що хбираються вміняти, замах на *********?
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Та черт зна, шо собираются вменять! Как известно, пути мыслей ментов- неисповедимы. Так было, есть и не вижу причин для позитива. То есть- для каких-то изменений.
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этим тварям нужно пожизненное давать без права на амнистию
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Убийство украинского ребенка - для Коломойского это большое достижение полицейских. Бог им всем судья!
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готовят ходатайство в суд о заключении их под стражу. Источник: https://censor.net.ua/n3130356
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***********!!!! ТО ВОНИ ГУЛЯЮТЬ НА СВОБОДІ?!?!?!?!?!?!?!?!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРанившим 5-летнего мальчика полицейским переквалифицировали статью на более тяжкую, - пресс-секретарь ГБР Иванова
 
 
 
 
 
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