 На Тернопольщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и остановлена продажа фальсификата. ФОТО

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 УК Украины было установлено, что один из жителей Тернополя осуществляет продажу незаконного изготовленных алкогольных напитков с поддельными марками акцизного налога Украины.

Фигурант получал фальсификат от жителя области, который организовал в собственном домовладении подпольный цех по производству алкогольной продукции, которую разливал в пластиковую тару и поставлял в областной центр. При этом, кроме поддельной продукции "собственного производства", последний покупал и поставлял в Тернополь фальсифицированный алкоголь, подделанный под продукцию известных торговых марок, с фальсифицированными марками акцизного налога Украины.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту производства фальсификата и в автомобиле, который использовался для его перевозки, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 1 тыс. 160 литров спирта, 500 литров фальсифицированных алкогольных напитков в пластиковой и стеклянной таре (водка, коньяк и настойки), оклеенных поддельными марками акцизного налога, и автомобиль.

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Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 812 тыс. грн.

Продолжается следствие.