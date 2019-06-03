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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1469) налоговая милиция (1669) Тернопольщина (383) фальсификат (316)

 На Тернопольщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и остановлена продажа фальсификата. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области пресекли работу подпольного цеха, в котором изготавливали фальсифицированный алкоголь, и остановили его незаконную продажу.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Тернопольщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и остановлена продажа фальсификата 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 УК Украины было установлено, что один из жителей Тернополя осуществляет продажу незаконного изготовленных алкогольных напитков с поддельными марками акцизного налога Украины.

Фигурант получал фальсификат от жителя области, который организовал в собственном домовладении подпольный цех по производству алкогольной продукции, которую разливал в пластиковую тару и поставлял в областной центр. При этом, кроме поддельной продукции "собственного производства", последний покупал и поставлял в Тернополь фальсифицированный алкоголь, подделанный под продукцию известных торговых марок, с фальсифицированными марками акцизного налога Украины.

На Тернопольщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и остановлена продажа фальсификата 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Киевщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и изъята крупная партия подакцизных товаров. ФОТОрепортаж

На Тернопольщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и остановлена продажа фальсификата 03

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту производства фальсификата и в автомобиле, который использовался для его перевозки, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 1 тыс. 160 литров спирта, 500 литров фальсифицированных алкогольных напитков в пластиковой и стеклянной таре (водка, коньяк и настойки), оклеенных поддельными марками акцизного налога, и автомобиль.

На Тернопольщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и остановлена продажа фальсификата 04

Смотрите: На Тернопольщине налоговики изъяли из незаконного оборота спирт и поддельный алкоголь стоимостью 1 млн грн. ФОТО

Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет 812 тыс. грн.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3130354
 
 
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Это типо пчелы против меда ... Это производство!??? Да у меня больше после сбора винограда и то если хватает год пережить...
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А хтось же ж купує оце пійло. Елітні віскарі по 200 грн за 5 літрів чи горілочка по 30 грн тіпа винесли з заводу
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Да ну, сказки) свои подвали сфотографували, а тепер байки розказують))
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Років два тому , провели з дружиною два тижні відпустки на Закарпатті.. На одній з екскурсій зупинились в Селищі подивитись сироварню.. Недалеко від сироварні стояв чоловік і продавав віскі власного виробництва.. Я в віскі нічого не розумію, але після деяких вмовлянь та куштування з кришечки - купили дві пляшки.. Привезли в Дніпро, потім дружина вирішила презентувати пляшку своїй шефині, котра дуже ******** саме віскі.. Я був дуже здивованим, коли пляшка презенту пішла на ура.. Виявилось, що це односолодовий віскі ( мабуть по смаку зрозуміли, ті хто пили), котрого в Україні по прийнятній ціні не знайти.. Після цього я згадав, про те з яким запалом в очах продавець розказував мені про технологію саме односолодового віскі.. Одним словом - і друга пляшка пішла на презент, і знову - на ура.. Це я до чого - якби були нормальні ціни ліцензії на виготовлення алкоголю дрібними виробниками, та трішки знизили б акциз - то й українці перестали б труїтися як підробним пійлом, так і пійлом монополістів.. Шукав потім контакти цього продавця - не знайшов, боюсь - ДФС з податковою поліцією і до нього добралися..
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа Тернопольщине налоговиками ликвидировано подпольное производство алкоголя и остановлена продажа фальсификата. ФОТО
 
 
 
 
 
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